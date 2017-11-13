Qualcomm rekor teklifi reddetti

Bir süredir teknoloji dünyası Qualcomm’a yapılan 105 milyar dolarlık satın alma teklifi ile çalkalanıyor. Mobil yonga devinin Broadcom’un teklifine ne cevap vereceği merakla beklenirken ilk açıklama geldi.

Teklif çok az

Dünyanın üç numaralı yonga tasarımcısı olmak için harekete geçen Broadcom, bir süredir tekelleşme suçlamaları nedeniyle zor günler geçiren ve Apple ile yıpratıcı bir patent ihlali kavgasına tutuşan Qualcomm’un kapısını çalmıştı.

Satın alma bedeli olarak hisse başına 70 dolar teklif eden ve Qualcomm’un 90 milyar dolarlık pazar değerinin üzerine çıkan Broadcom firmayı ikna edemedi. Daha doğrusu sunduğu teklif beğenilmedi.

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Qualcomm yönetim kurulu yaptığı açıklamada; mobil, Nesnelerin İnterneti, otomotiv, iletişim ve kaynağa yakın veri işleyen bilgisayar sistemleri konusunda kendilerinden daha iyi bir firma olmadığını ve yapılan teklifin değerlerini çok aşağıya çektiğini ifade etti. Yani kısaca önerilen miktar yeterli görülmedi.

Zaten kısa süre önce Çinli üreticilerle Qualcomm arasında imzalanan 12 milyar dolarlık ticaret anlaşmasının pazarlık masasında firmanın elini güçlendireceğini belirtmiştik. Bunda da yanılmadı. Her ne kadar bazı sıkıntıları olsa da Qualcomm için gelecek çok daha parlak ve bunu da 100 milyar dolara satmak istemiyor. Bakalım Broadcom ne kadar ısrarcı olacak ve fiyat teklifi nereye kadar gidecek?