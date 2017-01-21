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Bağırsak iltihaplanmalarına yeni çözüm

Bilim insanları tarafından yapılan son araştırmada bağırsak yangısal hastalıklarının tedavisine farklı bir çözüm bulundu. Üstelik yeni keşfin yan etkisi ise neredeyse yok
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Bilim insanları geçtiğimiz günlerde yaptığı çalışmada yangısal bağırsak hastalıklarının tedavisine dair şaşırtıcı sonuçlar elde ettiler. Deney temel olarak inflamatuar bağırsak hastalıklarının içinde sadece kolon hücrelerinde görülen protein çeşidinin bölgede azaltılmasına dayanıyor. Bunu ise RNA polimerinin protein sentezindeki görevinden faydalarak gerçekleştirmişler.


Uzmanlar ultrasonun kullanılmasının sebebi olarak RNA’nın normal şartlarda bağırsak bölgesine taşınması esnasında moleküler hale parçalandığını, ultrason sayesinde nükleik asidin bu etkiden korunarak hızlı bir şekilde hedef bölgeye ulaşabildiğini belirtti.

Yan etkisi yok!

Araştırmacılar fareler üzerinde yaptıkları deneyde düşük frekanstaki ultrason dalgalarıyla RNA’nın hücrelere iletimini sağlayan çözeltide ufak baloncuklar oluşturdular. Oluşturdukları baloncukların patlatılmasıyla RNA’ların ulaştığı bölgede iltihaplanmanın 7 ila 10 kat arasında bir azalma gözlemlendi. Üstelik deneyde tekniğin herhangi bir yan etkisine de rastlanmadı. Bununla birlikte sadece RNA’nın iletildiği, ultrasonun aktiflemek için kullanılmadığı testlerde ise RNA’nın herhangi bir etkisi olmadı.

Başka hastalıklarda da kullanılabilir 

Öte yandan bu yöntem diğer gastrointestinal hastalıkların tedavisinde hatta vücudun diğer bölgelerindeki kanserlerde kanserli hücrelerin protein üretimini yeniden düzenlemek amaçlı kullanılabilir. Ayrıca tekniği geliştirmek için Suono Bio adında bir şirket kuran araştırmacılar, gerekli klinik çalışmalar tamamlandığında çalışmayı insanlarda kullanılabilecek bir tedavi yöntemi haline getirmeyi planlıyorlar.
Ek olarak mide ve gastrointestinal sisteme RNA ve gerekli ilaçları taşıyabilen minyatür cihazlar üzerinde çalışan uzmanlar herşeyin oral yoldan alınabilmesini sağlayacak bir kapsül hazırlamayı planladıklarını da aktardılar. Son olarak çalışmanın ne zaman tedavi şekline getirileceğine dair bir bilgi henüz mevcut değil.

https://www.engadget.com/2017/01/20/researchers-use-ultrasound-to-push-helpful-rna-inside-cells/ Yorum Yaz
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DownClock01 2 yıl en beğenilen
Yaşadığım mahallede çok sevidiğim bir abim vardı. Kendisi ülseratif pankolit hastyasıydı. Uzun yıllar bu hastalıkla yaşadı, tedavisi olmadığı için. Daha sonra hastalığın kolon kanserine çevrildiğini ancak 4. evreye geldiğinde öğrenebildik. Birkaç ay sonra gözlerimizin önünde çaresizlik içinde, doğumuna yaklaşık 3 ay kalan oğlunu bile göremeden genç yaşında vefat etti. Kendi ellerimle mezarına yatırdım ve defnedildi. Aklıma sürekli o iyi insan gelir.
Haberi okuyunca yine hatırladım o güzel insanı, gözlerim yaşardı, yazmak istedim.
İnşAllah bu tür hatalıklar tez zamanda, tamamen tedavi edilebilir hale gelir ve insanlar uzun, huzurlu bir ömür geçirerek bu dünyadan göçerler..
Yaşadığım mahallede çok sevidiğim bir abim vardı. Kendisi ülseratif pankolit hastyasıydı. Uzun yıllar bu hastalıkla yaşadı, tedavisi olmadığı için. Daha sonra h...
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2 Yanıt Yanıtla +27
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Guest-97084050D 2 yıl
Güzel gelişme.

