Nova Launcher’ın neredeyse tüm çalışanları işten çıkarıldı

Nova Launcher’ın geleceği karanlık gözüküyor
Geçtiğimiz yıllarda Nova Launcher projesi, mobil uygulama geliştirici firması Branch tarafından satın alınmıştı. Branch altında iki senedir rahat bir şekilde varlığına devam eden Nova, geçtiğimiz saatlerde kötü bir haberle karşımıza çıktı.
Nova Launcher’ın Discord kanalında projenin kurucusu Cliff Wade, Branch’in 100’den fazla Nova çalışanına veda ettiğini açıkladı. Nova Launcher’ın X platformundaki hesabı ise takımın onlarca geliştiriciden yalnızca bir geliştiriciye düştüğünü açıkladı. Açıklamalara göre Nova Launcher’ın tek çalışanı, firmayı kuran Cliff Wade olacak. Açıklamalar, Nova başlatıcısının önümüzdeki dönemde güncellemeler alacağını belirtti ancak firmanın geleceği oldukça karanlık duruyor. Android işletim sisteminin gelişmesi ile kullanıcıların kullanmayı bıraktığı başlatıcılar, önümüzdeki yıllarda daha kötü haberler ile karşılaşacak gibi duruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.