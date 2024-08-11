Nova Launcher’ın neredeyse tüm çalışanları işten çıkarıldı

Uzun yıllardır özellikle mobil teknoloji ve oyunlar hakkındaki gelişmeleri takip eden Mehmet Ali, DonanımHaber takipçileri için her tür teknolojik gelişmeler hakkında içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Android işletim sisteminin sunduğu özelleştirme seçenekleri, kullanıcıların platformdan vazgeçmemesinin en büyük nedenlerinden biri olarak görülüyor. Platformun sunduğu özelleştirme seçenekleri, geçtiğimiz 10-15 yıl içerisinde birçok farklı uygulamanın hayata geçirilmesine izin verdi. Google Play mağazasında en popüler başlatıcılardan olan Nova Launcher, yakında kullanıcılara veda edebilir.

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Nova Launcher’ın geleceği karanlık gözüküyor

Geçtiğimiz yıllarda Nova Launcher projesi, mobil uygulama geliştirici firması Branch tarafından satın alınmıştı. Branch altında iki senedir rahat bir şekilde varlığına devam eden Nova, geçtiğimiz saatlerde kötü bir haberle karşımıza çıktı.

Nova Launcher’ın Discord kanalında projenin kurucusu Cliff Wade, Branch’in 100’den fazla Nova çalışanına veda ettiğini açıkladı. Nova Launcher’ın X platformundaki hesabı ise takımın onlarca geliştiriciden yalnızca bir geliştiriciye düştüğünü açıkladı. Açıklamalara göre Nova Launcher’ın tek çalışanı, firmayı kuran Cliff Wade olacak. Açıklamalar, Nova başlatıcısının önümüzdeki dönemde güncellemeler alacağını belirtti ancak firmanın geleceği oldukça karanlık duruyor. Android işletim sisteminin gelişmesi ile kullanıcıların kullanmayı bıraktığı başlatıcılar, önümüzdeki yıllarda daha kötü haberler ile karşılaşacak gibi duruyor.

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