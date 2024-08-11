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    Nova Launcher’ın neredeyse tüm çalışanları işten çıkarıldı

    Android’in sunduğu özelleştirme özelliklerinden yararlanan Nova Launcher’ın başı dertte. Şirketin neredeyse tüm çalışanlarının işten çıkarıldığı X platformunda doğrulandı.
    Nova Launcher Tam Boyutta Gör
    Android işletim sisteminin sunduğu özelleştirme seçenekleri, kullanıcıların platformdan vazgeçmemesinin en büyük nedenlerinden biri olarak görülüyor. Platformun sunduğu özelleştirme seçenekleri, geçtiğimiz 10-15 yıl içerisinde birçok farklı uygulamanın hayata geçirilmesine izin verdi. Google Play mağazasında en popüler başlatıcılardan olan Nova Launcher, yakında kullanıcılara veda edebilir.

    Nova Launcher’ın geleceği karanlık gözüküyor

    Geçtiğimiz yıllarda Nova Launcher projesi, mobil uygulama geliştirici firması Branch tarafından satın alınmıştı. Branch altında iki senedir rahat bir şekilde varlığına devam eden Nova, geçtiğimiz saatlerde kötü bir haberle karşımıza çıktı.

    Nova Launcher’ın Discord kanalında projenin kurucusu Cliff Wade, Branch’in 100’den fazla Nova çalışanına veda ettiğini açıkladı. Nova Launcher’ın X platformundaki hesabı ise takımın onlarca geliştiriciden yalnızca bir geliştiriciye düştüğünü açıkladı. Açıklamalara göre Nova Launcher’ın tek çalışanı, firmayı kuran Cliff Wade olacak. Açıklamalar, Nova başlatıcısının önümüzdeki dönemde güncellemeler alacağını belirtti ancak firmanın geleceği oldukça karanlık duruyor. Android işletim sisteminin gelişmesi ile kullanıcıların kullanmayı bıraktığı başlatıcılar, önümüzdeki yıllarda daha kötü haberler ile karşılaşacak gibi duruyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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