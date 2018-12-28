Bakan Varank açıkladı: Milli mikroişlemci 'Çakıl' yolda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK’ın Gebze’deki yerleşkesinde bulunan Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’ne (BİLGEM) bağlı laboratuvarları ziyaret etti. Bilgi güvenliği konusunda yeni teknolojiler üzerine yürütülen çalışmaları inceleyen Varank, “Çakıl” adı verilen milli mikroişlemcinin silah sistemlerinde kullanılan yabancı mikroişlemcilerin yerini alacağını açıkladı.

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Milli mikroişlemci projesi ile silah sistemlerimizde kullanılan yabancı menşeli mikroişlemcilerin yerini alabilecek hızda ve düşük güç tüketen, lisans ve satış hakları ülkemize ait milli bir işlemci tasarlandığını ifade eden Varank, ‘Çakıl’ın Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından onaylandığını belirtti. Bir sonraki aşamada ikinci faza geçilecek ve Çakıl’ın mobil cihazlarda kullanılabilecek çok çekirdekli versiyonunun çalışmalarına başlanacak.

Bakan ayrıca BİLGEM’de mikroçip tasarımı konusunda gençlere eğitim vereceklerini belirterek “Burada yetişecek gençler, Milli Teknoloji Hamlesi’nin önemli bir parçası olacak” dedi. Birçok askeri ve kamu IP ağlarında güvenliği sağlayan kripto cihazın 10 Gbit/s veri işleme yeteneğine sahip yeni modelini inceleyen Varank, geliştirilen prototipin performansının memnuniyet verici olduğunu da söyledi.

Amaç teknolojik derinlik sağlamak

Yüksek Güçlü Lazer Projesi ile lazer silahlarının yol haritasını oluşturacaklarını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı “Bu projenin çıktısı, top, havan roket ve güdümlü füzelere karşı Hava Savunma Lazer Sistemi Geliştirilmesi olacak. Havadan gelen tehditler, lazerle bertaraf edilecek” dedi. Ziyareti sırasında Varank'a çalışmalar ile ilgili olarak BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar bilgi verdi.

Milli Teknoloji Hamlesi ile amaçlarının platformdan alt ana sistemlere, çip teknolojisinden gelişmiş yazılım algoritmalarına kadar teknolojik derinlik sağlamak olduğunu ifade eden Varank, “BİLGEM’de stratejik bağımsızlığımız açısından kritik öneme sahip teknolojiler geliştiriliyor. Burası geniş bir test alt yapısına sahip. Milli Savaş Uçağı’nın gerçek zamanlı işletim sistemi, SİHA’lar ve savaş uçaklarımızın kullandığı akıllı bombaların lazer arayıcı başlık detektörü, gelişmiş haberleşme istihbarat donanımları, milli kripto sistemleri, hava radar sistemlerinin tamamı Ar-Ge mühendislerimiz tarafından burada geliştirilmekte” dedi.