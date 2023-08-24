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    Dünyada en çok konuşulan diller sıralaması (2023)

    Dünyada kaç dil var, en çok konuşulan diller hangileri? merak edenler buraya! Tıklayın, İngilizce'den sonra Dünyanın en çok kullanılan dilleri sıralamasını öğrenin!

    Farklı ülkelerin, kültürlerin ve etnik kökenlerin, hepsinin kendi bölgelerinde iletişim kurmak için kulandıkları kendi dilleri var. İlginç bir istatistik olarak; şu anda 7000’den fazla dil olduğu biliniyor ancak Dünya nüfusunun yarısından fazlası bu dillerden yalnızca 23’ünü konuşuyor. Peki, Dünyada en çok kullanılan dil hangisi? Mesela, Türkçe en çok konuşulan kaçıncı dil? İşte 2023 itibarıyla Dünya genelinde en çok konuşulan diller:

    Dünyada en çok konuşulan diller 🌍
    Sıra ＃ Dil 💬  Ana dili olarak konuşanlar 💯 Toplam konuşan sayısı 🌐
    1 İngilizce 380 milyon 1 milyar 456 milyon
    2 Mandarin 939 milyon 1 milyar 138 milyon
    3 Hintçe 345 milyon 609 milyon 500 bin
    4 İspanyolca 485 milyon 559 milyon 100 bin
    5 Fransızca 80.8 milyon 309 milyon 800 bin
    6 Arapça - 274 milyon
    7 Bengalce 234 milyon 272 milyon 800 bin
    8 Portekizce 236 milyon 263 milyon 600 bin
    9 Rusça 147 milyon 255 milyon
    10 Urduca 70.6 milyon 231 milyon 700 bin
    11 Endonezce - 199 milyon
    12 Almanca 75.3 milyon 134 milyon 600 bin
    13 Japonca 123 milyon 125 milyon 400 bin
    14 Nijerya Pidgin 4.7 milyon 120 milyon 700 bin
    15 Marathice 83.2 milyon 99 milyon 100 bin
    16 Teluguca 83 milyon 95 milyon 700 bin
    17 Türkçe 84 milyon 88 milyon 100 bin
    18 Tamilce 78.6 milyon 86 milyon 400 bin
    19 Yue Çincesi 86.1 milyon 85 milyon 600 bin
    20 Vietnamca 85 milyon 85 milyon 300 bin
    21 Tagalogca 28.2 milyon 82 milyon 300 bin
    22 Wu Çincesi 83.4 milyon 81 milyon 800 bin
    23 Korece 81.7 milyon 81 milyon 700 bin
    24 İran Farsçası 56.4 milyon 77 milyon 400 bin
    25 Hausa 50.8 milyon 77 milyon 100 bin
    26 Mısır Arapçası 77.4 milyon 74 milyon 800 bin
    27 Svahili 16.1 milyon 71 milyon 400 bin
    28 Cavaca 68.3 milyon 68 milyon 300 bin
    29 İtalyanca 64.6 milyon 67 milyon 900 bin
    30 Batı Pencapça 66.7 milyon 66 milyon 700 bin

    2023 itibarıyla Dünyada en çok konuşulan 10 dil; İngilizce, Mandarin Çincesi, Hintçe, İspanyolca, Fransızca, Arapça, Bengalce, Portekizce, Rusça ve Urduca. İnsanların %88’inden fazlası bu dillerden birini ana dili olarak konuşuyor, yüz milyonlarca insan da ikinci dil olarak konuşuyor.

    Peki, Türkçe dil sıralamasında kaçıncı? Türkçe, Dünyada en çok konuşulan 20 dil arasında 17. sıradadır. Wikipedia’da yayınlanan Ethnologue 2023 verilerine göre, Türkçeyi ana dili olarak konuşanların sayısı 84 milyon.

    1️⃣ Dünyada en çok konuşulan dil

    dünyanın en çok konuşulan dili hangisi Tam Boyutta Gör
    Dünyada en çok kullanılan diller 2023’te de sıra değiştirmedi. Wikipedia (Vikipedi), Unesco, Ethnologue gibi bilinen kaynaklara göre, Dünyanın en çok konuşulan dili; İngilizce'dir.

    İngilizce, ana dili İngilizce olan ve olmayanlar dahil olmak üzere dünyada en yaygın konuşulan dil. Toplamda 1 milyar 450 milyondan fazla kişinin konuşma dili. Zamanında Latince ve Yunanca gibi İngilizce de dünyanın ortak dili haline geldi. Uluslararası ticaret, turizm, teknoloji ve diğer alanlarda varsayılan dil. İngilizce ve İspanyolca, her iki dili bilen bir kişi, internetteki her üç kişiden birini rahatça anlayabilir, internette yayınlanan makalelerin %60’ından fazlasına erişebilir.

    2️⃣ Dünyanın en çok konuşulan 2. dili

    dünyada ikinci dil hangisi Tam Boyutta Gör
    Mandarin Çincesi, Dünyada en çok konuşulan 2. dil.Çin’in kalabalık nüfusu göz önüne alındığında yalnızca ana dili konuşanları sayarsanız, Dünyada en çok konuşulan dil denilenebilir. Öyle ki, 1 milyar 118 milyondan fazla insan, Mandarin Çincesi konuşuyor. Mandarin aslında bir dil değil, Çince dilinin bir dizi lehçesidir. Bu lehçeleri aynı isim altında birleştiren şey, konuşanların birbirini anlayabilmesi.

    3️⃣ En çok konuşulan 3. dil

    dünyanın en çok konuşulan 3. dili hangisi Tam Boyutta Gör
    Hintçe, Dünyada en çok konuşulan 3. dil. Dünyanın en çok yaşanılan ikinci ülkesi Hindistan’ın 22 resmî dilinden biri olan Hintçe, en yaygın diller arasında üçüncü sırada. 2023 itibarıyla Hintçeyi ana dili olarak konuşan 345 milyon kişi var. Hindistan’ın yanı sıra Nepal nüfusunun dörtte birinden fazlası Hintçe konuşuyor.

    Peki, Dünyadaki en zor diller hangileri? Macarca, Bulgarca, Sırpça, Arnavutça, Farsça, Yunanca, Rusça, Hintçe, Korece, Japonca, Mandarin Çincesi, Arapça, Vietnamca, öğrenilmesi en zor dillerdir.

    Öğrenmesi en basit dil hangisi? En kolay öğrenilen dil; İngilizcedir. İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Almanca, Portekizce öğrenmesi basit diller arasındadır. İngilizce, aynı zamanda Dünyanın en zengin dilidir. Oxford İngilizce sözlüğüne göre, şu anda yaklaşık 170.000 kelime kullanılıyor, 47.000 eski kelime var. Diğer dillerle kıyaslandığında İngilizce geniş bir kelime dağarcığına sahip.

    Dünyada kaç dil var 🌏

    dünyada kaç dil konuşuluyor Tam Boyutta Gör
    Bugün, Dünyada 7.100'den fazla dil konuşuluyor. Bu dillerden bazıları diğerlerine göre daha az konuşulmaktaıdr. Bazıları da farklı dillerdeki büyük nüfuslar tarafından konuşuluyor ve genellikle dil öğrenenler arasında popüler bir seçim. İngilizce, Dünyanın ana dili olarak kabul edilmektedir.

    İspanyolca konuşan ülkeler 🇪🇸

    ispanyolca dili konuşan ülkeler haritası Tam Boyutta Gör
    Günümüzde Dünyada 500 milyondan fazla kişi İspanyolca konuşmaktadır. Resmî dili İspanyolca olan ülkeler; İspanya, Küba, Bolivya, Kolombiya, Şili, Arjantin, Ekvador, Guatemala, Honduras, Meksika, Panama, Paraguay, Peru, Port Riko, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Uruguay, Venezuela ve Nikaragua’dır. Özellikle güney bölgelerinde İspanyolca daha çok konuşulur.

    İngilizce konuşan ülkeler 🇺🇸

    ingilizce konuşan ülkeler hangileridir Tam Boyutta Gör
    İngilizce, adını Büyük Britanya adasına göç eden eski Germen halklarından biri olan Angles’tan almıştır. İngilizce konuşulan başlıca ülkeler arasında; Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda gelmektedir. Afrika, Güney Asya, Güneydoğu Asya, Karayipler bölgelerinde de yaygın olarak İngilizce konuşulmaktadır.

    Almanca konuşan ülkeler 🇩🇪

    almanca dilini konuşan ülkeler haritası Tam Boyutta Gör
    Almanca, çoğunlukla Batı Avrupa ve Orta Avrupa’da konuşulan Batı Cermen dilidir. Almanca, Almanya, Avusturya, İsviçre, Lihtenştayn, İtalya’nın Güney Tirol eyaletinde en çok konuşulan ve resmî veya ortak resmî dildir. Almanca, Lüksemburg ve Belçika’nın da resmî dildir. Fransa (Alsas), Çek Cumhuriyeti (Kuzey Bohemya), Polonya (Yukarı Silezya), Slovakya, Macaristan’daki (Sopron) Avrupa toplulukları tarafından da konuşulmaktadır.

    Fransızca konuşan ülkeler 🇫🇷

    fransızca konuşan ülkeler haritası Tam Boyutta Gör
    Fransızca, Hint-Avrupa ailesine ait bir Roman dilidir. Tüm Roman dilleri gibi, Roma İmparatorluğu’nun Vulgar Latincesinden türemiştir. Fransızcanın resmî dil olduğu ülkeler; Benin, Burkina Faso, Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Fransa, Gabon, Gine, Monaco, Senegal, Togo ve Nijer’dir.

    Rusça konuşan ülkeler 🇷🇺

    rusça konuşan ülkeler haritası Tam Boyutta Gör
    Rusça, Rusya, Beyaz Rusya, Kırgızistan ve Kazakistan’ın resmî dilidir. Ukrayna ile birçok eski Sovyet ülkesinde resmî olmayan ortak dil olarak kabul edilmektedir. Bunlar arasında Azerbaycan, Estonya, Gürcistan, Letonya, Litvanya, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan bulunmaktadır.

    Giderek küreselleşen bir Dünyada yaşıyoruz ve bu küreselleşmenin neticesinde pek çok farklı dil hayatımızda. Elbette bazıları Dünyada en çok konuşulan diller olarak öne çıkıyor. 7000’den fazla farklı dilin olduğu, çeşitliliklerin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Peki, Dünyada en çok konuşulan 30 dil hangileri? Dünyada en çok kullanılan diler arasında olan Türkçe kaçıncı sırada? 2023’te Dünyanın en yaygın konuşulan dilleri sıralamasını merak ediyorsanız “En çok konuşulan diller” rehberimizdeki listeye göz atabilirsiniz.

    Kaynakça https://statisticsanddata.org/data/the-most-spoken-languages-2023/ https://tr.wikipedia.org/wiki/Anadili_olarak_konuşulma_sayılarına_göre_diller_listesi https://www.ethnologue.com/insights/ethnologue200/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 5 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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