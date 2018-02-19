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Araştırma: KOBİ’lerin yüzde 90’ı e-ticaretten memnun

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından GittiGidiyor, KOBİ'ler ile ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. KOBİ'lerin e-ticarete ilgisi ve memnuniyet seviyesi gözler önüne serildi.
1 yıl
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Araştırma: KOBİ’lerin yüzde 90’ı e-ticaretten memnun
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GittiGidiyor, Türkiye’de KOBİ’lerin E-Ticarete Yaklaşımları” araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan araştırmanın Türkiye’de e-ticaret alanında gerçekleştirilen en kapsamlı KOBİ araştırması olduğu ifade ediliyor.


Yöntem Araştırma Danışmanlık ile birlikte yürütülen araştırmanın sonuçları, KOBİ’lerin büyük çoğunluğunun e-ticaret konusunda hala yeterli bilgiye sahip olmadığını gösteriyor. Araştırmaya göre e-ticaret yapan KOBİ’lerin neredeyse tamamı e-ticaretten memnun.


Araştırma sonucunda KOBİ’lerin yeterli bilgiye sahip olmadığı ve bilgilendirilmek istedikleri sonucuna varan GittiGidiyor, adımlarını bu doğrultuda atacak. KOBİ’leri bilgilendirme amacıyla hizmet veren “Geleceğim e-Ticaret” adıyla 4 yeni eğitim merkezi açılacak. Şuanda İzmir, Bursa ve Gaziantep’te eğitim ofisi faaliyetini sürdürüyor. GittiGidiyor, bu proje ile en az 1500 KOBİ'yi e-ticarete başlatmayı hedefliyor.

KOBİ’ler e-ticaretle satışlarını yüzde 30 arttırdığını söylüyor

Türkiye’de 6 şehirde 500 KOBİ şirketi ile yapılan araştırma örnekleminin yüzde 40’lık bölümünü online satış yapanlar, yüzde 60’ını ise bugüne kadar hiç online satış yapmamış şirketler oluşturdu.

Araştırmada online satış yapan gruptakiler yaklaşık 3,5 yıldır e-ticaret yapıyor ve e-ticaret sayesinde satışların ortalama yüzde 30 arttığını belirtiyor. “E-ticaretten memnun musunuz?” sorusuna ise yüzde 90’lık bölüm evet yanıtını veriyor.

KOBİ’lerin bu kararlarındaki sebep sorulduğunda ise çoktan seçmeli şıklardan yüzde 51 ile “daha çok kişiye ulaşma”, yüzde 42 ile “7/24 satış yapabilme” ve yüzde 34 ile “kârlılığın artması” gerekçeleri öne çıktı.

Daha önce hiç online satış yapmamış olan ve bu araştırmanın yüzde 60’lık bölümünü oluşturan grubun yüzde 90’ı e-ticaretten haberdar. E-ticareti düşünmemelerinin sebebi olarak “İhtiyacım yok”, “Konuyu bilmiyorum” ve “İşime uygun değil” yanıtlarını veriyor.

E-ticarete ilk defa adım atanların teknolojik yatırımları sorulduğunda kendi platformunu oluşturanların ortalama masrafı 8 bin TL, GittiGidiyor, Hepsiburada gibi platformlar üzerinden satış yapanların yatırımı ise 2 bin 500 TL olarak belirlendi.

GittiGidiyor üzerinden yurt dışına satış 

GittiGidiyor, mağazaların e-ihracat yapabilmesi adına eBay ile yeni bir işbirliğine gidecek. İkili çalışmaların sürdüğü çalışmalar sonucunda Türkiye'deki satıcılar ürünlerini eBay üyesi yabancı alışveriş sitelerinde sergileyebilecek. GittiGidiyor ve eBay; ürünlerin açıklamalarının çevrilmesini, teknolojik altyapıyı, kargo ve müşteri hizmetlerini yönetecek. Mağaza sahiplerinin tek yapması gereken şey, ürünün hangi ülkelerde satılacağını belirlemek olacak.
GittiGidiyor'un bu hizmeti sunması ile KOBİ'ler ve büyük ölçekteki işletmeler dünyaya açılacak. Daha önce e-ticarete atılmamış pek çok KOBİ, sırf bu yüzden e-ticarete yatırım yapacak. Yurt dışından Türk ürünlerine talebin artması ile birlikte ihracata olumlu etkisini görebiliriz.

