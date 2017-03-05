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Facebook Messenger'a “beğenmeme” butonu geliyor!

Facebook, beğenmeme butonunu ve tepkileri (reactions) Messenger'da kullanıma sunacak. Şimdilik test aşamasında olan butonlar, konuşmalardaki mesajları değerlendirmek için geliştirmiş.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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15
sosyal medya
Emre Karakullukçu
Yazar
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Facebook Messenger'a “beğenmeme” butonu geliyor!
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Tepki butonlarını (reactions) kullanıma sunmasıyla kullanıcılarının takdirini kazanan Facebook, “beğenmeme” ve tepki butonlarını Facebook Messenger’a ekleyeceğini duyurdu. Şimdilik test aşamasında olan bu butonlar, test amacıyla seçilen kullanıcıların fotoğraflar paylaşmasıyla ortaya çıktı.

Butonlar, Messenger’da da Facebook’ta olduğu gibi hisleri göstermek amacıyla kullanılacaklar. Örneğin arkadaşınızla konuşuyorsunuz ve size komik bir mesaj gönderdi. Gülen yüz butonunu kullanarak güldüğünüzü göstermeniz veya beğenmeme butonunu kullanarak sandığı kadar komik olmadığını anlatmanız mümkün olacak.

Facebook Messenger'a “beğenmeme” butonu geliyor!
 

Messenger’a eklenecek olan bu butonları özel kılan asıl unsur beğenmeme butonu. Facebook, tepki butonlarını kullanıma sunduğunda birçok kullanıcı beğenmeme butonunun da sosyal paylaşım sitesine eklenmesi gerektiğini dile getirmişti. Ancak Facebook cephesinden bu isteklere “Facebook’u insanların yargılanacağı bir ortama dönüştürmek istemiyoruz” şeklinde yanıt gelmişti. Beğenmeme butonunun Facebook Messenger’da kullanıma sunulacak olması, ilerleyen dönemlerde Facebook’a da eklenebileceği anlamına geliyor. Siz beğenmeme butonu Facebook’ta görmek ister miydiniz?


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BekirTemel 2 yıl en beğenilen
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sezgin.sezai 2 yıl
Bir bu eksikti bu kadar farklı buton olunca insanların dusuncelerini anlamak daha zor oluyor.
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V4LKyR 2 yıl
Burada bir aralar eksi butonu vardı... Ne oldu ona? Neden kaldırıldı? Kaldırılma gerekçesi nedir?
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kadirirdem 2 yıl
Olmasa da olur bu o kadar önemli değil.
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Paetzold 2 yıl
Ne ka güzel
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gun 2 yıl BekirTemel
Gelmeyecek zamanında geldi gitti biliyorsunuz herkes kendi görüşüne bir basıyor birde karşıt görüşe eksi basıyor saçma bir durum oluşuyordu.
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BekirTemel 2 yıl gun
Haklısınız ancak artı sistemi de kldırılılmalı o zaman zira en üste oturan yorum bir çok kişinin katılmadığı bir konu olabilir ancak herhangi bir şey yapamaz bu kişi , pek adil değil gibi durum.
Dikkate aldığınız için teşekkür ederim ayrıca.
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axaxa 2 yıl
Öyle olmaz faceyede gelsin
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Kerim5100 2 yıl
emojilerde zaten yok muydu ya :D
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gurkanse 2 yıl
sadece messenger değil facebook'a da gelsinki herkes paylaş botununa basıp durmasın gereksiz bir kaos engellenmiş olur.
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BekirTemel 2 yıl en beğenilen
Donanımhabere de gelsin
1 Yanıt Yanıtla +13
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wox 2 yıl
Bende facebook un kendisine geliyor sandım. Mesajlara gelse ne olur.
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