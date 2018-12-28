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ANKA İHA yerli motor ile -10 derecede ilk uçuşunu yaptı

ANKA İHA, TUSAŞ tarafından geliştirilen PD170 isimli yerli motor ile zor koşullar altında ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Motorun tasarım çalışmaları büyük oranda tamamlandı.
4 ay
10b
1
98
Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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ANKA İHA yerli motor ile -10 derecede ilk uçuşunu yaptı
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Yerli insansız hava aracı (İHA) ANKA, yerli motoru ile zor koşullar altındaki ilk uçuşunu gerçekleştirdi. ANKA İHA, TUSAŞ tarafından geliştirilen PD170 yerli motor ile - 10 derece soğukta başarıyla uçtu.

170 beygir güç üretebilen turbo dizel havacılık motoru PD170, 6 kilometre yüksekliğe kadar bu gücü kayıpsız olarak sağlayabiliyor. 9 kilometre yüksekte ise 120 beygir devamlılıkta görev yapabiliyor. TUSAŞ tarafından geliştirilen PD 170 motor, zamanla ANKA’da kullanılan yabancı motorlarını yerini alacak.

Geliştirilmesi devam eden PD170 turbo dizel havacılık motorunun tasarım çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Bugüne kadar 4 bin saati aşan motor testi gerçekleştirildi. Dayanım testleri ve sürekli geliştirilen tasarım çözümleri ile motor, olgunluk seviyesi uçuş testlerine başlanması için yeterli seviyeye ulaştı.

PD170 motorunun bir üst versiyonu olacak PD220 motoruyla ilgili çalışmalara da başlandı. Bu motor, Baykar Makina tarafından geliştirilen yeni nesil Akıncı İHA platformuna güç verecek.



https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/milli-iha-anka-yerli-motorla-ilk-ucusunu-yapti/1350241 Yorum Yaz
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sosisvesalam 4 ay en beğenilen
muhalefetin klasik artı kasma yorumları güncelleniyor...
ama moturu yerli deği... değ... de... d... (moror yerli -1)
seçim çalışması(seçimler yaklaşıyor +1)
yeni argümanlar yükleniyor lütfen bekleyiniz...
muhalefetin klasik artı kasma yorumları güncelleniyor...ama moturu yerli deği... değ... de... d... (moror yerli -1)seçim çalışması(seçimler yaklaşıy...
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1 Yanıt Yanıtla +42
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AqRaMa 4 ay
motoru yerli değil diyemeyecek olmak çok üzücü, ama hala seçimler yaklaşıyor kozumuz elimizde
Yanıtla +39
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TherafluForte 4 ay
Harika, Allah sayınızı, sayımızı arttırsın.
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alfa-x 4 ay
Helal olsun .Laf yerine iş üretenlerin eline sağlık.Geç kaldık diyenlerede gelsin motor ithaldi ama yerlisi de oldu.İşe başlamak yeter gerisi geliyor.
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DH Misafiri 4 ay
Ecevit'e atfettiğiniz tüm üstün başarıları ve ileri görüşlülüğü İslamcılar da Eerbakan'a atfediyor. Malum, CHP ve MSP bahsi geçen zamanlarda koalisyon kurmuşlardı...
Ortada bir başarı olunca tüm "sahtekarlar" sahiplenir, başarısızlık ise her zaman başkalarınındır!
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mr.jk 4 ay
Benden alıntı yapamıyor yine cevabı alacağından korkuyor.
CHP'li değilse "hızlı tren göçü hızlandırıyor, iktidara gelince kapatacağız" diyen öteki YIKIM EKİBİ'nden Temel'in müridi herhalde

Bunun gibi bir daha vardı, CHP'ye oy atmasına rağmen CHP'liyim diyemiyordu, yazık bunlara oy attıkları partiyi bile söyleyemiyorlar Ak Parti yüzünden
Bunlar iktidara gelirse savunma sanayi'nin s'si kalmaz,
tren yolları, double yol kalmaz,
hepsini dinamitleyip yerle bir ederler.
Bunlar yıkım ekibi
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the.crack.man 4 ay mr.jk
İyi para alıyor musun bari?
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mr.jk 4 ay
Körler sağırlar yine birbirlerini bulmuş ağırlıyorlar.
Biri zaten bloklu, kendi kafasında kurduğu sanrılara göre yorum yapan bir arkadaşımız.
Diğeri @Mualla'da benden alıntı yapamıyor her mesajında cevabını aldığı için.
Yine papağanlaşmış laflar. Bunlar yıllarca işte bu laflarla uyutuldular haberleri yok. iki de marş söylettirdiler bunlara, iki de kurucumuz Atatürk'ün sözleri , sonra bara git iki bira çek " "tamamdır aydınlandım, en ilerici en laik benim, ööhtt izmir marşı" ve kontak kapatış.
İşte yıllarca yaptıkları iş buydu.
En iyisi şuraya bunların oy verdiği zihniyeti koyayım da bugün iktidarda olan Ak Parti'nin değerini anlayın.
İşte sizin zihniyetiniz;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Örnekte de görüldüğü gibi bunlar iktidara gelse savunma sanayinin s'si kalmaz s'si.
Allah bu milleti koruyor da şunları iktidara getirmiyor çok şükür.
1 Yanıt Yanıtla +1
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captain_turkiye 4 ay mr.jk
Algın tutmuyor uğraşma boşuna. Yalan söyleyerek ne elde etmeyi düşünüyorsun? Algı yapacaksan da dürüst ol bari.
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Deadwood 4 ay
Ben gurur duyuyorum. Muhalifliğe gerek yok savunma sanayinde güzel şeyler oluyor, bugün A partisi gidip b partisi gelse yine aynı şekilde devam etmesini isterim.
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asau 4 ay
Malum tayfa bunda da "yerli olmayan bir şey aramak için kıvranır durur, bulamayınca da yine bir kılıf bulur; mesela "düşüncesi yerli değil, çünkü motoru biz icat etmedik" derler.
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ThePscho 4 ay
Müthiş bir haber. Yapanların eline ve yüreğine sağlık. Umarım her sektörde Türk ürünlerini Türklerin yaptığı motorlarla görmeye devam ederiz.
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ilkerinanç 4 ay
Pistonları yerli mi?
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MMistanbul 4 ay
Seçimlere 3 ay var daha her ay 5 derece fark etse seçimden önceki gün - 25 e kadar gidebilir.
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Echoés 4 ay
güzel haber
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anka iha, anka ve
9 etiket daha pd170 yerli motor insansız hava aracı tusaş iha Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş havacılık
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