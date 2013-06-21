Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Baldur's Gate: Enhanced Edition Appstore'dan kaldırıldı

5 yıl
701
1
4
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Baldur's Gate: Enhanced Edition Appstore'dan kaldırıldı
Geçtiğimiz yılın aralık ayında iPad kullanıcılarıyla buluşan RPG oyunu Baldur's Gate: Enhanced Edition'ın web sayfasındaki ve Appstore'daki satışı durduruldu.

Konuyla ilgili olarak geliştirici stüdyo Beamdog'dan gelen açıklamada, oyunun kaldırılma sebebi olarak yayıncı firma ile aralarındaki anlaşmazlık gösterildi. Anlaşmazlığın sözleşme problemlerinden kaynaklandığı belirtilse de, detaylara değinilmedi.

Oyunun Android versiyonunun geç çıkmasına da neden olan bu anlaşmazlığın Baldur's Gate II: Enhanced Edition'ın çıkışına da engel olduğunu belirtelim. RPG severler için üzücü bir gelişme olan bu anlaşmazlığın nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz.
http://baldursgate.com/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TheShadow 5 yıl
Ya hayır anlamıyorum. Gidin başka abuk subuk oyunlar üzerinde anlaşamayın ama şu oyuna yapmayın bunu. YAPMAYIN İŞTE!!!....
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YangınYeri 5 yıl
Varlığı bir dert yokluğu bela.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl General Mobile Discovery "Yeni Fiyat / Performans Kralı" video inceleme 5 yıl 2si1 "Enerji Dolu" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim