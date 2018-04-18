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Baştan sona İngilizce eğitim kursu kısa süreliğine 24.99 TL

Online İngilizce kurs arayanlar için sıcak fırsat! Udemy'de normalde 409 TL'ye satılan “Baştan Sona İngilizce Eğitimi - Sıfırdan Başlayanlar İçin” isimli kurs kısa bir süre için 24.99 TL'ye satılacak.
1 yıl
5,1b
1
35
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Baştan başlayarak ileri düzeyde İngilizce öğrenmek isteyenler için A1 - C1 seviyelerinin tüm konularını içeren kapsamlı İngilizce eğitimi geçici süreliğine indirimde. Oturduğunuz yerden tek tık ile iyi bir İngilizce bilgisine sahip olabilirsiniz. Udemy'de normalde 409 TL'ye satılan “Baştan Sona İngilizce Eğitimi - Sıfırdan Başlayanlar İçin” isimli kursu bu bağlantı üzerinden 24.99 TL'ye satın alabilirsiniz.

Kurs, İngilizce öğrenmeye yeni başlayanları ve sağlam bir temel oluşturmak isteyenler hedef alıyor. A1 seviyesinden C1 seviyesine kadar videolu dersler içeriyor. Temel seviyeden İleri (Advanced) seviyeye kadar tüm dil bilgisi konularını öğretiyor. Eğitimin içeriği Avrupa Ortak Dil Kriterleri’ne uygun bir şekilde hazırlandı.

Baştan Sona İngilizce Eğitimi Udemy kurs linki

20 Saate Yakın İçerik

Eğitim, gramer bilgisinin yanında dinleme ve konuşma eğitimleri de içeriyor. Her videonun sonunda pratik yapılması için aktiviteler ve öğrenmeyi pekiştirecek sorular bulunuyor. Toplamda 20 saate yakın bir içeriğin sunulduğu kurs sonunda bitirime sertifikası da kullanıcılara sunulmuş olacak.

Kurs sonunda temel, orta ve ileri seviyede cümle kurabilir, okuduğunuz ve duyduğunuz cümleleri anlayabilir, yabancılarla rahatça iletişim kurabilirsiniz. “Baştan Sona İngilizce Eğitimi - Sıfırdan Başlayanlar İçin” isimli kursu buradan 24.99 TL'ye satın alabilirsiniz.


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voodoo child 1 yıl en beğenilen
20 saatte ileri duzeyde ingilizce ogretenebiliyormusuz.. bu cumle bile direk adamlarin dolandirici olduklarini gosteriyor... artik anaokulunda bile ingilizce ogreniyorlar... liseye kadar onbinlerce ders saat alip ingilizce ogrenemeyen insanlar, 20 saatte ileri duzeyde ogrenecekmis..
cool story bro..
sicak fircatci yemez boyle numaralari...
20 saatte ileri duzeyde ingilizce ogretenebiliyormusuz.. bu cumle bile direk adamlarin dolandirici olduklarini gosteriyor... artik anaokulunda bile ingilizce o...
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1 Yanıt Yanıtla +63
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Kerim5100 1 yıl
Artık şunlara Advertorial, Reklamlar ne nane yazacaksanız yazın artık. Clickbait olsun diye yaptıklarınız artık insanları iyicene tiksindirmeye başladı...
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Mister Spak 1 yıl
İngilizce pratik için wakie adlı programı önerebilirim. Rastgele yabancı insanlarla konuşuyorsunuz.
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bayguru 1 yıl
arkadaşlar olay gerçek ..
filmi bile yapıldı MATRIX .. Boynun arkasından bir hortumla veriyolar istediginiz dili 20 saatte anadiliniz gibi konuşabilirsiniz ...


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N20 1 yıl
yalan haber.
her zaman 25 tl civarında..
sen yapma donanım haber ya.
sponsorluk anlaşmanız falan yoksa cahillikten paylaşıyorsunuz
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a_y_k_u_t 1 yıl
20 saat bunu izleyeceğime 10 saat voscreen 10 saat wakie kullanırım daha iyi :)
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Ts_Cihan 1 yıl
Yoğun İngilizce kullanmayınca yok olmuyor
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Dodge 1 yıl
Dh'de neler oluyor...Haber editoru reklam editorlugu yapmaya baslamis.
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kadirt 1 yıl
Başlığı "baştan savma İngilizce kursu" diye okudum 😊
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erkanist 1 yıl

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DH Misafiri 1 yıl
Tamamen kandırmaca... Ben kaç senedir öğrenmeye çalışıyorum.. Ama nafile bir yere kadar. Bir ata sözü var.. İlim çinde olsada gidin alın.. Der burda sanki Çinliler öcü olarak.. Neyse geç... Yurtdışı şart yoğun bir eğitim programı ile 6ay veya1sene içinde konuşmaya anlamaya başlarsın... Parası olana...
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Bay Robot 1 yıl
Burası iyice rezalet bir durum aldı. Zaten bir süredir dh’ye katkı yapmamak adına elimden geleni yapıyorum...
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Dehşetengiz 1 yıl
udemy de beklerseniz her sey 25 tl
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