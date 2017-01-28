Bakterilerin antibiyotik direncine karşı ümit verici gelişme!

Son zamanlarda sıkça gündeme gelen antibiyotiklerin bakteriler karşısında işlevsiz kalması bilim dünyasında oldukça ciddi bir gündem olmuş durumda. Yapılan son çalışma ise soruna çare olabilecek niteliğe sahip.

Onları Bu Denli Güçlü Yapan Ne?



Bu Savunma Yöntemi Nasıl Yaygınlaştı?

Ekip petri kabında yaptıkları ufak denemede karbapenem cinsi antibiyotiğe karşı dirençli üç çeşit bakteriyi kullandılar ve hepsi de NDM-1 üretebilen bakterilerdi. Ortama karbapenemin bir çeşidi olan Meropenem ile yeni PPMO çeşidini ilave ettiklerinde antibiyotiklerin bakteriler karşı olan başarısının arttığını gözlemlediler. Daha sonra antibiyotiğe dirençli E. Coli ile enfekte olmuş farelerde yeni çözümü denediklerinde farelerin etkili bir şekilde iyileştiğini ve farelerin hayatta kalma oranının arttığını gözlemlediler.

Petri kabı

Çalışmalar ümit vadediyor



Ek olarak Geller konu ile ilgili olarak yeni çalışma sayesinde artık işlevini yitirmiş bir çok antibiyotiğin geri kazanılabileceğini ve antibiyotiklere eski etkisinin geri verilebileceğini aktardı. Ayrıca çalışma her ne kadar farelerde başarılı sonuçlar elde etse de insanlarda işe yarayıp yaramayacağına dair henüz yeterli kanıt mevcut değil. Son olarak araştırmanın önümüzdeki üç yıl içerisinde klinik çalışmalara hazır olabileceği belirtildi.

http://www.sciencealert.com/scientists-just-announced-our-best-shot-at-ending-antibiotic-resistance-to-date

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Geçmişte insanoğlunun gayet başarılı bir şekilde geri püskürtebildiğivegibi bakteriyel enfeksiyonlar artık bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç kazanması sebebiyle ciddi bir sorun haline geldi. Öyle kikonuyla ilgili olarak temelhalde olduğunun belirtiyor.Ne yazık ki bilinçsiz kullanımdan ötürü bakteriler antibiyotiklere karşı dirençli hale geldiler. Buna çare arayan bilim adamları ise sorunu çözmek için bakterilerin antibiyotiklere karşıodaklandı. Bilim adamlarının üzerinde çalıştıkları yol ise bakterininhale getirenBağışıklığın yaygınlaşma sebebi olarak Hindistan ve çevresine giden turistlerin bu bölgedeki tam olarak asepsis (hastalığa sebebiyet veren etkenlerden uzak) şartlarda tedavi edilmemesi gösteriliyor. Bir diğer sebep olarak ise bölgedeki ucuz estetik ameliyat imkanlarından faydalanmak isteyen turistlerin yurtlarına bu bağışıklık yöntemine sahip bakterileri getirmesi tahmin ediliyor.Son zamanlara dek bakterilerin hücre duvarlarını yıkmak suretiyle onları etkisiz hale getiren antibiyotik çeşidi olan karbapenemler kullanılıyordu. Bakterilerinadı verilen gen aracılığıyla bubir çeşitsalgılamasıyla buhale gelmişti tıpkıve ona benzer bir antibiyotik olanolduğu gibi. Dolayısıyla araştırmacıların çalışması da bu geni etkisiz hale getirmek üzerine oldu. Bir çeşit(Peptit konjuge Fosforodiamidat Morfolino Oligomer) olan bir molekülü kullanan uzmanların yöntemine benzer bir çalışma aslında daha önce yapılmıştı fakat bu çalışmayıöncekilerin sadece belirli tür bakterilerde işe yarayan bir yapısı varken bu çalışmanın isehitap edecek bir yöntem geliştirmeyi amaç edinmesi.