Araştırma: KOBİ’lerin yüzde 90’ı e-ticaretten memnun

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GittiGidiyor, Türkiye’de KOBİ’lerin E-Ticarete Yaklaşımları” araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan araştırmanın Türkiye’de e-ticaret alanında gerçekleştirilen en kapsamlı KOBİ araştırması olduğu ifade ediliyor.





Yöntem Araştırma Danışmanlık ile birlikte yürütülen araştırmanın sonuçları, KOBİ’lerin büyük çoğunluğunun e-ticaret konusunda hala yeterli bilgiye sahip olmadığını gösteriyor. Araştırmaya göre e-ticaret yapan KOBİ’lerin neredeyse tamamı e-ticaretten memnun.





Araştırma sonucunda KOBİ’lerin yeterli bilgiye sahip olmadığı ve bilgilendirilmek istedikleri sonucuna varan GittiGidiyor, adımlarını bu doğrultuda atacak. KOBİ’leri bilgilendirme amacıyla hizmet veren “Geleceğim e-Ticaret” adıyla 4 yeni eğitim merkezi açılacak. Şuanda İzmir, Bursa ve Gaziantep’te eğitim ofisi faaliyetini sürdürüyor. GittiGidiyor, bu proje ile en az 1500 KOBİ'yi e-ticarete başlatmayı hedefliyor.

KOBİ’ler e-ticaretle satışlarını yüzde 30 arttırdığını söylüyor

Türkiye’de 6 şehirde 500 KOBİ şirketi ile yapılan araştırma örnekleminin yüzde 40’lık bölümünü online satış yapanlar, yüzde 60’ını ise bugüne kadar hiç online satış yapmamış şirketler oluşturdu.

Araştırmada online satış yapan gruptakiler yaklaşık 3,5 yıldır e-ticaret yapıyor ve e-ticaret sayesinde satışların ortalama yüzde 30 arttığını belirtiyor. “E-ticaretten memnun musunuz?” sorusuna ise yüzde 90’lık bölüm evet yanıtını veriyor.

KOBİ’lerin bu kararlarındaki sebep sorulduğunda ise çoktan seçmeli şıklardan yüzde 51 ile “daha çok kişiye ulaşma”, yüzde 42 ile “7/24 satış yapabilme” ve yüzde 34 ile “kârlılığın artması” gerekçeleri öne çıktı.

Daha önce hiç online satış yapmamış olan ve bu araştırmanın yüzde 60’lık bölümünü oluşturan grubun yüzde 90’ı e-ticaretten haberdar. E-ticareti düşünmemelerinin sebebi olarak “İhtiyacım yok”, “Konuyu bilmiyorum” ve “İşime uygun değil” yanıtlarını veriyor.

E-ticarete ilk defa adım atanların teknolojik yatırımları sorulduğunda kendi platformunu oluşturanların ortalama masrafı 8 bin TL, GittiGidiyor, Hepsiburada gibi platformlar üzerinden satış yapanların yatırımı ise 2 bin 500 TL olarak belirlendi.

GittiGidiyor üzerinden yurt dışına satış

GittiGidiyor, mağazaların e-ihracat yapabilmesi adına eBay ile yeni bir işbirliğine gidecek. İkili çalışmaların sürdüğü çalışmalar sonucunda Türkiye'deki satıcılar ürünlerini eBay üyesi yabancı alışveriş sitelerinde sergileyebilecek. GittiGidiyor ve eBay; ürünlerin açıklamalarının çevrilmesini, teknolojik altyapıyı, kargo ve müşteri hizmetlerini yönetecek. Mağaza sahiplerinin tek yapması gereken şey, ürünün hangi ülkelerde satılacağını belirlemek olacak.

GittiGidiyor'un bu hizmeti sunması ile KOBİ'ler ve büyük ölçekteki işletmeler dünyaya açılacak. Daha önce e-ticarete atılmamış pek çok KOBİ, sırf bu yüzden e-ticarete yatırım yapacak. Yurt dışından Türk ürünlerine talebin artması ile birlikte ihracata olumlu etkisini görebiliriz.