Baidu’nun CEO’su, Çin’in Elon Musk’ı olabilir

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Çin’deki en çok kullanılan arama motoru olan Baidu’nun kurucusu ve CEO’su olan Robin Li, daha önce yaptığı hamlelerle şirketi sadece reklam gelirlerine sahip bir arama motorunun çok daha ötesine taşımak istediğini göstermişti. Yapay zeka ekibine yapılan takviyeler, akıllı ev asistanları üretimi ve otonom araba yazılımları için yapılan çalışmaların da gösterdiği gibi şirket Google’ın gittiği yoldan ilerleyerek bir an önce geniş yelpazede faaliyet gösteren dev bir internet şirketi haline gelmek istiyor.

Bütün bu plan ve beklentilere şimdi yenileri eklenmiş durumda. Baidu’nun patronu olan milyarder Robin Li, dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin’in, otonom araç teknolojisinde atılım yapması ve uzay çalışmalarına hız kazandırması için pek çok öneriden oluşan bir listeyi Çin hükümetine gönderdi. Robin Li’nin; Çinli yetkililerin yıllık toplantısında masaya yatırmayı planladığı öneriler listesi Elon Musk’ın SpaceX’ini inceleme fikrinden şirketin gelecek planlarına kadar pek çok önemli düşünceyi içeriyor.

Robin Li’nin ilk istediği şey denetim ve düzenleme makamlarının ülkedeki Baidu gibi otonom araç teknolojisi üzerinde çalışma yapan şirketlere destek çıkması. Otonom sürüş teknolojisini ticarileştirmek için Uber ve Waymo gibi önemli rakipleri olduğunun altını çizen Li, ayrıca gelişmekte olan ülkelerde otonom araç teknolojisi artık yasal olarak da destek görürken Çin’deki yasaların ve ülke politikasının otonom araçlar için pek de uygun olmadığını ifade ediyor.

2021'de Seri Üretime Başlamak İstiyor

Robin Li, Çin’in 2030’a kadar ülkedeki arabaların %10’unun tamamen otonom araçlardan oluşması hedefinin güzel ancak yetersiz olduğunu ifade ederken Baidu’nun halihazırda Nvidia ile otonom araç çalışmaları yaptığını ve şirkete geçtiğimiz yıl Micorsoft’tan transfer olan Qi Lu’nun başkanlığında 100’den fazla mühendis ve araştırmacı Silikon Vadisi’ndeki çalışmalarına devam ettiğini de ekledi. Ülkenin en büyük internet şirketlerinden biri olarak bu alanda devletten de destek bekleyen Li’nin planına göre Baidu, gelecek yıl ilk tam otonom arabasını Çin’de test edecek ve 2021’de seri üretime başlanacak.

Tabi Li’nin destek beklediği tek nokta otonom araçlar değil. Ülkenin uzay alanındaki faaliyetlerini takdir eden Li, otonom araçlar için olduğu gibi roket ve uydu üretiminde de özel şirketlere yönelik teşvikler verilmesi taraftarı. Ülkedeki rekabet ortamının genişlemesi ve yeniliklerin hız kazanması için teşvikin şart olduğunu düşünen Li, Çin’in hırsını arttırmak istiyor.

2015 Yılında Bill Gates ve Elon Musk’la Boao Forum 2015 kapsamında röportaj yapan Robin Li’nin Elon Musk’ı takdir ettiği biliniyor. Elon Musk’ı otonom araçlar ve uzay faaliyetleri yönünde kendisine örnek aldığı düşünülen Li, gerekirse Çin’deki araştırmacıların SpaceX’i ziyaret ederek incelemelerde bulunmasını ve yerli bir SpaceX oluşturmalarını da önerdi.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-03/baidu-s-ceo-wants-china-s-help-on-robot-cars-and-a-local-spacex