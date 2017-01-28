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Bakterilerin antibiyotik direncine karşı ümit verici gelişme!

Antibiyotiklerin birer birer bakteriler karşısında işlevsiz kaldığı günümüzde bilim adamlarının konuya dair çalışmaları hızla devam ediyor. Son gelişme soruna çare olabilecek nitelikte.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Son zamanlarda sıkça gündeme gelen antibiyotiklerin bakteriler karşısında işlevsiz kalması bilim dünyasında oldukça ciddi bir gündem olmuş durumda. Yapılan son çalışma ise soruna çare olabilecek niteliğe sahip.

Geçmişte insanoğlunun gayet başarılı bir şekilde geri püskürtebildiği Pnömoni, E. Coli ve gonore gibi bakteriyel enfeksiyonlar artık bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç kazanması sebebiyle ciddi bir sorun haline geldi. Öyle ki Oregon State Üniversitesi’nde Baş Araştırmacı Bruce Geller konuyla ilgili olarak temel antibiyotiklerimizin çoğunun artık kullanılamaz halde olduğunun belirtiyor.

Onları Bu Denli Güçlü Yapan Ne?

Ne yazık ki bilinçsiz kullanımdan ötürü bakteriler antibiyotiklere karşı dirençli hale geldiler. Buna çare arayan bilim adamları ise sorunu çözmek için bakterilerin antibiyotiklere karşı savunmasını sağlayan sistemine odaklandı. Bilim adamlarının üzerinde çalıştıkları yol ise bakterinin antibiyotikleri hidroliz ederek işlevsiz hale getiren biyolojik savunması.

Bu Savunma Yöntemi Nasıl Yaygınlaştı?

Bakterilerin antibiyotik direncine karşı ümit verici gelişme!
Bağışıklığın yaygınlaşma sebebi olarak Hindistan ve çevresine giden turistlerin bu bölgedeki tam olarak asepsis (hastalığa sebebiyet veren etkenlerden uzak) şartlarda tedavi edilmemesi gösteriliyor. Bir diğer sebep olarak ise bölgedeki ucuz estetik ameliyat imkanlarından faydalanmak isteyen turistlerin yurtlarına bu bağışıklık yöntemine sahip bakterileri getirmesi tahmin ediliyor.

Son zamanlara dek bakterilerin hücre duvarlarını yıkmak suretiyle onları etkisiz hale getiren antibiyotik çeşidi olan karbapenemler kullanılıyordu. Bakterilerin NDM-1 adı verilen gen aracılığıyla bu antibiyotiği yıkan bir çeşit enzim salgılamasıyla bu antibiyotik işlevsiz hale gelmişti tıpkı Penisilin ve ona benzer bir antibiyotik olan Sefalosprinlere olduğu gibi. Dolayısıyla araştırmacıların çalışması da bu geni etkisiz hale getirmek üzerine oldu. Bir çeşit PPMO (Peptit konjuge Fosforodiamidat Morfolino Oligomer) olan bir molekülü kullanan uzmanların yöntemine benzer bir çalışma aslında daha önce yapılmıştı fakat bu çalışmayı öncekilerden farklı kılan detay öncekilerin sadece belirli tür bakterilerde işe yarayan bir yapısı varken bu çalışmanın ise bütün bakterilere hitap edecek bir yöntem geliştirmeyi amaç edinmesi.
Ekip petri kabında yaptıkları ufak denemede karbapenem cinsi antibiyotiğe karşı dirençli üç çeşit bakteriyi kullandılar ve hepsi de NDM-1 üretebilen bakterilerdi. Ortama karbapenemin bir çeşidi olan Meropenem ile yeni PPMO çeşidini ilave ettiklerinde antibiyotiklerin bakteriler karşı olan başarısının arttığını gözlemlediler. Daha sonra antibiyotiğe dirençli E. Coli ile enfekte olmuş farelerde yeni çözümü denediklerinde farelerin etkili bir şekilde iyileştiğini ve farelerin hayatta kalma oranının arttığını gözlemlediler.
 Petri kabı

