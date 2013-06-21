Baldur's Gate: Enhanced Edition Appstore'dan kaldırıldı

Geçtiğimiz yılın aralık ayında iPad kullanıcılarıyla buluşan RPG oyunu Baldur's Gate: Enhanced Edition'ın web sayfasındaki ve Appstore'daki satışı durduruldu.

http://baldursgate.com/

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Konuyla ilgili olarak geliştirici stüdyo Beamdog'dan gelen açıklamada, oyunun kaldırılma sebebi olarak yayıncı firma ile aralarındaki anlaşmazlık gösterildi. Anlaşmazlığın sözleşme problemlerinden kaynaklandığı belirtilse de, detaylara değinilmedi.Oyunun Android versiyonunun geç çıkmasına da neden olan bu anlaşmazlığın Baldur's Gate II: Enhanced Edition'ın çıkışına da engel olduğunu belirtelim. RPG severler için üzücü bir gelişme olan bu anlaşmazlığın nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz.