Dünyada en çok konuşulan diller sıralaması (2023)

Farklı ülkelerin, kültürlerin ve etnik kökenlerin, hepsinin kendi bölgelerinde iletişim kurmak için kulandıkları kendi dilleri var. İlginç bir istatistik olarak; şu anda 7000’den fazla dil olduğu biliniyor ancak Dünya nüfusunun yarısından fazlası bu dillerden yalnızca 23’ünü konuşuyor. Peki, Dünyada en çok kullanılan dil hangisi? Mesela, Türkçe en çok konuşulan kaçıncı dil? İşte 2023 itibarıyla Dünya genelinde en çok konuşulan diller:

Dünyada en çok konuşulan diller 🌍 Sıra ＃ Dil 💬 Ana dili olarak konuşanlar 💯 Toplam konuşan sayısı 🌐 1 İngilizce 380 milyon 1 milyar 456 milyon 2 Mandarin 939 milyon 1 milyar 138 milyon 3 Hintçe 345 milyon 609 milyon 500 bin 4 İspanyolca 485 milyon 559 milyon 100 bin 5 Fransızca 80.8 milyon 309 milyon 800 bin 6 Arapça - 274 milyon 7 Bengalce 234 milyon 272 milyon 800 bin 8 Portekizce 236 milyon 263 milyon 600 bin 9 Rusça 147 milyon 255 milyon 10 Urduca 70.6 milyon 231 milyon 700 bin 11 Endonezce - 199 milyon 12 Almanca 75.3 milyon 134 milyon 600 bin 13 Japonca 123 milyon 125 milyon 400 bin 14 Nijerya Pidgin 4.7 milyon 120 milyon 700 bin 15 Marathice 83.2 milyon 99 milyon 100 bin 16 Teluguca 83 milyon 95 milyon 700 bin 17 Türkçe 84 milyon 88 milyon 100 bin 18 Tamilce 78.6 milyon 86 milyon 400 bin 19 Yue Çincesi 86.1 milyon 85 milyon 600 bin 20 Vietnamca 85 milyon 85 milyon 300 bin 21 Tagalogca 28.2 milyon 82 milyon 300 bin 22 Wu Çincesi 83.4 milyon 81 milyon 800 bin 23 Korece 81.7 milyon 81 milyon 700 bin 24 İran Farsçası 56.4 milyon 77 milyon 400 bin 25 Hausa 50.8 milyon 77 milyon 100 bin 26 Mısır Arapçası 77.4 milyon 74 milyon 800 bin 27 Svahili 16.1 milyon 71 milyon 400 bin 28 Cavaca 68.3 milyon 68 milyon 300 bin 29 İtalyanca 64.6 milyon 67 milyon 900 bin 30 Batı Pencapça 66.7 milyon 66 milyon 700 bin

2023 itibarıyla Dünyada en çok konuşulan 10 dil; İngilizce, Mandarin Çincesi, Hintçe, İspanyolca, Fransızca, Arapça, Bengalce, Portekizce, Rusça ve Urduca. İnsanların %88’inden fazlası bu dillerden birini ana dili olarak konuşuyor, yüz milyonlarca insan da ikinci dil olarak konuşuyor.

Peki, Türkçe dil sıralamasında kaçıncı? Türkçe, Dünyada en çok konuşulan 20 dil arasında 17. sıradadır. Wikipedia’da yayınlanan Ethnologue 2023 verilerine göre, Türkçeyi ana dili olarak konuşanların sayısı 84 milyon.

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1️⃣ Dünyada en çok konuşulan dil Tam Boyutta Gör Dünyada en çok kullanılan diller 2023’te de sıra değiştirmedi. Wikipedia (Vikipedi), Unesco, Ethnologue gibi bilinen kaynaklara göre, Dünyanın en çok konuşulan dili; İngilizce'dir. İngilizce, ana dili İngilizce olan ve olmayanlar dahil olmak üzere dünyada en yaygın konuşulan dil. Toplamda 1 milyar 450 milyondan fazla kişinin konuşma dili. Zamanında Latince ve Yunanca gibi İngilizce de dünyanın ortak dili haline geldi. Uluslararası ticaret, turizm, teknoloji ve diğer alanlarda varsayılan dil. İngilizce ve İspanyolca, her iki dili bilen bir kişi, internetteki her üç kişiden birini rahatça anlayabilir, internette yayınlanan makalelerin %60’ından fazlasına erişebilir.

2️⃣ Dünyanın en çok konuşulan 2. dili Tam Boyutta Gör Mandarin Çincesi, Dünyada en çok konuşulan 2. dil.Çin’in kalabalık nüfusu göz önüne alındığında yalnızca ana dili konuşanları sayarsanız, Dünyada en çok konuşulan dil denilenebilir. Öyle ki, 1 milyar 118 milyondan fazla insan, Mandarin Çincesi konuşuyor. Mandarin aslında bir dil değil, Çince dilinin bir dizi lehçesidir. Bu lehçeleri aynı isim altında birleştiren şey, konuşanların birbirini anlayabilmesi.

3️⃣ En çok konuşulan 3. dil Tam Boyutta Gör Hintçe, Dünyada en çok konuşulan 3. dil. Dünyanın en çok yaşanılan ikinci ülkesi Hindistan’ın 22 resmî dilinden biri olan Hintçe, en yaygın diller arasında üçüncü sırada. 2023 itibarıyla Hintçeyi ana dili olarak konuşan 345 milyon kişi var. Hindistan’ın yanı sıra Nepal nüfusunun dörtte birinden fazlası Hintçe konuşuyor. Peki, Dünyadaki en zor diller hangileri? Macarca, Bulgarca, Sırpça, Arnavutça, Farsça, Yunanca, Rusça, Hintçe, Korece, Japonca, Mandarin Çincesi, Arapça, Vietnamca, öğrenilmesi en zor dillerdir. Öğrenmesi en basit dil hangisi? En kolay öğrenilen dil; İngilizcedir. İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Almanca, Portekizce öğrenmesi basit diller arasındadır. İngilizce, aynı zamanda Dünyanın en zengin dilidir. Oxford İngilizce sözlüğüne göre, şu anda yaklaşık 170.000 kelime kullanılıyor, 47.000 eski kelime var. Diğer dillerle kıyaslandığında İngilizce geniş bir kelime dağarcığına sahip.

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Giderek küreselleşen bir Dünyada yaşıyoruz ve bu küreselleşmenin neticesinde pek çok farklı dil hayatımızda. Elbette bazıları Dünyada en çok konuşulan diller olarak öne çıkıyor. 7000’den fazla farklı dilin olduğu, çeşitliliklerin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Peki, Dünyada en çok konuşulan 30 dil hangileri? Dünyada en çok kullanılan diler arasında olan Türkçe kaçıncı sırada? 2023’te Dünyanın en yaygın konuşulan dilleri sıralamasını merak ediyorsanız “En çok konuşulan diller” rehberimizdeki listeye göz atabilirsiniz.

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