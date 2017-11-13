Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qualcomm rekor teklifi reddetti

Teknoloji tarihinde rekor bir fiyat teklifi alan Qualcomm kibarca teklifi reddetti. Yönetim kuruluna göre verilen miktar Qualcomm’un pazardaki pozisyonuna göre oldukça az.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3b
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bir süredir teknoloji dünyası Qualcomm’a yapılan 105 milyar dolarlık satın alma teklifi ile çalkalanıyor. Mobil yonga devinin Broadcom’un teklifine ne cevap vereceği merakla beklenirken ilk açıklama geldi.

Teklif çok az

Dünyanın üç numaralı yonga tasarımcısı olmak için harekete geçen Broadcom, bir süredir tekelleşme suçlamaları nedeniyle zor günler geçiren ve Apple ile yıpratıcı bir patent ihlali kavgasına tutuşan Qualcomm’un kapısını çalmıştı.

Satın alma bedeli olarak hisse başına 70 dolar teklif eden ve Qualcomm’un 90 milyar dolarlık pazar değerinin üzerine çıkan Broadcom firmayı ikna edemedi. Daha doğrusu sunduğu teklif beğenilmedi.

Ayrıca Bkz. "Corsair’den dünyanın en hızlı 4x8GB DDR4 bellek kiti"

Qualcomm yönetim kurulu yaptığı açıklamada; mobil, Nesnelerin İnterneti, otomotiv, iletişim ve kaynağa yakın veri işleyen bilgisayar sistemleri konusunda kendilerinden daha iyi bir firma olmadığını ve yapılan teklifin değerlerini çok aşağıya çektiğini ifade etti. Yani kısaca önerilen miktar yeterli görülmedi.

Zaten kısa süre önce Çinli üreticilerle Qualcomm arasında imzalanan 12 milyar dolarlık ticaret anlaşmasının pazarlık masasında firmanın elini güçlendireceğini belirtmiştik. Bunda da yanılmadı. Her ne kadar bazı sıkıntıları olsa da Qualcomm için gelecek çok daha parlak ve bunu da 100 milyar dolara satmak istemiyor. Bakalım Broadcom ne kadar ısrarcı olacak ve fiyat teklifi nereye kadar gidecek?

 

http://www.ubergizmo.com/2017/11/qualcomm-officially-rejects-130-billion-broadcom-bid Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
brshr 2 yıl en beğenilen
Broadcom hisse senetlerinde artış sağlanması için yapılmış suni bir gündem maddesi idi. Gerekli fayda sağlandı olay bitti.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mete Can Karahasan 2 yıl
Şimdi dönüp bir bakalım;

  • Qualcomm: İsrail firması,
  • Broadcom: Amerikan firması,
  • Apple da bir Amerikan firması.

