Araştırma: KOBİ’lerin yüzde 90’ı e-ticaretten memnun

Yöntem Araştırma Danışmanlık ile birlikte yürütülen araştırmanın sonuçları, KOBİ’lerin büyük çoğunluğunun e-ticaret konusunda hala yeterli bilgiye sahip olmadığını gösteriyor. Araştırmaya göre e-ticaret yapan KOBİ’lerin neredeyse tamamı e-ticaretten memnun.
Araştırma sonucunda KOBİ’lerin yeterli bilgiye sahip olmadığı ve bilgilendirilmek istedikleri sonucuna varan GittiGidiyor, adımlarını bu doğrultuda atacak. KOBİ’leri bilgilendirme amacıyla hizmet veren “Geleceğim e-Ticaret” adıyla 4 yeni eğitim merkezi açılacak. Şuanda İzmir, Bursa ve Gaziantep’te eğitim ofisi faaliyetini sürdürüyor. GittiGidiyor, bu proje ile en az 1500 KOBİ'yi e-ticarete başlatmayı hedefliyor.
KOBİ’ler e-ticaretle satışlarını yüzde 30 arttırdığını söylüyor
Türkiye’de 6 şehirde 500 KOBİ şirketi ile yapılan araştırma örnekleminin yüzde 40’lık bölümünü online satış yapanlar, yüzde 60’ını ise bugüne kadar hiç online satış yapmamış şirketler oluşturdu.
Araştırmada online satış yapan gruptakiler yaklaşık 3,5 yıldır e-ticaret yapıyor ve e-ticaret sayesinde satışların ortalama yüzde 30 arttığını belirtiyor. “E-ticaretten memnun musunuz?” sorusuna ise yüzde 90’lık bölüm evet yanıtını veriyor.
KOBİ’lerin bu kararlarındaki sebep sorulduğunda ise çoktan seçmeli şıklardan yüzde 51 ile “daha çok kişiye ulaşma”, yüzde 42 ile “7/24 satış yapabilme” ve yüzde 34 ile “kârlılığın artması” gerekçeleri öne çıktı.
Daha önce hiç online satış yapmamış olan ve bu araştırmanın yüzde 60’lık bölümünü oluşturan grubun yüzde 90’ı e-ticaretten haberdar. E-ticareti düşünmemelerinin sebebi olarak “İhtiyacım yok”, “Konuyu bilmiyorum” ve “İşime uygun değil” yanıtlarını veriyor.
GittiGidiyor üzerinden yurt dışına satış
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