Çalışmalar ümit vadediyor

Bakterilerin antibiyotik direncine karşı ümit verici gelişme!
Ek olarak Geller konu ile ilgili olarak yeni çalışma sayesinde artık işlevini yitirmiş bir çok antibiyotiğin geri kazanılabileceğini ve antibiyotiklere eski etkisinin geri verilebileceğini aktardı. Ayrıca çalışma her ne kadar farelerde başarılı sonuçlar elde etse de insanlarda işe yarayıp yaramayacağına dair henüz yeterli kanıt mevcut değil. Son olarak araştırmanın önümüzdeki üç yıl içerisinde klinik çalışmalara hazır olabileceği belirtildi.

http://www.sciencealert.com/scientists-just-announced-our-best-shot-at-ending-antibiotic-resistance-to-date Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Ters Adam 2 yıl en beğenilen
Yeri gelmisken soyleyeyim gerci konuda deginilmis ama
Abtibiyotikleri 5-7 gun arasi kullanmak gerekiyor. İnsanlar antibiyotik kullanimindan itibaren 2-3 icinde kendisinu iyi hissediyor ve antibiyotik kullanmayi kesiyor. Bakterilerde tam olarak yok edilmedigi icin bagisiklik kazanmaya basliyor.
Siz siz olun antibiyotige basladiginizda kebdinizi iyi hissetseniz bile en az 5 gun kullanin arkadaslar.
Yeri gelmisken soyleyeyim gerci konuda deginilmis amaAbtibiyotikleri 5-7 gun arasi kullanmak gerekiyor. İnsanlar antibiyotik kullanimindan itibaren 2-3 ic...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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Alper Tunga NOYAN 2 yıl
karbanepem grubu a.biyotik'e karşı direnç geliştiren bakterinin geliştirdiği rezistansa karşı başarılı bir hamle yapılmış.
yani bu çok abartılmış bir haber.
ayrıca penisilin, sefalospotin filan... ne alakası var bu etki mekanizmasıyla lütfen biri bana açıklasın. penisilin ya da sefalosporin dediğin birbirine çok benzer yapıları olan moleküller, bir adet beta laktam halkası taşır burdan yürür. bu nasıl bir yazı beş para etmez bizr yazı
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Antocio 2 yıl
Buna tek sevinen ben değilimdir umarım. Antibiyotikler vücuduma etki etmiyor. Bu yeni bir şey değil yani yanlış kullanım vs alakalı değil. En ağır antibiyotikleri de kullanmak istemiyorum. 3 haftadır kulak iltihabım var ve 3 doktorun tedavisine cevap alamadım. Önümüzdeki günlerde zor bir süreç beni bekliyor maalesef.
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DH Misafiri 2 yıl
Ülkemin vatandaşı da gribine antibiyotik yazmayan doktoru dövüyor. kafalar başka tabii.
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Cengiz55 2 yıl
SUÇ BAKTERİDE DEĞİL, ONLARI SERMAYE YAPIP BİZİ SÖMÜREN ZİHNİYETTE, ALMAYIN KARDEŞİM İLAÇ DOĞAL TEDAVİ DİYE BİRŞEY VAR. ESKİDEN İLAÇ MI VARDI???
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UML 2 yıl Cengiz55
Ömrünü doğal tedaviye mi adadın kardeş? Eskiden antibiyotik yoktu ama bazı hastalıkların tedavisi olmadığı için yakalanan insanlar ölüyodu. Var mı senin tüberküloz, tifo ya da diğer hastalıklara karşı bi reçeten?
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Cengiz55 2 yıl
SUÇ BAKTERİDE DEĞİL, ONLARI SERMAYE YAPIP BİZİ SÖMÜREN ZİHNİYETTE, ALMAYIN KARDEŞİM İLÇA DOĞAL TEDAVİ DİYE BİRŞEY VAR. ESKİDEN İLAÇ MI VARDI???
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lterlemez 2 yıl
Buna bir de, özellikle hayvansal gıdalardan, arıtılmış içme suyundan vb., ihtiyaç olmadığı halde alınan antibiyotikleri de katın. Bu işe kesinlikle bir çare bulunması gerekiyor yoksa, gelecek nesiller için hiç de iyi olmayacak.
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mustiabi 2 yıl
İlk olarak sağlıklı kişi her ay sinüzit olamaz oluyorsa eğer altta yaran başka bir hastalık vardır immün yetmezlik gibi 2.si alerjinin sinüzitle alakası yoktur etkenden uzaklaşmak tedavi edicidir veya antihistaminik falan alırsınız 3. Menenjit bile 10 günde tedavi edilir tek bir antibiyotik alımında iyileşen ciddi hastalıklar vardır 1 paketi küçümsemeyin.
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Ters Adam 2 yıl en beğenilen
Yeri gelmisken soyleyeyim gerci konuda deginilmis ama
Abtibiyotikleri 5-7 gun arasi kullanmak gerekiyor. İnsanlar antibiyotik kullanimindan itibaren 2-3 icinde kendisinu iyi hissediyor ve antibiyotik kullanmayi kesiyor. Bakterilerde tam olarak yok edilmedigi icin bagisiklik kazanmaya basliyor.
Siz siz olun antibiyotige basladiginizda kebdinizi iyi hissetseniz bile en az 5 gun kullanin arkadaslar.
1 Yanıt Yanıtla +25
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kadirirdem 2 yıl Ters Adam
Ters Adam

