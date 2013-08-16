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Baldur's Gate: Enhanced Edition yeniden Appstore'da

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Baldur's Gate: Enhanced Edition yeniden Appstore'da
Haziran ayında Appstore'dan kaldırılarak RPG seven birçok mobil oyuncuyu hayal kırıklığına uğratan Baldur's Gate: Enhanced Edition, yeniden Appstore'daki yerini aldı.

Hatırlayacağınız üzere yapımın satışı geliştirici stüdyo Beamdog ve yayıncı firma Atari arasında yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı durdurulmuştu. Beamdog'un CEO'su Trent Oster'ın belirttiğine göre, yayıncı firma ile yaşanan tüm anlaşmazlıklar tatlıya bağlanmış durumda. 

Anlaşmazlıkların giderilmesiyle birlikte Appstore'da yeniden satışa sunulan Baldur's Gate: Enhanced Edition'a aşağıdaki Appstore bağlantısından erişebilirsiniz. Bu arada oyunun iOS 5.1 veya üzeri yazılıma sahip iPad'lerde çalıştığını belirtelim. Oyunu birinci nesil iPad'de oynamak isteyen oyuncuların arka planda herhangi bir uygulamayı açık bırakmaması gerekmektedir.


http://www.baldursgate.com/ Yorum Yaz
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Little big Metal 6 yıl
Keşke vitaya gelse dediğim bir rpg, diablo 3 çıkmışken keşke yanına diablo 2 hd remake çıkarsalardı ps3'e ve yanında vitaya, bilgisayarda açınca düşük çözünürlükte falan eski tadı vermiyor ekranlar büyüdüğünden, el konsolunda dışarıda falan iken canın sıkıldığında açıp diablo 2 oynamak süper bir lüks olurdu, buda güzel bir rpgdir, herkes gidiyor asphalt oynuyor, dokunmatik ekranda oynanırmış gibi fps oynuyor böyle güzel oyunlar iosa çıkarken.
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Kaçak Yolcu 6 yıl
güzel
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