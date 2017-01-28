600 metreden denizaltı kurtaracak gemi hizmete giriyor

Kurtuluş Savaşındaki önemli katkısı nedeniyle gazi ünvanı alan Alemdar gemisinin anısını yaşatmak amacıyla TCG ALEMDAR ismi verilen gemi, yaşanabilecek denizaltı kazalarında personelin kurtarılması amacıyla kullanılacak.

4 Nisan 1953 tarihinde İsveç bandıralı Naboland isimli yük gemisiyle çarpışması sonucu batan TCG Dumlupınar denizaltısı personelinin denizaltı içerisinde güvenli bir alanda hayatta kalmasına rağmen su üstünde onları kurtaracak teknik imkanlar olmadığı için hayatlarını kaybetmeleriyle hafızalara kazınan acı tecrübenin bir kez daha yaşanmaması için TCG ALEMDAR Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hizmet verecek.



14 Ocak günü düzenlenecek törenle Deniz Kuvvetlerine teslim edilmesi planlanan geminin teslim töreni ileri bir tarihe ertelenmişti. Tören bugün (28 Ocak) Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.



90 metre boya ve 19 metre genişliğe sahip olan gemi azami 72 saat içerisinde 600 metre derinliğe kadar kaza/kırım geçiren veya arıza yapan denizaltıyı ve personeli kurtarma ve enkaz çıkarma kabiliyetiyle Deniz Kuvvetlerine hizmet verecek.

Böylece Deniz Kuvvetlerimiz gerçekleşebilecek olası denizaltı kazalarında denizaltı içerisinde hayatta kalan personeli ve denizaltıyı kurtarma kabiliyetine sahip olacak.

https://twitter.com/fikriisik/status/825280055685369856