Sanırım bu alımın niye olmayacağını izâh edebilmişimdir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hector_1990 2 yıl
qualcom bir tek mobil işlemci geliştiren firma değil sensörler hızlı şarj modem
ve ağ teknolojileri alt yapı sistemleri ........... liste uzun
niye altın yumurtlayan tavuğu satsınlar keza daha kimse akıllı telefon üretmezken bu adamlar prototipler ile firmalara gelecek nasıl olucak diye turluyorlardı
2 gün çöp apple ile davalık oldular diye onların durumlarını etkiliyen bir şey olmuyacak
birçok firmanın eli mahkum qualcoma işin gerçeği apple niye dava açıyor eli mahkum qualcoma madem rahatsız oluyorsun (tekel dayatma politikaları) başka firma ile çalışırsın ama yok ucuza işi kapatmak için kısaca takım elbiseli beleşçi takımı
tabi iyi ki samsung huawei gibi firmalar da iyi yongalar üretiyor pazara rekabet lazım
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
susesa 2 yıl
Qualcomm tepede. Huawei ve Samsung gibi üreticiler denk işlemciler yapacak kadar geliştiler.Benim olsa burada satardım :P
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khytr89 2 yıl
madem o kadar parası var broadcomm un, o zaman süper bir arge merkezi ve üretim tesisi açıp çok daha farklı buluşlarla 22.yüzyılın teknolojisini şimdiden geliştirmeye başlayabilirler.. Tamam qualcomm da patent çok fazla ve günümüz mobil pazarı için çok güçlü bir firma ama nokia da bir zamanlar öyleydi ve battı. arm dan alsın lisansı ki zaten lisansı var diye biliyorum, daha güçlü bir şekilde çıksın meydana :)
rekabet her zaman iyidir. Böyle el değiştirme kesinlikle tüketicinin lehine olan bir şey değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brshr 2 yıl en beğenilen
Broadcom hisse senetlerinde artış sağlanması için yapılmış suni bir gündem maddesi idi. Gerekli fayda sağlandı olay bitti.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hamza5806 2 yıl
İyi oldu qualcomm cok iyi bir firma sd800lü cihazım var 4 yil oldu hala performansindan memnunum bir de diger mtklara huawei islemcilere bakin mtklar zaten komple çöp huaweilerinde oyun performansı pek begenilmiyor ben de begenmiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Flag_Ship_Killer 2 yıl
Qualcomm satilsa marka değeri düşer reddetmekle iyi yaptılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 2 yıl
bu aralar çok sık oluyor bu büyük satın almalar.farkında değiliz ama ekonominin ve dolaylı yoldan gücün yer ve el değiştirdiği olaylar bunlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Reddetmekte haklılar,o firma o paraya gitmez.Üst seviye de tekeller Android camiasında.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KiriN 2 yıl
Şuan piyasada tekel sayılır. Çinliler de 3 yıllık anlaşma yapmışken zaten 105 e alsa 12 si garanti dönecek onun kat kat fazlası da diğer firmalardan gelecek tabi intel atak yapmazsa.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2968 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
qualcomm, broadcom ve
4 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Black Friday indirimlerinde Playstation 4 1 TB, 200 dolara satılacak 2 yıl Alibaba'nın yükselişi, iş ortaklarını milyarder yaptı 2 yıl Volvo'nun otomatik acil fren sistemi bir çocuğun yaşamını kurtardı 2 yıl MediaTek üst seviye segmente havlu atıyor 2 yıl Top500 süper bilgisayar listesine damga vuran Çin, ABD'yi geride bıraktı 2 yıl Türkiye'nin en değerli şirketi artık ASELSAN 2 yıl Freedom House: Türkiye, internet özgürlüğünün en hızlı azaldığı ülkelerden 2 yıl Facebook sahte haberlerle baş edemiyor iddiası 2 yıl Tesla'dan üçüncü havalimanı için enerji depolama tesisi teklifi 2 yıl Google'a veri ihlali ve tekelcilik soruşturması 2 yıl Boston Dynamics'in robot köpeği artık eskisi kadar ürkütücü değil 2 yıl Akıllı telefonlara yüz tanımadan sonra "ter tanıma" özelliği geliyor 2 yıl Notch Remover ile iPhone X çentiğinden kurtulun 2 yıl Razer borsaya açıldı, kurucusu milyarder oldu 2 yıl Disney’in dijital platformu Netflix’den ucuz olacak 2 yıl Egzersiz odalı ve oyun konsollu yenilikçi tren: Ideenzug [Galeri] 2 yıl Türk girişimcilerin uzay aracı Dream Chaser ilk uçuş testini tamamladı 2 yıl Yüzüklerin Efendisi dizisini Amazon aldı; ilk detaylar paylaşıldı 2 yıl iPad için özel bir WhatsApp sürümü hazırlanıyor 2 yıl YouTube, iOS uygulamasının aşırı pil tükettiğini kabul etti 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Qualcomm rekor teklifi reddetti Sonraki Neffos X1 Max incelemesi "Segmentinde güçlü Helio P10, 2 gün kullanım süresi" 2 yıl Galaxy S9'un tasarımına ait ilk görüntüler internete düştü 2 yıl Çin hipersonik uçakları test etmek için rüzgar tüneli inşa etti 2 yıl SoftBank'tan Uber'e 10 milyar dolara varan yatırım sözü 2 yıl İTÜ çekirdek girişimleri 6 yılda 415 milyon TL’lik yatırım aldı 2 yıl TAI'den Rusların yeni gözdesi ile önemli sivil havacılık anlaşması 2 yıl Bitcoin-Bitcoin Cash mücadelesi sürüyor 2 yıl Volkswagen elektrikli Beetle'ı değerlendiriyor 2 yıl iPhone X'da bozuk ses sorunu yaşanmaya başladı 2 yıl Wikileaks CIA'in casusluk aracına ait kaynak kodlarını paylaştı 2 yıl Facebook'un ilk başkanı Sean Parker sosyal ağlardan şikayetçi 2 yıl Blue Origin New Glenn roketi için hedef 2020 2 yıl ABD arşivlerinden ilgi çekici Kurtuluş Savaşı görüntüleri çıktı 2 yıl Elektrikli Mercedes Citaro 2018’de yollarda olacak 2 yıl iPhone X ve iPhone 8 Plus üretimi artıyor, iPhone 8 azaltılıyor 2 yıl YouTube, kaliteden yoksun çocuk videolarına savaş açtı 2 yıl Samsung sonsuz ekranlı daha küçük bir akıllı telefon hazırlıyor 2 yıl MediaTek’e kötü haber: Qualcomm ve Çinli şirketler arasında 12 milyar dolarlık anlaşma 2 yıl Corsair’den dünyanın en hızlı 4x8GB DDR4 bellek kiti 2 yıl Thermaltake'den aktif soğutmalı oyuncu koltuğu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim