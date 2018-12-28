ANKA İHA yerli motor ile -10 derecede ilk uçuşunu yaptı

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Yerli insansız hava aracı (İHA) ANKA, yerli motoru ile zor koşullar altındaki ilk uçuşunu gerçekleştirdi. ANKA İHA, TUSAŞ tarafından geliştirilen PD170 yerli motor ile - 10 derece soğukta başarıyla uçtu.

170 beygir güç üretebilen turbo dizel havacılık motoru PD170, 6 kilometre yüksekliğe kadar bu gücü kayıpsız olarak sağlayabiliyor. 9 kilometre yüksekte ise 120 beygir devamlılıkta görev yapabiliyor. TUSAŞ tarafından geliştirilen PD 170 motor, zamanla ANKA’da kullanılan yabancı motorlarını yerini alacak.

Geliştirilmesi devam eden PD170 turbo dizel havacılık motorunun tasarım çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Bugüne kadar 4 bin saati aşan motor testi gerçekleştirildi. Dayanım testleri ve sürekli geliştirilen tasarım çözümleri ile motor, olgunluk seviyesi uçuş testlerine başlanması için yeterli seviyeye ulaştı.

PD170 motorunun bir üst versiyonu olacak PD220 motoruyla ilgili çalışmalara da başlandı. Bu motor, Baykar Makina tarafından geliştirilen yeni nesil Akıncı İHA platformuna güç verecek.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/milli-iha-anka-yerli-motorla-ilk-ucusunu-yapti/1350241