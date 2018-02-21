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Bakan Zeybekçi'den Booking.com açıklaması

Bloomberg'e konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Booking.com ile görüşmelerinin çözüme doğru gittiğini, bu sezon Türkiye faaliyetlerine başlayabileceklerini belirtti.
1 yıl
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Web Siteleri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Bakan Zeybekçi'den Booking.com açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Booking.com hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Bloomberg’e konuşan Zeybekçi, Booking’in Türkiye faaliyetlerine bu yıl devam edebileceğini belirtti.

Haksız rekabetin önlenmesi amacıyla Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından açılan dava nedeniyle ülkemizdeki faaliyetleri durdurulan Booking.com, Bakan Zeybekçi’nin yaptığı açıklamaya göre bu yıl tatil sezonu başlamadan önce faaliyetlerine devam etmeye başlayabilir. Zeybekçi yaptığı açıklamada “Çözüme doğru gidiyoruz. Bu sezon herhalde öyle bir şey olacak, çalışmaya başlayacaklar.” şeklinde konuştu.

"Çözüme doğru yaklaşıyoruz" 

Bakan Zeybekçi açıklamalarına şu şekilde devam etti; “Yurt dışından yabancılara Türkiye'nin pazarlanmasıyla ilgili Booking'in bir problemi yok. Türkiye'deki Türk turizm alanlarını, tesislerini Türklere pazarlayıp da buradan elde ettiği gelire karşılık kestiği ya da kesmediği faturalarla ilgili sıkıntı. Burada da bir çözüme doğru yaklaşıyor, kabul ediyor gibi.”

Zaten geçtiğimiz günlerde de Booking.com’un tekrar faaliyetlerine başlamak için sessizce hazırlık yapmaya başladığı ortaya çıkmıştı.


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atilasat 1 yıl en beğenilen
sayın hükümet yetkilileri yasaklarla bir yere varamayacağınızı anlayın artık. şirketlerin değil halkın çıkarlarını gözetin.
x otelini türkiye'ki "yerli" firmalar aracılığı ile 100 birim paraya bulurken,yurtdışı sitelerinde 80 birim para ve aşağısında bulabiliyoruz.
sayın hükümet yetkilileri yasaklarla bir yere varamayacağınızı anlayın artık. şirketlerin değil halkın çıkarlarını gözetin.x otelini türkiye'ki "yerli" fi...
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veteriner69 1 yıl
Wikipedia'nın hala kapalı olması Ülkemizin durumunu özetliyor esasında. :(
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SKYFALL 1 yıl
Hukumetin derdi imani engellemek.
Ulan adam gibi birsey yapin da HELAL OLSUN sizlere diyelim.
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WarSaw 1 yıl
buradaki insanlara turizm satıp buradaki insanlardan kazanç elde edip bu ülkeye vergi vermesi gerekiyormuş. zaten adam senin ülkendeki otelinin reklamını yapıyor senin o ağzına giren lokmalar varya işte o turizmden gelen gelirlere katkı sağlıyor. peki sen diyorsunya buradan para kazanıyorsa buraya vergisini ödeyecek. peki ozaman o da senin otellerini dışarıya tanıtıyor dışarıdan turist gelmesine olanak sağlıyor peki sen bu adama ne kadar para ödeyeceksin?
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zolzauza 1 yıl
Yersen...
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veteriner69 1 yıl
Wikipedia'nın hala kapalı olması Ülkemizin durumunu özetliyor esasında. :(
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dr20mouse 1 yıl veteriner69
veteriner69
Wikipedia'nın hala kapalı olması Ülkemizin durumunu özetliyor esasında. :(

Vikipedi bizim devletimizi terorizme destek veren terör devleti gibi gostermeye devam ediyorsa hala içerikleriyle kapalı kalmaya devam etsin.
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atilasat 1 yıl en beğenilen
sayın hükümet yetkilileri yasaklarla bir yere varamayacağınızı anlayın artık. şirketlerin değil halkın çıkarlarını gözetin.
x otelini türkiye'ki "yerli" firmalar aracılığı ile 100 birim paraya bulurken,yurtdışı sitelerinde 80 birim para ve aşağısında bulabiliyoruz.
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