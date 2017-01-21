Microsoft yeni Windows 10 Pil Optimizasyon özelliğini duyurdu

Pil ömrü günümüzde teknolojik cihazlarla etkileşimimizin önemli bir parçası durumunda ve Microsoft, herkesin bilgisayarlarını kullanma biçimine özel olarak uyarlanmış bir deneyim sunmak istiyor. Bu nedenle şirket Creators Update güncellemesi için planlanan bir başka özellikle ilgili denemeler yapmaya başladı. Microsoft, kullanıcıların pil ömrünü veya performansı artırmak için güç seçeneklerini hızlı bir şekilde ayarlamalarına izin verecek yeni bir Windows 10 özelliği test ediyor.

Windows 10 yapı 15014'le başlayan test süreci kapsamında bazı bilgisayarların görev çubuğundaki güç panosuna, güç modunu daha doğru ayarlamayı sağlayan yeni bir kaydıraç gelmiş durumda. Daha önce güç modunu değiştirmek isteyen kullanıcılar bunu klasik şekilde Denetim Masası'na giderek yapmak zorundaydılar. Ancak Microsoft bu kaydıraç ile her şeyi daha kolay hale getirmeye çalışıyor.

Windows Insider programının başında bulunan Dona Sarkar, nihai hedeflerinin kullanıcılara cihazlarını farklı senaryolara göre hızlıca ayarlama olanağı vermek olduğunu söyledi. Microsoft, bu yeni özelliklerin tümünü Windows 10 Creators Update güncellemesinin bir parçası olarak Nisan ayında sunacak. Fakat bunları daha erken denemek isterseniz, Windows Insider kullanıcısı olarak kaydolabilir ve tüm yeni özelliklere Nisan ayından önce erişebilirsiniz.