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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

600 metreden denizaltı kurtaracak gemi hizmete giriyor

İstanbul Tersanesinde yerli imkanlarla inşa edilen denizaltı kurtarma ana gemisi (MOSHIP) TCG ALEMDAR düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Kurtuluş Savaşındaki önemli katkısı nedeniyle gazi ünvanı alan Alemdar gemisinin anısını yaşatmak amacıyla TCG ALEMDAR ismi verilen gemi, yaşanabilecek denizaltı kazalarında personelin kurtarılması amacıyla kullanılacak.
4 Nisan 1953 tarihinde İsveç bandıralı Naboland isimli yük gemisiyle çarpışması sonucu batan TCG Dumlupınar denizaltısı personelinin denizaltı içerisinde güvenli bir alanda hayatta kalmasına rağmen su üstünde onları kurtaracak teknik imkanlar olmadığı için hayatlarını kaybetmeleriyle hafızalara kazınan acı tecrübenin bir kez daha yaşanmaması için TCG ALEMDAR Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hizmet verecek.

14 Ocak günü düzenlenecek törenle Deniz Kuvvetlerine teslim edilmesi planlanan geminin teslim töreni ileri bir tarihe ertelenmişti. Tören bugün (28 Ocak) Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

90 metre boya ve 19 metre genişliğe sahip olan gemi azami 72 saat içerisinde 600 metre derinliğe kadar kaza/kırım geçiren veya arıza yapan denizaltıyı ve personeli kurtarma ve enkaz çıkarma kabiliyetiyle Deniz Kuvvetlerine hizmet verecek.
Böylece Deniz Kuvvetlerimiz gerçekleşebilecek olası denizaltı kazalarında denizaltı içerisinde hayatta kalan personeli ve denizaltıyı kurtarma kabiliyetine sahip olacak.

https://twitter.com/fikriisik/status/825280055685369856 Yorum Yaz
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alex59 2 yıl en beğenilen
Devletimize ve ordumuza hayırlı olsun.
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napolyon94 2 yıl
Hoşgeldin Alemdar, donanma her sene daha da güçleniyor. TCG Anadolu' nun da göreve başlangıcını görmek ümidi ile
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BekirHan 2 yıl
Aslında gemi 2014' te sua indirildi. Test programı sonunda ancak DzKK' na teslim edildi.
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kadirirdem 2 yıl
Ülkemize hayırlı olsun.
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YediyuzYetmisYedi 2 yıl
Hepimize hayirli olsun
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ma95 2 yıl
Diğer bütün ordu envanteri gibi inşallah gerek kalmaz
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napolyon94 2 yıl
Hoşgeldin Alemdar, donanma her sene daha da güçleniyor. TCG Anadolu' nun da göreve başlangıcını görmek ümidi ile
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selcuksert38 2 yıl
DUMLUPINAR FACİASI...
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veleciraptor 2 yıl selcuksert38
selcuksert38

DUMLUPINAR FACİASI...

Benim aklıma ilk gelen de Türk denizcilik tarihinin en feci olaylarından biri olan Dumlupınar oldu.
serenti.org/...

Sonra ise fazla eski tarihli olmayan Kursk geldi.
dw.com/...

Dumlupınar'ın battığı dönemde teknoloji o kadar gelişmemişti. O nedenle kurtarma işleminin başarısız olacağı neredeyse başından belliydi. Ama Kursk'un battığı tarih modern teknolojinin hizmette olduğu yıllar. Yine de kurtaramadılar kimseyi. Açıkcası Allah kaza vermesin ama ben bir denizaltı battığı zaman hizmete giren bu yeni gemi dahil yine de istenilen sonuçların alınamayacağını düşünüyorum. Dünyaya Abbyss filmindeki gibi gerçekten ileri bir teknoloji lazım bu durumlar için. O derinlikte tüm teknoloji sap gibi ortada kalıyor.
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alex59 2 yıl en beğenilen
Devletimize ve ordumuza hayırlı olsun.
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