Bakan Zeybekçi'den Booking.com açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Booking.com hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Bloomberg’e konuşan Zeybekçi, Booking’in Türkiye faaliyetlerine bu yıl devam edebileceğini belirtti.

Haksız rekabetin önlenmesi amacıyla Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından açılan dava nedeniyle ülkemizdeki faaliyetleri durdurulan Booking.com, Bakan Zeybekçi’nin yaptığı açıklamaya göre bu yıl tatil sezonu başlamadan önce faaliyetlerine devam etmeye başlayabilir. Zeybekçi yaptığı açıklamada “Çözüme doğru gidiyoruz. Bu sezon herhalde öyle bir şey olacak, çalışmaya başlayacaklar.” şeklinde konuştu.

"Çözüme doğru yaklaşıyoruz"

Bakan Zeybekçi açıklamalarına şu şekilde devam etti; “Yurt dışından yabancılara Türkiye'nin pazarlanmasıyla ilgili Booking'in bir problemi yok. Türkiye'deki Türk turizm alanlarını, tesislerini Türklere pazarlayıp da buradan elde ettiği gelire karşılık kestiği ya da kesmediği faturalarla ilgili sıkıntı. Burada da bir çözüme doğru yaklaşıyor, kabul ediyor gibi.”

Zaten geçtiğimiz günlerde de Booking.com’un tekrar faaliyetlerine başlamak için sessizce hazırlık yapmaya başladığı ortaya çıkmıştı.