Yeri gelmisken soyleyeyim gerci konuda deginilmis ama

Abtibiyotikleri 5-7 gun arasi kullanmak gerekiyor. İnsanlar antibiyotik kullanimindan itibaren 2-3 icinde kendisinu iyi hissediyor ve antibiyotik kullanmayi kesiyor. Bakterilerde tam olarak yok edilmedigi icin bagisiklik kazanmaya basliyor.

Siz siz olun antibiyotige basladiginizda kebdinizi iyi hissetseniz bile en az 5 gun kullanin arkadaslar.

Eyvallah Hocam ben bilmiyordum.
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infom@n 2 yıl
Alerjik nezle hastası olduğum için neredeyse her ay yüksek ağrılı ve iltihaplı sinüzit hastalığıyla boğuşuyorum. Denemedik ilaç yöntem kalmadı.
Arkadaş tam hastalık geçti geçecekken, doktorun yazdığı antibiyotik bitiyor.
Fırsat bulur tekrar yazdırabilirsen sorun yok ama yazdırmazsan bir daha o antibiyotik sınıfı işe yaramıyor.
Bilinçsiz tüketim bir dertken sağlık sisteminin aldığı önlem ikinci dert oldu. Tecrübeli bir hasta olarak genellikle antibiyotik 10 gün kullanılmadan tedavi sonuçlanmıyor.
Bir diğer sıkıntı ise doktorların ikinci gidişte hemen farklı gurup ilaca geçmesi.
Örnekle açıklamak gerekirse; doktor 1 haftalık A gurubundan antibiyotik yazdı. ilaç bittiğinde hastalığınız seyrelmiş ama tam olarak geçmemişken tekrar doktora gidiyorsunuz bu sefer farklı bir ilaç deneyelim deyip B gurubu antibiyotiğe geçiyor. Fakat vücutta kalan bakteriler ilk kullandığınız A gurubu antibiyotiğe bağışıklık kazanıyor. Haaaa diyeceksiniz ki zaten 1 hafta daha antibiyortik kullanıyorsun A ile ölmeyenler B ile ölecektir diye :D Fakat yeni bir ilaçla yeniden tedavi başlıyor. 1 hafta sonra çok azda olsa sağlam kalan bakteriler kalıyor. Sonuçta bağışıklıkları artıyor.
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