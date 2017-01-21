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Microsoft yeni Windows 10 Pil Optimizasyon özelliğini duyurdu

Yazılım devi Microsoft, Windows 10 kullanıcılarının pil ömrünü veya performansı artırmak için güç seçeneklerini hızlı bir şekilde ayarlamalarına izin verecek yeni bir özellik deniyor.
2 yıl
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Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Pil ömrü günümüzde teknolojik cihazlarla etkileşimimizin önemli bir parçası durumunda ve Microsoft, herkesin bilgisayarlarını kullanma biçimine özel olarak uyarlanmış bir deneyim sunmak istiyor. Bu nedenle şirket Creators Update güncellemesi için planlanan bir başka özellikle ilgili denemeler yapmaya başladı. Microsoft, kullanıcıların pil ömrünü veya performansı artırmak için güç seçeneklerini hızlı bir şekilde ayarlamalarına izin verecek yeni bir Windows 10 özelliği test ediyor.
Windows 10 yapı 15014'le başlayan test süreci kapsamında bazı bilgisayarların görev çubuğundaki güç panosuna, güç modunu daha doğru ayarlamayı sağlayan yeni bir kaydıraç gelmiş durumda. Daha önce güç modunu değiştirmek isteyen kullanıcılar bunu klasik şekilde Denetim Masası'na giderek yapmak zorundaydılar. Ancak Microsoft bu kaydıraç ile her şeyi daha kolay hale getirmeye çalışıyor.
Windows Insider programının başında bulunan Dona Sarkar, nihai hedeflerinin kullanıcılara cihazlarını farklı senaryolara göre hızlıca ayarlama olanağı vermek olduğunu söyledi. Microsoft, bu yeni özelliklerin tümünü Windows 10 Creators Update güncellemesinin bir parçası olarak Nisan ayında sunacak. Fakat bunları daha erken denemek isterseniz, Windows Insider kullanıcısı olarak kaydolabilir ve tüm yeni özelliklere Nisan ayından önce erişebilirsiniz.

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sdc55 2 yıl
w. 10 yeni uygulamalara etkili hızlı çözümler sunmasının yanında pil ömrünü de düşünmüş olacak ki bu da az zamanda çok iş imkanı sunuyor
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St Batuhan 2 yıl
Win+x sonra da b ye basınca yine ayarlanabiliyordu. Denetim masasına gerek yok ama bu daha hızlı olacak o da kesin. Çünkü slider, dropdownlist e göre daha hızlı aksiyon sağlar belli seçenekler içinde.
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pUnduli 2 yıl
Denetim masası en basitinden kendisini ve API sını kullanan eski uygulamalar için mecburen kalmak zorunda.
Microsoft'un yapması gereken Ayarlar kısmını tamamen denetim masasından bağımsız hale getirmek ki büyük oranda başardılar zaten.
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BekirTemel 2 yıl
w10 bir dönüm noktası olabilir
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drjacob 2 yıl
bir zahmet artık çalışabilir düzgün bir sistem yapsınlar
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***Leopard*** 2 yıl
Bu oyun modu,pil optimizasyonu vb. yeni Win10 özelliklerini görünce aklıma mobil cihazlar için yazılmış oyun modu,ram temizleyici,battery doctor tarzı saçma uygulamalar geliyor
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john ronald reuel tolkien 2 yıl
Yavaş yavaş denetim masasını yok ediyorlar gibi. Mantıklı bir hareket. Tek seferde çok şey değişince millet beğenmiyor.
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exterminant 2 yıl
işe yarar bir işe el atmışlar sonunda
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alprkrkmz 2 yıl
Ekibin başındaki Dona Sarkar gelmeden önceki Gabe Aul denetim masasini kaldırmak istediklerini söylemişti. Çünkü hem Ayarlar hem de Denetim masası olması kodları 2 defa tekrarlamak gerektiğini bunun da sistemi yordugunu söylemişti. Büyük ihtimal Project Neon ile kalkar gibi geliyor bana. 2017 sonbaharda.
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bkaakco 2 yıl
Denetim Masası'nın komple kaldırılmasını ben de isterim fakat eski ve artık yerine oturmuş sistem parçalarını aniden kesip atmak pek kolay olmasa gerek. O yüzden yavaş yavaş Windows Update vb. gibi özellikleri Denetim Masası'ndan çıkarıp -ya da kopyasını alıp- yeni arayüze ekliyorlar. Yani dikkat edilirse birden kesip atmak zor olduğundan parça parça yok ediyorlar eski arayüzü.
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Infinitum 2 yıl bkaakco
bkaakco
Denetim Masası'nın komple kaldırılmasını ben de isterim fakat eski ve artık yerine oturmuş sistem parçalarını aniden kesip atmak pek kolay olmasa gerek. O yüzden yavaş yavaş Windows Update vb. gibi özellikleri Denetim Masası'ndan çıkarıp -ya da kopyasını alıp- yeni arayüze ekliyorlar. Yani dikkat edilirse birden kesip atmak zor olduğundan parça parça yok ediyorlar eski arayüzü.

Benim anlamadığım denetim masasını öldürmeden tamamen yeni arayüze neden geçirmedikleri. Siz geliştiriciydiniz galiba bir nedeni var mı acaba?
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