Microsoft’un 2. çeyrek raporlarında bulut bilişim ve Xbox Live ile ilgili detaylar ortaya çıktı

Birkaç gün önce mali yıl ikinci çeyrek raporlarını yayımlayan Microsoft’un raporuna göre şirket, bu çeyrek içinde 24.1 milyar dolar gelir ve 5.2 milyar dolar kâr elde etmiş. Uzmanlar, hem gelirin hem de kârın Wall Street tahminlerini geçtiğini söylüyor. Ayrıca Microsoft’un LinkedIn’i satın alması rapordaki çeyreğin sonlarına doğru bitmiş olsa da raporda bu mali olaya oldukça önem verilmiş. Rapora göre LinkedIn, “8 Aralık 2016’da başlayan periyot”ta toplam 228 milyon dolar gelir getirmiş ve toplamda 100 milyon dolar net zarar etmiş. LinkedIn’in bu raporda “Üretkenlik ve İş Süreçleri” segmentinde bulunduğunu belirtmekte yarar var.

Ayrıca rapordan elde edilen diğer bir bilgi ise Microsoft’un bulut bilişim sektöründeki hızlı yükselişi. Elde edilen verilerde görülüyor ki Microsoft’un Azure servisi, bu endüstrinin lideri olan Amazon Web Services'a yaklaşmaya devam etmiş. Azure’un geliri %93 artmış. Bunun dışında Azure’da yapılan toplam işlem kullanım miktarının da geçen sene aynı çeyrekteki değerlere 2 katından fazlaya çıktığı belirtiliyor.

Rapora göre Microsoft’un “kişisel bilgisayarlar” segmenti %5 gerilemiş. Microsoft bu durumu düşmekte olan telefon satışı gelirlerine bağlıyor. Telefon satışı gelirlerinde de %81’lik bir düşüş olmuş. OEM gelirlerinde sabit geçen 1.çeyrekten sonra, bu çeyrekte %5’lik artış olmuş. Windows ürünlerinde ve bulut hizmetleri bölümünde de %5’lik artış olmuş.

Rapora göre oyun alanında geçen senenin aynı çeyreğine göre %3’lük düşüş yaşanmış. Microsoft bu durumun nedeni olarak, düşen Xbox satış gelirlerinin Xbox yazılım ve hizmetlerinden gerçekleşen gelir artışıyla dengelenmesi olarak gösteriyor. Bu açıklamanın çok benzerinin bir önceki çeyrekte de yapıldığını hatırlatalım. Rapordaki oyun segmentinde dikkat çeken bir konu ise Xbox Live oldu. Rapora göre Xbox Live aylık 55 milyon aktif kullanıcıya ulaşarak bir rekor kırdı (Geçen çeyrekte bu değer 47 milyondu).

http://www.theverge.com/2017/1/26/14402584/microsoft-q2-2017-earnings