Umarım ibs hastalığınada çözüm üretilir.Bir hekim adayı olarak çok üzülüyorum elimiz kolumuz bağlı.
1 Yanıt Yanıtla +11
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DH Misafiri 6 ay
5 senedir ülseratif kolit hastasıyım (pankolit) bu hastalığın zaten bir tedavisi var. Ancak doktorlar ve bakanlık bilerek ve isteyerek bunu yaymıyolar. Her zamanki gibi ticaret haline gelmiş sektör malesef. Şurdan yola çıkın bir hastalığın gelme tarihini bakanlık önceden nasıl açıkalar(ebola,domuz gribi v.s.)ve iğneleri hali hazırda stoklu hastanelerde nasıl bulunur. Gözünüzü açın. Bu arada tedavi yöntemi adı Hiperbarik oksijen tedavisi isterseniz araştırın. Hatta doktorlara sorun cevabı kendiniz duyun.
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DH Misafiri 2 yıl
Ne yani ben pankolitim, kesin kolon kanserinde ölücem öylemi!
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A.B.D(azimBora) 2 yıl
güzel haber.
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DownClock01 2 yıl en beğenilen
Yaşadığım mahallede çok sevidiğim bir abim vardı. Kendisi ülseratif pankolit hastyasıydı. Uzun yıllar bu hastalıkla yaşadı, tedavisi olmadığı için. Daha sonra hastalığın kolon kanserine çevrildiğini ancak 4. evreye geldiğinde öğrenebildik. Birkaç ay sonra gözlerimizin önünde çaresizlik içinde, doğumuna yaklaşık 3 ay kalan oğlunu bile göremeden genç yaşında vefat etti. Kendi ellerimle mezarına yatırdım ve defnedildi. Aklıma sürekli o iyi insan gelir.
Haberi okuyunca yine hatırladım o güzel insanı, gözlerim yaşardı, yazmak istedim.
İnşAllah bu tür hatalıklar tez zamanda, tamamen tedavi edilebilir hale gelir ve insanlar uzun, huzurlu bir ömür geçirerek bu dünyadan göçerler..
2 Yanıt Yanıtla +27
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yusuforhan 2 yıl DownClock01
Allah rahmet eylesin inşallah.
Gastroenteroloji biriminde uzun yıllar hemşire olarak çalıştığım için Ülseratif kolit ve Chron hastalarına çok hizmet verdim. 18-25 yaş aralığında teşhis konulduğundan hastalar genelde çok genç oluyorlar, bize gelen her chron ve Ülseratif kolit hastasına çok üzülüyordum, şu anda birkaç deneysel tedavi dışında seyir belli çünkü, Steroidler ile bastırılıyor > hastalık ilerlereyek bağırsağı harap ediyor > harap edilen yerler cerrahi işlemle alınıyor > bağırsak dışarı açılıyor > bağırsak kanseri > ve ne yazıkki ex.
Son yıllarda güzel gelişmeler var, Gaita(dışkı) nakli de buna bir örnek. Ülkemizde de denemeler yapılıyor. İnşallah yakın zamanda böyle güzel haberlerin çoğaldığını görürüz.
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kadirirdem 2 yıl DownClock01
DownClock01

Yaşadığım mahallede çok sevidiğim bir abim vardı. Kendisi ülseratif pankolit hastyasıydı. Uzun yıllar bu hastalıkla yaşadı, tedavisi olmadığı için. Daha sonra hastalığın kolon kanserine çevrildiğini ancak 4. evreye geldiğinde öğrenebildik. Birkaç ay sonra gözlerimizin önünde çaresizlik içinde, doğumuna yaklaşık 3 ay kalan oğlunu bile göremeden genç yaşında vefat etti. Kendi ellerimle mezarına yatırdım ve defnedildi. Aklıma sürekli o iyi insan gelir.
Haberi okuyunca yine hatırladım o güzel insanı, gözlerim yaşardı, yazmak istedim.
İnşAllah bu tür hatalıklar tez zamanda, tamamen tedavi edilebilir hale gelir ve insanlar uzun, huzurlu bir ömür geçirerek bu dünyadan göçerler..

Amin benimde en çok teknolojinin bu tarafını seviyorum...
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tropik17 2 yıl
Donanım Haber sağlık bölümü de açılmış bulunmaktadır. Tüm Türk Halkına hayırlı olsun
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Guest-97084050D 2 yıl
Güzel gelişme.

Umarım ibs hastalığınada çözüm üretilir.Bir hekim adayı olarak çok üzülüyorum elimiz kolumuz bağlı.
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murdocklawless 2 yıl Guest-97084050D
35 senelik ibs hastasıyım. bu çözümün bize yarayacağını düşünmüyorum. belki chron hastalarına yarayabilir.
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