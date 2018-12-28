Bakan Varank açıkladı: Milli mikroişlemci 'Çakıl' yolda

Haber Editörü
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK’ın Gebze’deki yerleşkesinde bulunan Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’ne (BİLGEM) bağlı laboratuvarları ziyaret etti. Bilgi güvenliği konusunda yeni teknolojiler üzerine yürütülen çalışmaları inceleyen Varank, “Çakıl” adı verilen milli mikroişlemcinin silah sistemlerinde kullanılan yabancı mikroişlemcilerin yerini alacağını açıkladı.Ayrıca Bkz. "ANKA İHA yerli motor ile -10 derecede ilk uçuşunu yaptı"
Milli mikroişlemci projesi ile silah sistemlerimizde kullanılan yabancı menşeli mikroişlemcilerin yerini alabilecek hızda ve düşük güç tüketen, lisans ve satış hakları ülkemize ait milli bir işlemci tasarlandığını ifade eden Varank, ‘Çakıl’ın Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından onaylandığını belirtti. Bir sonraki aşamada ikinci faza geçilecek ve Çakıl’ın mobil cihazlarda kullanılabilecek çok çekirdekli versiyonunun çalışmalarına başlanacak.
Bakan ayrıca BİLGEM’de mikroçip tasarımı konusunda gençlere eğitim vereceklerini belirterek “Burada yetişecek gençler, Milli Teknoloji Hamlesi’nin önemli bir parçası olacak” dedi. Birçok askeri ve kamu IP ağlarında güvenliği sağlayan kripto cihazın 10 Gbit/s veri işleme yeteneğine sahip yeni modelini inceleyen Varank, geliştirilen prototipin performansının memnuniyet verici olduğunu da söyledi.
Amaç teknolojik derinlik sağlamak
Yüksek Güçlü Lazer Projesi ile lazer silahlarının yol haritasını oluşturacaklarını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı “Bu projenin çıktısı, top, havan roket ve güdümlü füzelere karşı Hava Savunma Lazer Sistemi Geliştirilmesi olacak. Havadan gelen tehditler, lazerle bertaraf edilecek” dedi. Ziyareti sırasında Varank'a çalışmalar ile ilgili olarak BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar bilgi verdi.
Milli Teknoloji Hamlesi ile amaçlarının platformdan alt ana sistemlere, çip teknolojisinden gelişmiş yazılım algoritmalarına kadar teknolojik derinlik sağlamak olduğunu ifade eden Varank, “BİLGEM’de stratejik bağımsızlığımız açısından kritik öneme sahip teknolojiler geliştiriliyor. Burası geniş bir test alt yapısına sahip. Milli Savaş Uçağı’nın gerçek zamanlı işletim sistemi, SİHA’lar ve savaş uçaklarımızın kullandığı akıllı bombaların lazer arayıcı başlık detektörü, gelişmiş haberleşme istihbarat donanımları, milli kripto sistemleri, hava radar sistemlerinin tamamı Ar-Ge mühendislerimiz tarafından burada geliştirilmekte” dedi.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu çipi uçağa taksan hedef belirlemeyi kaç dakikada yapar acaba...
Avrupa bile uğraşmıyor artık çünkü boş hayal bunlar. İşlemci, çip vs yapmak yerine yazılıma ve ağır sanayiye yöneliyorlar. Nanoteknoloji kim biz kim. Lan biz daha patates üretmiyoruz.
Hele bir ekonomik rekabeti olan kondansatör üretin, transistör üretin şöyle güzel ses kalitesi olan amfiler üretin. Sonra diyin tamam ben oldum hadi entegre yapalım. Sonra da işlemci, bellek vb yarı iletkenlere geçelim.
Bugün başlıyok yarın Xeon Platinium serisini ezecek işlemci yapıyoruz. Geçin şu kafayı.
Veya biz öyle biliyoruz zira, forumda piyade tüfeği testi veya zırhlı personel taşıyıcı uzmanı bildiğim kadarıyla yok. Dolayısı ile bu aletler kendi konularında ne kadar iyi veya zaafları var mı yok mu bilme şansımız yok, Tank palet fabrikasını 50 yıllığına Katarlilara kiraladık artık yerli milli paletleri ve tank modernlestirme işlerini Katarlilara ve yerlileri tarafından yapılacak...
Zira işlemci yaptık diye haber var bakan bone takip poz veriyor ama bu işlemcinin teknik özellikleri nedir diye tek satır yok, risc mi Arm mi tek satır yok, çalışma frekansı, litograpy filan hak getire...
Bilmemiz gereken ne biz bir işlemci yaptık çok hızlı uhiiu bunun mobile telefon versiyonunu da yapacaz haaa. Hemde Yerli milli, hakiki, halamızin kızı, gözümüzün nuru. Ya bırakın bu işleri gözünüzü seveyim, İsrail menşeli olmayan
yerli patates, soğan, saman,
Yerli tohum
Yerli Adana karpuzu
Yerli köy domatesi
Gdo lu soya yemi ile beslenmek zorunda olmayan meralarda gezen inek, kuzu, koyun yetiştirsek önce bir...
Once bir, İsraile milyarlarca TL tohum ve zirai ilaç parası vermeden, kendi Anadolu tohumlarimizi ıslah edip ucuza ve bol sağlıklı ve lezzetli temel gıda maddeleri izi uretsek.
Bu ürettiğimiz ürünleri, elin Alman, fransiz, Arap marketcilerine para kazandirmadan kendi pazarlarimizda marketlerimizde ucuza satsak. (tanzim satış diyenin ağzına çakarım)
Elin amerikan cargilline şeker sektörünü peşkeş çekmesek kendi şekeriniz, kendi glikozumuzu kendimiz uretsek mesela. (Turkiye'de ki toplam glikoz üretim kotasinin büyük çoğunluğunu yabancı firmalar sahiptir. Yerli üreticiler çok küçük bir paya sahiptir)
Ayranimiz yok içmeye helikopterle gidiyoz.....
Yanlış anlamayın Savunma sanayi tabi ki önemli de aç kalınca roket motoru yenmiyor..
Chip uretemedikten sonra gerisi yalan
Ha Apple markasında herşey asya menşei ama o sadece bir firma bizim devlet firma gibi seçim öncesi sallıyor sıkıyor devlet bazı araba işlemci yapmaz halk için yaparsa komünizm olur bu tür reklamı hiç bir devlet yapmamıştır tarihte oy için
Burayi derhal terket ve ait oldugun bolume don..
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
13023 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
tübitak, mustafa varank ve