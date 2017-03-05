Facebook Messenger'a “beğenmeme” butonu geliyor!

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Tepki butonlarını (reactions) kullanıma sunmasıyla kullanıcılarının takdirini kazanan Facebook, “beğenmeme” ve tepki butonlarını Facebook Messenger’a ekleyeceğini duyurdu. Şimdilik test aşamasında olan bu butonlar, test amacıyla seçilen kullanıcıların fotoğraflar paylaşmasıyla ortaya çıktı.

Butonlar, Messenger’da da Facebook’ta olduğu gibi hisleri göstermek amacıyla kullanılacaklar. Örneğin arkadaşınızla konuşuyorsunuz ve size komik bir mesaj gönderdi. Gülen yüz butonunu kullanarak güldüğünüzü göstermeniz veya beğenmeme butonunu kullanarak sandığı kadar komik olmadığını anlatmanız mümkün olacak.

Messenger’a eklenecek olan bu butonları özel kılan asıl unsur beğenmeme butonu. Facebook, tepki butonlarını kullanıma sunduğunda birçok kullanıcı beğenmeme butonunun da sosyal paylaşım sitesine eklenmesi gerektiğini dile getirmişti. Ancak Facebook cephesinden bu isteklere “Facebook’u insanların yargılanacağı bir ortama dönüştürmek istemiyoruz” şeklinde yanıt gelmişti. Beğenmeme butonunun Facebook Messenger’da kullanıma sunulacak olması, ilerleyen dönemlerde Facebook’a da eklenebileceği anlamına geliyor. Siz beğenmeme butonu Facebook’ta görmek ister miydiniz?