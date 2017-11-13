Qualcomm rekor teklifi reddetti

Bir süredir teknoloji dünyası Qualcomm’a yapılan 105 milyar dolarlık satın alma teklifi ile çalkalanıyor. Mobil yonga devinin Broadcom’un teklifine ne cevap vereceği merakla beklenirken ilk açıklama geldi.
Teklif çok az
Dünyanın üç numaralı yonga tasarımcısı olmak için harekete geçen Broadcom, bir süredir tekelleşme suçlamaları nedeniyle zor günler geçiren ve Apple ile yıpratıcı bir patent ihlali kavgasına tutuşan Qualcomm’un kapısını çalmıştı.
Satın alma bedeli olarak hisse başına 70 dolar teklif eden ve Qualcomm’un 90 milyar dolarlık pazar değerinin üzerine çıkan Broadcom firmayı ikna edemedi. Daha doğrusu sunduğu teklif beğenilmedi.Ayrıca Bkz. "Corsair’den dünyanın en hızlı 4x8GB DDR4 bellek kiti"
Qualcomm yönetim kurulu yaptığı açıklamada; mobil, Nesnelerin İnterneti, otomotiv, iletişim ve kaynağa yakın veri işleyen bilgisayar sistemleri konusunda kendilerinden daha iyi bir firma olmadığını ve yapılan teklifin değerlerini çok aşağıya çektiğini ifade etti. Yani kısaca önerilen miktar yeterli görülmedi.
Zaten kısa süre önce Çinli üreticilerle Qualcomm arasında imzalanan 12 milyar dolarlık ticaret anlaşmasının pazarlık masasında firmanın elini güçlendireceğini belirtmiştik. Bunda da yanılmadı. Her ne kadar bazı sıkıntıları olsa da Qualcomm için gelecek çok daha parlak ve bunu da 100 milyar dolara satmak istemiyor. Bakalım Broadcom ne kadar ısrarcı olacak ve fiyat teklifi nereye kadar gidecek?
http://www.ubergizmo.com/2017/11/qualcomm-officially-rejects-130-billion-broadcom-bid Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sanırım bu alımın niye olmayacağını izâh edebilmişimdir.
ve ağ teknolojileri alt yapı sistemleri ........... liste uzun
niye altın yumurtlayan tavuğu satsınlar keza daha kimse akıllı telefon üretmezken bu adamlar prototipler ile firmalara gelecek nasıl olucak diye turluyorlardı
2 gün çöp apple ile davalık oldular diye onların durumlarını etkiliyen bir şey olmuyacak
birçok firmanın eli mahkum qualcoma işin gerçeği apple niye dava açıyor eli mahkum qualcoma madem rahatsız oluyorsun (tekel dayatma politikaları) başka firma ile çalışırsın ama yok ucuza işi kapatmak için kısaca takım elbiseli beleşçi takımı
tabi iyi ki samsung huawei gibi firmalar da iyi yongalar üretiyor pazara rekabet lazım
rekabet her zaman iyidir. Böyle el değiştirme kesinlikle tüketicinin lehine olan bir şey değil.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
2968 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
qualcomm, broadcom ve