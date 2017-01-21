Bağırsak iltihaplanmalarına yeni çözüm

Bilim insanları geçtiğimiz günlerde yaptığı çalışmada yangısal bağırsak hastalıklarının tedavisine dair şaşırtıcı sonuçlar elde ettiler. Deney temel olarak inflamatuar bağırsak hastalıklarının içinde sadece kolon hücrelerinde görülen protein çeşidinin bölgede azaltılmasına dayanıyor. Bunu ise RNA polimerinin protein sentezindeki görevinden faydalarak gerçekleştirmişler.

Yan etkisi yok!

Başka hastalıklarda da kullanılabilir

Ek olarak mide ve gastrointestinal sisteme RNA ve gerekli ilaçları taşıyabilen minyatür cihazlar üzerinde çalışan uzmanlar herşeyin oral yoldan alınabilmesini sağlayacak bir kapsül hazırlamayı planladıklarını da aktardılar. Son olarak çalışmanın ne zaman tedavi şekline getirileceğine dair bir bilgi henüz mevcut değil.

https://www.engadget.com/2017/01/20/researchers-use-ultrasound-to-push-helpful-rna-inside-cells/

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Uzmanlarkullanılmasının sebebi olarak RNA’nın normal şartlarda bağırsak bölgesine taşınması esnasında moleküler hale parçalandığını, ultrason sayesinde nükleik asidin bu etkiden korunarakhedef bölgeye ulaşabildiğini belirtti.Araştırmacılarüzerinde yaptıkları deneyde düşük frekanstaki ultrason dalgalarıyla RNA’nın hücrelere iletimini sağlayan çözeltide ufak baloncuklar oluşturdular. Oluşturdukları baloncukların patlatılmasıyla’ların ulaştığı bölgedegözlemlendi. Üstelik deneyde tekniğin herhangi bir. Bununla birlikte sadece RNA’nın iletildiği, ultrasonun aktiflemek için kullanılmadığı testlerde ise RNA’nın herhangi bir etkisi olmadı.Öte yandan bu yöntem diğer gastrointestinal hastalıkların tedavisinde hatta vücudun diğer bölgelerindeki kanserlerde kanserli hücrelerin protein üretimini yeniden düzenlemek amaçlı kullanılabilir. Ayrıca tekniği geliştirmek içinadında bir şirket kuran araştırmacılar, gerekliçalışmayı insanlarda kullanılabilecek bir tedavi yöntemi haline getirmeyi planlıyorlar.