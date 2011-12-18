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Barnes & Noble firmasının Nook Tablet modeli 1 milyon satış barajını geçti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük çevrimiçi kitabevi Amazon'un tablet pazarına adım attığı Kindle Fire modeli ile 4 milyondan fazla satış yapmasının ardından diğer bir dev kitabevi Barnes&Noble da benzer bir başarıyı yakaladı.

Nook Tablet, Kindle Fire kadar geniş bir servis ağı sunmasa da özellik olarak daha ileride sayılabilir. 7 inç VividView 1024 x 600 çözünürlükte dokunmatik IPS ekran, 1GHz hızında çift çekirdekli OMAP 4 işlemci, 1GB RAM, 2GB'si B&N içeriği olmak üzere 16GB depolama, Android işletim sistemi tabanlı özel arayüz, 10 saat kullanım ömrü, WiFi, 32GB'a kadar microSD desteği tabletin sunduğu özellikler arasında. B&N firması Nook Color e-okuyucu modeli ile edindiği tecrübe ile Nook Tablet modelini geliştirdi. Bunda da büyük bir başarı elde etti.

Nook Tablet modeli 16 Kasım'da piyasaya sürüldü ve 249$'dan rekabete başladı. Uzmanlar ABD tablet pazarının Kindle Fire ve Nook Tablet egemenliği altına gireceğinde hem fikir. Bu düşüncelerinde de yanılmış değiller.

DigiTimes sitesinin kaynaklarına dayandırarak verdiği bilgilere göre 2011 4. çeyrek itibariyle Nook Tablet 1.1 milyon adet satış yapacak. Nook Color ise 400 000 civarında satılacak. 2012 yılında firma 4 milyon adet sipariş alacağını tahmin ediyor. Böylece gelecek yıl toplamda 5 milyondan fazla Nook Tablet satılmış olacak. 

Amazon'un 10-15 milyon Kindle Fire beklentisi de hesaba katıldığında iki dev kitabevi 20 milyona yakın tablet satmış olacak. Bu da Android tablet pazarı açısından büyük bir satış rakamı demek oluyor.
Özellikle ABD sınırları içerisinde ikiliyi geçebilen tek şirket Apple olacak. Ancak Kindle Fire'ın İngiltere pazarına adım atma planları başarılı olursa iki başarılı tabletin global Android pazarını da ele geçireceğini tahmin etmek zor olmaz.

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DH Misafiri 7 yıl
Perefct shot! Thanks for your post!
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OverClocK1ng 7 yıl
Kapağa da Glee koymuşlar ana sayfada.
Şşşştt. Pitiko! Nerdesin.
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jibe 7 yıl
Galaxy Tab ı geçememişmi yahu...
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