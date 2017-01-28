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Microsoft’un 2. çeyrek raporlarında bulut bilişim ve Xbox Live ile ilgili detaylar ortaya çıktı

Microsoft’un mali yıl 2. çeyrek raporlarında görülen bilgilere göre, şirket Xbox Live ve bulut bilişim konusunda çok başarılı bir şekilde ilerliyor. Detaylar haberimizde.
2 yıl
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Diğer Yazılım
Alper Çakan
Yazar
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Birkaç gün önce mali yıl ikinci çeyrek raporlarını yayımlayan Microsoft’un raporuna göre şirket, bu çeyrek içinde 24.1 milyar dolar gelir ve 5.2 milyar dolar kâr elde etmiş. Uzmanlar, hem gelirin hem de kârın Wall Street tahminlerini geçtiğini söylüyor. Ayrıca Microsoft’un LinkedIn’i satın alması rapordaki çeyreğin sonlarına doğru bitmiş olsa da raporda bu mali olaya oldukça önem verilmiş. Rapora göre LinkedIn, “8 Aralık 2016’da başlayan periyot”ta toplam 228 milyon dolar gelir getirmiş ve toplamda 100 milyon dolar net zarar etmiş. LinkedIn’in bu raporda “Üretkenlik ve İş Süreçleri” segmentinde bulunduğunu belirtmekte yarar var.
Ayrıca rapordan elde edilen diğer bir bilgi ise Microsoft’un bulut bilişim sektöründeki hızlı yükselişi. Elde edilen verilerde görülüyor ki Microsoft’un Azure servisi, bu endüstrinin lideri olan Amazon Web Services'a yaklaşmaya devam etmiş. Azure’un geliri %93 artmış. Bunun dışında Azure’da yapılan toplam işlem kullanım miktarının da geçen sene aynı çeyrekteki değerlere 2 katından fazlaya çıktığı belirtiliyor.
Rapora göre Microsoft’un “kişisel bilgisayarlar” segmenti %5 gerilemiş. Microsoft bu durumu düşmekte olan telefon satışı gelirlerine bağlıyor. Telefon satışı gelirlerinde de %81’lik bir düşüş olmuş. OEM gelirlerinde sabit geçen 1.çeyrekten sonra, bu çeyrekte %5’lik artış olmuş. Windows ürünlerinde ve bulut hizmetleri bölümünde de %5’lik artış olmuş.
Rapora göre oyun alanında geçen senenin aynı çeyreğine göre %3’lük düşüş yaşanmış. Microsoft bu durumun nedeni olarak, düşen Xbox satış gelirlerinin Xbox yazılım ve hizmetlerinden gerçekleşen gelir artışıyla dengelenmesi olarak gösteriyor. Bu açıklamanın çok benzerinin bir önceki çeyrekte de yapıldığını hatırlatalım. Rapordaki oyun segmentinde dikkat çeken bir konu ise Xbox Live oldu. Rapora göre Xbox Live aylık 55 milyon aktif kullanıcıya ulaşarak bir rekor kırdı (Geçen çeyrekte bu değer 47 milyondu).

http://www.theverge.com/2017/1/26/14402584/microsoft-q2-2017-earnings Yorum Yaz
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emir kustirika 2 yıl
mikrosoft hadi iyisin iyisiiiiin iyi iyi
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axesis 2 yıl
microsoft un bence son hamlesi ölümcül olcak ve telefon piyasasınıda eline geçircek nasılmı masaüsü işletim sistemini telefona port ederek .. şayet cebimde masaüstü bir pc işletim sistemi taşıcaksam mesela windoes 10 neden başka bir telefon alim :)
2 Yanıt Yanıtla
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viper17 2 yıl axesis
axesis

microsoft un bence son hamlesi ölümcül olcak ve telefon piyasasınıda eline geçircek nasılmı masaüsü işletim sistemini telefona port ederek .. şayet cebimde masaüstü bir pc işletim sistemi taşıcaksam mesela windoes 10 neden başka bir telefon alim :)

he tabi tabi omnia dan beri aynı hikaye...

möt kadar ekranda ne güzel de olur windows
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Venomstr 2 yıl axesis
axesis
microsoft un bence son hamlesi ölümcül olcak ve telefon piyasasınıda eline geçircek nasılmı masaüsü işletim sistemini telefona port ederek .. şayet cebimde masaüstü bir pc işletim sistemi taşıcaksam mesela windoes 10 neden başka bir telefon alim :)

IOS..?
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