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tobepeople 1 yıl en beğenilen
Kobi işlettiklerini sanıyorlar; misal abim 10 yıl dükkan işletti; yeri geldi 9 personel çalıştırdı ama kendi prim borçlarını ödemedi, o yüzden sefa sürdüğünü sanıyordu, kapattı dükkanı tüm para hatta arabası da o borca gitti. Faizi kaldırmışlardı neyse ki yoksa bir o kadar da borca giriyordu. 7 yıl uyardım kazanmıyorsun kazandığını personele toptantıcıya geri kaybediyorsun diye. Ama beni dinlemedi 5 yıl dükkanda yarım gün bazen de tam gün yardım ettim sigara parasına. Ayrıca Annem de 10 yıl tam gün çalışarak yardım etti. Köpek gibi çalışıp bir kuruş kazanamadık ,birçok nedeni vardı, tecrübesizlik,rekabet,giderler,haddinden fazla personel sayısı vs... Bazı insanlara yıllarca zarar ettiğini yıllarca anlatsan da anlamazlar. 8.nci yıl''haklıymışsın ,zarar etmişiz ''dedi 2 yıl daha idare ederek borç ödedi sonra kapattı. Yani 10 yıl 3600 günden fazla ediyor ancak 3600 dersek 1 kişi emekli olabilirdi o sürede. 3-4 kişilik bir aile ile çalışıp para kazandığını sananlar var. O kadar sürede 3 kişi asgari ücretli bir işte çalışsa 1 inin maaşını kenara ayırsalardı 10 yıl boyunca diğer ikisinin maaşı ile geçinselerdi, 10 yılda belki 2 ev alınırdı! Aynısı şuan ki dükkan ve kobilerde de aynı eşi ve çocuklarıyla ile çalışıyorlar ,evine 1600-2000 lira götürüyor misal. Ayrı ayrı çalışsanız daha iyi değil mi tamam patronların çoğu y.vş.k falan ama en azından hakkını alıyorsun kenara koymayı da becerebilirsen her türlü kazancın oluyor. Devlet susar borcun var demez gün gelir topluca ister ödeyemezsen her şeyini alır gider üzerine de borçlandırır. Bu daha mı iyi ?
Kobi işlettiklerini sanıyorlar; misal abim 10 yıl dükkan işletti; yeri geldi 9 personel çalıştırdı ama kendi prim borçlarını ödemedi, o yüzden sefa sürdüğünü sa...
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DH Misafiri 1 yıl
Gitti Gidiyorun firmaların e-ticarete başlaması noktasında böyle bir çalışma yapması, sonuçları bizimle paylaşması çok güzel. Bizde 2 yıldır küçük ve orta ölçekli firmalara www.rehber.com.tr olarak bedava web sitesi vermekteyiz. Buna rağmen zorlandığımız oluyor.
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alemburda34 1 yıl
Herhalde e-ticarette en riskli sektör mobilya ve beyaz eşya 2side genelde koskoca ürünler bir iade gelsin ayvayı yediğinin resmidir.
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tobepeople 1 yıl en beğenilen
Kobi işlettiklerini sanıyorlar; misal abim 10 yıl dükkan işletti; yeri geldi 9 personel çalıştırdı ama kendi prim borçlarını ödemedi, o yüzden sefa sürdüğünü sanıyordu, kapattı dükkanı tüm para hatta arabası da o borca gitti. Faizi kaldırmışlardı neyse ki yoksa bir o kadar da borca giriyordu. 7 yıl uyardım kazanmıyorsun kazandığını personele toptantıcıya geri kaybediyorsun diye. Ama beni dinlemedi 5 yıl dükkanda yarım gün bazen de tam gün yardım ettim sigara parasına. Ayrıca Annem de 10 yıl tam gün çalışarak yardım etti. Köpek gibi çalışıp bir kuruş kazanamadık ,birçok nedeni vardı, tecrübesizlik,rekabet,giderler,haddinden fazla personel sayısı vs... Bazı insanlara yıllarca zarar ettiğini yıllarca anlatsan da anlamazlar. 8.nci yıl''haklıymışsın ,zarar etmişiz ''dedi 2 yıl daha idare ederek borç ödedi sonra kapattı. Yani 10 yıl 3600 günden fazla ediyor ancak 3600 dersek 1 kişi emekli olabilirdi o sürede. 3-4 kişilik bir aile ile çalışıp para kazandığını sananlar var. O kadar sürede 3 kişi asgari ücretli bir işte çalışsa 1 inin maaşını kenara ayırsalardı 10 yıl boyunca diğer ikisinin maaşı ile geçinselerdi, 10 yılda belki 2 ev alınırdı! Aynısı şuan ki dükkan ve kobilerde de aynı eşi ve çocuklarıyla ile çalışıyorlar ,evine 1600-2000 lira götürüyor misal. Ayrı ayrı çalışsanız daha iyi değil mi tamam patronların çoğu y.vş.k falan ama en azından hakkını alıyorsun kenara koymayı da becerebilirsen her türlü kazancın oluyor. Devlet susar borcun var demez gün gelir topluca ister ödeyemezsen her şeyini alır gider üzerine de borçlandırır. Bu daha mı iyi ?
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agtr 1 yıl
Anasayfada okunmadığı için sıcak fırsatlara iliştirilmiş kel alaka bir haber daha
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malitoprak91 1 yıl
Yüzde 99 u da e-ticaret yapmıyor :) esnaf komşularımdan 1 tanesi bile bırak ticaret yapmayı netten birşey almayı bile bilmiyor, güvenmiyor.
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teknoturk 1 yıl
Revize.
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