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Bağımsız çalışan HTC Vive Focus kaskı duyuruldu

Sanal gerçeklik konsepti artık bağımsız kasklar üzerinde devam edecek. Sektörde yavaş yavaş bağımsız kasklara doğru bir yöneliş başladı. Facebook ve HTC bunun öncüsü durumunda.
1 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sanal gerçeklik sektöründe yavaş yavaş bağımsız çalışan kasklara doğru geçiş yapıyoruz. İlk dönemlerde karşımıza çıkan HTC Vive veya Oculus Rift gibi bilgisayara bağlı kasklar veya Gear VR gibi aksesuar tarzı gözlükler her ne kadar beğenilse de kısıtlı kaldı. Bunun en büyük sebebi kullanıcıların bir noktaya bağımlı kalmak istememeleri.

HTC Vive Focus ne sunuyor?

Yavaş yavaş üreticiler bu eğilimi fark etti ve oraya doğru yoğunlaştı. Facebook’un Oculus Go adındaki bağımsız VR kaskından sonra HTC Vive Focus adındaki kask da görücüye çıktı.

Snapdragon 835 yonga seti üzerinde şekillenen HTC Vive Focus, yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran ve hareketli bir kafa bandı barındırıyor. Kaskın dış kısmı mavi tasarıma sahip.

Kaskın en önemli özelliği içten dışa 6DoF takip sensörlerinin bulunması. Bu sayede dış ortamı algılayabilmek ve pozisyonu bulabilmek için ek bir sensöre gerek kalmıyor. Kontrolcüler ise 3 eksenli 3DoF sensörlerle donatılmış.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm rekor teklifi reddetti"

Bu tür kasklar için en önemli konu yazılım ekosistemi. HTC bu amaçla bir açık platform da duyurdu. Vive Wave VR adındaki platform Vive içeriklerin çok kolay bir şekilde Focus kaskına port edilmesini sağlayacak.

Örneğin Spark of Light adındaki HTC Vive oyununun sadece 3 saatte port edilebildiği belirtiliyor. Daydream veya Gear VR gibi platformlar için bu süre bir haftaya kadar çıkabiliyor. Yani HTC Vive Focus kısa sürede pek çok Vive yapımına kavuşacak. Ayrıca platform Quanta, Pimax, Nubia, iQIYI gibi 12 Çinli donanım üreticisinin desteğini aldı.

HTC Vive Focus ilk etapta Çin pazarı için planlanıyor. VR pazarının Çin’de önemli yükseliş sağlaması firmanın ağırlığını buraya kaydırmasına neden oldu. Henüz fiyat konusunda bir bilgi yok. 

 

https://www.engadget.com/2017/11/13/htc-vive-focus-standalone-vr-headset-daydream/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
burakk, 1 yıl
Uzun zamandır Gear VR kullanıyorum ve özellikle video film izleme tarzı kullanımlarda cidden keyifli.
Sadece çözünürlüklerin artması gerekiyor ve bu tarz standalone ürünlerin tercih edilmesi için Gear VR tarzı çözümlerin üzerine farklı özellikler de sunması gerekiyor.
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Musty28 1 yıl
Çok duyarlı bir konu olmuş çok teşekkür ederim. Benim marketin yan tarafında bir mama kabı var ben ve komşular artan yemek veya et gibi şeyleri bu kaba bırakıyorlar mahallenin kedi ve köpeği gelip yiyor, zaten artanları versek yeter emin olun.
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hamza5806 1 yıl
Dünyanin en aptalca şeyi tutmayacak dedigimde herkes bana karsi cikiyordu TUT MA YA CAK cok sacma bir sey cunku eline alan yarim saat sonra atacak kenara konsola pcye telefona donecek
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tobepeople 1 yıl
200 dolar civarında olur muhtemelen kaynakta facebook'un alternatifi 200 dolar olacak yazıyor aynı yapıya sahipler muhtemelen fiyatı da benzer olur..
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yaki83 1 yıl
Olmaz arkadas busuna zaman kaybi..
Fiyatlar dip olsa icerik dolu olsa yine satmaz..
Kimse kafasina bisey takmak istemiyor cunku..
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