Türkiye’nin ilk dijital enerji santrali için imzalar atıldı

GE ve GAMA Enerji arasında gerçekleştirilen anlaşma ile Türkiye’nin ilk dijital enerji santrali için düğmeye basıldı. Bu kapsamda GAMA Enerji’nin Kırıkkale'deki 840 MW gücündeki "İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali"nde, GE’nin endüstriyel internet işletim sistemi Predix’in Varlık Performans Yönetimi (APM) ve Operasyon Optimizasyonu (OO) kurulumu gerçekleştirecek. Bahsi geçen dijital çözümlerin bu yılın ilk çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.

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Üstelik santralde meydana gelecek plansız bakımların teknoloji sayesinde erken tespit edilmesiyle sürecin çok daha kontrollü yürütülmesi sağlanırken, diğer taraftan yılda 3 milyon dolara varan tasarruf yapılacak. Dijital dönüşüm ile daha verimli bir geleceğe hazırlanan elektrik üretim sektörünün 2025 yılına kadar 1,3 trilyon dolarlık fırsat yaratması bekleniyor. GAMA Enerji’nin 840 MW kurulu gücündeki doğal gaz kombine çevrim santrali, şu an tek başına Türkiye’de tüketilen elektriğin yüzde 2,5’ini, başkent Ankara’da tüketilen elektriğin ise yüzde 50’sinden fazlasını karşılıyor.

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Anlaşmanın GE ve GAMA Enerji arasında daha önce gerçekleştirilen iki GE 9F.05 gaz türbini ve bir GE D11 buhar türbinine yönelik planlı ve plansız bakım çalışmalarına dayandığı ifade ediliyor. Tüm çözümlerin dijital hizmetlerle birleştirilmesiyle santraldeki operasyonlardansağlanacak.