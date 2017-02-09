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Türkiye’nin ilk dijital enerji santrali için imzalar atıldı

Verimliliği ve üretkenliği artıran endüstriyel bulut yazılım uygulamalarının kullanılacağı Türkiye’nin ilk dijital enerji santrali için iki büyük şirket arasında anlaşma sağlandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Alternatif Enerji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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GE ve GAMA Enerji arasında gerçekleştirilen anlaşma ile Türkiye’nin ilk dijital enerji santrali için düğmeye basıldı. Bu kapsamda GAMA Enerji’nin Kırıkkale'deki 840 MW gücündeki "İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali"nde, GE’nin endüstriyel internet işletim sistemi Predix’in Varlık Performans Yönetimi (APM) ve Operasyon Optimizasyonu (OO) kurulumu gerçekleştirecek. Bahsi geçen dijital çözümlerin bu yılın ilk çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.
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Anlaşmanın GE ve GAMA Enerji arasında daha önce gerçekleştirilen iki GE 9F.05 gaz türbini ve bir GE D11 buhar türbinine yönelik planlı ve plansız bakım çalışmalarına dayandığı ifade ediliyor. Tüm çözümlerin dijital hizmetlerle birleştirilmesiyle santraldeki operasyonlardan istikrarlı gelir sağlanacak.

Üstelik santralde meydana gelecek plansız bakımların teknoloji sayesinde erken tespit edilmesiyle sürecin çok daha kontrollü yürütülmesi sağlanırken, diğer taraftan yılda 3 milyon dolara varan tasarruf yapılacak. Dijital dönüşüm ile daha verimli bir geleceğe hazırlanan elektrik üretim sektörünün 2025 yılına kadar 1,3 trilyon dolarlık fırsat yaratması bekleniyor. GAMA Enerji’nin 840 MW kurulu gücündeki doğal gaz kombine çevrim santrali, şu an tek başına Türkiye’de tüketilen elektriğin yüzde 2,5’ini, başkent Ankara’da tüketilen elektriğin ise yüzde 50’sinden fazlasını karşılıyor.

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Xeblion 2 yıl
Ooo tamam imzalar atıldıysa evet diyorum
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sistemli adam 2 yıl
Mükemmel yatırım. Hükümetimize ve emeği geçenlere teşekkürler.
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SultanApex 2 yıl sistemli adam
Anladıysanız, bizede anlatın nasıl dijital oluyor? Dijital santral ne demek?
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kadirirdem 2 yıl
hayırlı olsun...
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arel.gr 2 yıl kadirirdem
kadirirdem
hayırlı olsun...

... torba dolsun !
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darThranduil 2 yıl
ülkece şöyle bir problemimiz var,
biri yapsın çok kazansın ispatlansın iyice biz de yaparız.
şimdi bu mantıkla herkes sizi düdükler, özel şirketi ya da kamusu kimse risk almıyor ülkede, sonra niye bu haldeyiz.
nükleer santral, fotovoltaik panel teşviki, ya da bir sürü değişik enerji teknolojisi hakkında haber çıkmazken ya doğalgaz ya termik santral ya hidroelektrik santral haberi çıkıyor hala. bi de yeni yaşadığımız blackout faciasından sonra dijital yapıyorlar bunu, yapın yapın...
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itachi237 2 yıl
Photovoltaic paneller dünya çapında bu kadar ucuzlamışken ve ülkemiz güneş enerjisi için bu kadar uygunken gidip hala doğalgaz santrali açıyor olmak beni üzüyor.
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catborise 2 yıl
bu tür kritik altyapıların dijital olmasının ne kadar akıllıca bir hareket olduğunu tartışmak gerekir.

StuxNet gibi bir vaka var. Buna rağmen dijitale yönelmek cesaret işi.
Belki daha uygun fiyatli olacak karı olacak ama sistemin saldırı nedeniyle çökmesiyle, tüm kar güneş görmüş buz gibi erir.

yatırımcı o kdr para yatırınca belki düşünmüştür, belki de düşünmemiştir. Belki de hiç bişi olmaz yaaa... internete bağlamıycaz ki off the grid olacak demiştir...

umarım ben yanılırım.
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ClimbDown 2 yıl catborise
Dijital ama nasıl dijital önemli kısmı o.

Bizde dijital olsa da olmasa da bir şekilde bozuluyor santraller hocam sıkıntı yok
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arel.gr 2 yıl
....... "enerji santrali açıldı" okudum, sabah dalginligi.


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xe17 2 yıl
Böyle şeyleride hep Kırıkkale'ye yapıyorlar, şehri havaya uçurmasalar bari
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smart1978 2 yıl
ABD'li General Electric (GE) ile GAMA Enerji, Kırıkkale'deki İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde enerji verimliliği ve üretkenliğini arttıracak endüstriyel bulut yazılım uygulamasının kurulumu için anlaşma imzaladı.
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Xeblion 2 yıl
Ooo tamam imzalar atıldıysa evet diyorum
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