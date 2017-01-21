Bağırsak iltihaplanmalarına yeni çözüm

Bilim insanları geçtiğimiz günlerde yaptığı çalışmada yangısal bağırsak hastalıklarının tedavisine dair şaşırtıcı sonuçlar elde ettiler. Deney temel olarak inflamatuar bağırsak hastalıklarının içinde sadece kolon hücrelerinde görülen protein çeşidinin bölgede azaltılmasına dayanıyor. Bunu ise RNA polimerinin protein sentezindeki görevinden faydalarak gerçekleştirmişler.
Uzmanlar ultrasonun kullanılmasının sebebi olarak RNA’nın normal şartlarda bağırsak bölgesine taşınması esnasında moleküler hale parçalandığını, ultrason sayesinde nükleik asidin bu etkiden korunarak hızlı bir şekilde hedef bölgeye ulaşabildiğini belirtti.
Araştırmacılar fareler üzerinde yaptıkları deneyde düşük frekanstaki ultrason dalgalarıyla RNA’nın hücrelere iletimini sağlayan çözeltide ufak baloncuklar oluşturdular. Oluşturdukları baloncukların patlatılmasıyla RNA’ların ulaştığı bölgede iltihaplanmanın 7 ila 10 kat arasında bir azalma gözlemlendi. Üstelik deneyde tekniğin herhangi bir yan etkisine de rastlanmadı. Bununla birlikte sadece RNA’nın iletildiği, ultrasonun aktiflemek için kullanılmadığı testlerde ise RNA’nın herhangi bir etkisi olmadı.
Yan etkisi yok!
Öte yandan bu yöntem diğer gastrointestinal hastalıkların tedavisinde hatta vücudun diğer bölgelerindeki kanserlerde kanserli hücrelerin protein üretimini yeniden düzenlemek amaçlı kullanılabilir. Ayrıca tekniği geliştirmek için Suono Bio adında bir şirket kuran araştırmacılar, gerekli klinik çalışmalar tamamlandığında çalışmayı insanlarda kullanılabilecek bir tedavi yöntemi haline getirmeyi planlıyorlar.
Başka hastalıklarda da kullanılabilir
Ek olarak mide ve gastrointestinal sisteme RNA ve gerekli ilaçları taşıyabilen minyatür cihazlar üzerinde çalışan uzmanlar herşeyin oral yoldan alınabilmesini sağlayacak bir kapsül hazırlamayı planladıklarını da aktardılar. Son olarak çalışmanın ne zaman tedavi şekline getirileceğine dair bir bilgi henüz mevcut değil.
https://www.engadget.com/2017/01/20/researchers-use-ultrasound-to-push-helpful-rna-inside-cells/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Haberi okuyunca yine hatırladım o güzel insanı, gözlerim yaşardı, yazmak istedim.
İnşAllah bu tür hatalıklar tez zamanda, tamamen tedavi edilebilir hale gelir ve insanlar uzun, huzurlu bir ömür geçirerek bu dünyadan göçerler..
Umarım ibs hastalığınada çözüm üretilir.Bir hekim adayı olarak çok üzülüyorum elimiz kolumuz bağlı.