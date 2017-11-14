Bağımsız çalışan HTC Vive Focus kaskı duyuruldu

Sanal gerçeklik sektöründe yavaş yavaş bağımsız çalışan kasklara doğru geçiş yapıyoruz. İlk dönemlerde karşımıza çıkan HTC Vive veya Oculus Rift gibi bilgisayara bağlı kasklar veya Gear VR gibi aksesuar tarzı gözlükler her ne kadar beğenilse de kısıtlı kaldı. Bunun en büyük sebebi kullanıcıların bir noktaya bağımlı kalmak istememeleri.

HTC Vive Focus ne sunuyor?

Yavaş yavaş üreticiler bu eğilimi fark etti ve oraya doğru yoğunlaştı. Facebook’un Oculus Go adındaki bağımsız VR kaskından sonra HTC Vive Focus adındaki kask da görücüye çıktı.

Snapdragon 835 yonga seti üzerinde şekillenen HTC Vive Focus, yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran ve hareketli bir kafa bandı barındırıyor. Kaskın dış kısmı mavi tasarıma sahip.

Kaskın en önemli özelliği içten dışa 6DoF takip sensörlerinin bulunması. Bu sayede dış ortamı algılayabilmek ve pozisyonu bulabilmek için ek bir sensöre gerek kalmıyor. Kontrolcüler ise 3 eksenli 3DoF sensörlerle donatılmış.

Ayrıca Bkz.

"Qualcomm rekor teklifi reddetti"

Bu tür kasklar için en önemli konu yazılım ekosistemi. HTC bu amaçla bir açık platform da duyurdu. Vive Wave VR adındaki platform Vive içeriklerin çok kolay bir şekilde Focus kaskına port edilmesini sağlayacak.

Örneğin Spark of Light adındaki HTC Vive oyununun sadece 3 saatte port edilebildiği belirtiliyor. Daydream veya Gear VR gibi platformlar için bu süre bir haftaya kadar çıkabiliyor. Yani HTC Vive Focus kısa sürede pek çok Vive yapımına kavuşacak. Ayrıca platform Quanta, Pimax, Nubia, iQIYI gibi 12 Çinli donanım üreticisinin desteğini aldı.

HTC Vive Focus ilk etapta Çin pazarı için planlanıyor. VR pazarının Çin’de önemli yükseliş sağlaması firmanın ağırlığını buraya kaydırmasına neden oldu. Henüz fiyat konusunda bir bilgi yok.