Baştan sona İngilizce eğitim kursu kısa süreliğine 24.99 TL

Baştan Sona İngilizce Eğitimi - Sıfırdan Başlayanlar İçin” isimli kursu Baştan başlayarak ileri düzeyde İngilizce öğrenmek isteyenler için A1 - C1 seviyelerinin tüm konularını içeren kapsamlı İngilizce eğitimi geçici süreliğine indirimde. Oturduğunuz yerden tek tık ile iyi bir İngilizce bilgisine sahip olabilirsiniz. Udemy'de normalde 409 TL'ye satılan “” isimli kursu bu bağlantı üzerinden 24.99 TL'ye satın alabilirsiniz.

Kurs, İngilizce öğrenmeye yeni başlayanları ve sağlam bir temel oluşturmak isteyenler hedef alıyor. A1 seviyesinden C1 seviyesine kadar videolu dersler içeriyor. Temel seviyeden İleri (Advanced) seviyeye kadar tüm dil bilgisi konularını öğretiyor. Eğitimin içeriği Avrupa Ortak Dil Kriterleri’ne uygun bir şekilde hazırlandı.

Baştan Sona İngilizce Eğitimi Udemy kurs linki



20 Saate Yakın İçerik

Eğitim, gramer bilgisinin yanında dinleme ve konuşma eğitimleri de içeriyor. Her videonun sonunda pratik yapılması için aktiviteler ve öğrenmeyi pekiştirecek sorular bulunuyor. Toplamda 20 saate yakın bir içeriğin sunulduğu kurs sonunda bitirime sertifikası da kullanıcılara sunulmuş olacak.

Kurs sonunda temel, orta ve ileri seviyede cümle kurabilir, okuduğunuz ve duyduğunuz cümleleri anlayabilir, yabancılarla rahatça iletişim kurabilirsiniz. “Baştan Sona İngilizce Eğitimi - Sıfırdan Başlayanlar İçin” isimli kursu buradan 24.99 TL'ye satın alabilirsiniz.