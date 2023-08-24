Dünyada en çok konuşulan diller sıralaması (2023)

- Dünyada en çok konuşulan diller 🌍
- 1️⃣ Dünyada en çok konuşulan dil
- 2️⃣ Dünyanın en çok konuşulan 2. dili
- 3️⃣ En çok konuşulan 3. dil
- Dünyada kaç dil var 🌏
- İspanyolca konuşan ülkeler 🇪🇸
- İngilizce konuşan ülkeler 🇺🇸
- Almanca konuşan ülkeler 🇩🇪
- Fransızca konuşan ülkeler 🇫🇷
- Rusça konuşan ülkeler 🇷🇺
- Yorumlar
Farklı ülkelerin, kültürlerin ve etnik kökenlerin, hepsinin kendi bölgelerinde iletişim kurmak için kulandıkları kendi dilleri var. İlginç bir istatistik olarak; şu anda 7000’den fazla dil olduğu biliniyor ancak Dünya nüfusunun yarısından fazlası bu dillerden yalnızca 23’ünü konuşuyor. Peki, Dünyada en çok kullanılan dil hangisi? Mesela, Türkçe en çok konuşulan kaçıncı dil? İşte 2023 itibarıyla Dünya genelinde en çok konuşulan diller:
|Sıra ＃
|Dil 💬
|Ana dili olarak konuşanlar 💯
|Toplam konuşan sayısı 🌐
|1
|İngilizce
|380 milyon
|1 milyar 456 milyon
|2
|Mandarin
|939 milyon
|1 milyar 138 milyon
|3
|Hintçe
|345 milyon
|609 milyon 500 bin
|4
|İspanyolca
|485 milyon
|559 milyon 100 bin
|5
|Fransızca
|80.8 milyon
|309 milyon 800 bin
|6
|Arapça
|-
|274 milyon
|7
|Bengalce
|234 milyon
|272 milyon 800 bin
|8
|Portekizce
|236 milyon
|263 milyon 600 bin
|9
|Rusça
|147 milyon
|255 milyon
|10
|Urduca
|70.6 milyon
|231 milyon 700 bin
|11
|Endonezce
|-
|199 milyon
|12
|Almanca
|75.3 milyon
|134 milyon 600 bin
|13
|Japonca
|123 milyon
|125 milyon 400 bin
|14
|Nijerya Pidgin
|4.7 milyon
|120 milyon 700 bin
|15
|Marathice
|83.2 milyon
|99 milyon 100 bin
|16
|Teluguca
|83 milyon
|95 milyon 700 bin
|17
|Türkçe
|84 milyon
|88 milyon 100 bin
|18
|Tamilce
|78.6 milyon
|86 milyon 400 bin
|19
|Yue Çincesi
|86.1 milyon
|85 milyon 600 bin
|20
|Vietnamca
|85 milyon
|85 milyon 300 bin
|21
|Tagalogca
|28.2 milyon
|82 milyon 300 bin
|22
|Wu Çincesi
|83.4 milyon
|81 milyon 800 bin
|23
|Korece
|81.7 milyon
|81 milyon 700 bin
|24
|İran Farsçası
|56.4 milyon
|77 milyon 400 bin
|25
|Hausa
|50.8 milyon
|77 milyon 100 bin
|26
|Mısır Arapçası
|77.4 milyon
|74 milyon 800 bin
|27
|Svahili
|16.1 milyon
|71 milyon 400 bin
|28
|Cavaca
|68.3 milyon
|68 milyon 300 bin
|29
|İtalyanca
|64.6 milyon
|67 milyon 900 bin
|30
|Batı Pencapça
|66.7 milyon
|66 milyon 700 bin
2023 itibarıyla Dünyada en çok konuşulan 10 dil; İngilizce, Mandarin Çincesi, Hintçe, İspanyolca, Fransızca, Arapça, Bengalce, Portekizce, Rusça ve Urduca. İnsanların %88’inden fazlası bu dillerden birini ana dili olarak konuşuyor, yüz milyonlarca insan da ikinci dil olarak konuşuyor.
Peki, Türkçe dil sıralamasında kaçıncı? Türkçe, Dünyada en çok konuşulan 20 dil arasında 17. sıradadır. Wikipedia’da yayınlanan Ethnologue 2023 verilerine göre, Türkçeyi ana dili olarak konuşanların sayısı 84 milyon.
1️⃣ Dünyada en çok konuşulan dil
İngilizce, ana dili İngilizce olan ve olmayanlar dahil olmak üzere dünyada en yaygın konuşulan dil. Toplamda 1 milyar 450 milyondan fazla kişinin konuşma dili. Zamanında Latince ve Yunanca gibi İngilizce de dünyanın ortak dili haline geldi. Uluslararası ticaret, turizm, teknoloji ve diğer alanlarda varsayılan dil. İngilizce ve İspanyolca, her iki dili bilen bir kişi, internetteki her üç kişiden birini rahatça anlayabilir, internette yayınlanan makalelerin %60’ından fazlasına erişebilir.
2️⃣ Dünyanın en çok konuşulan 2. dili
3️⃣ En çok konuşulan 3. dil
Peki, Dünyadaki en zor diller hangileri? Macarca, Bulgarca, Sırpça, Arnavutça, Farsça, Yunanca, Rusça, Hintçe, Korece, Japonca, Mandarin Çincesi, Arapça, Vietnamca, öğrenilmesi en zor dillerdir.
Öğrenmesi en basit dil hangisi? En kolay öğrenilen dil; İngilizcedir. İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Almanca, Portekizce öğrenmesi basit diller arasındadır. İngilizce, aynı zamanda Dünyanın en zengin dilidir. Oxford İngilizce sözlüğüne göre, şu anda yaklaşık 170.000 kelime kullanılıyor, 47.000 eski kelime var. Diğer dillerle kıyaslandığında İngilizce geniş bir kelime dağarcığına sahip.
Dünyada kaç dil var 🌏
İspanyolca konuşan ülkeler 🇪🇸
İngilizce konuşan ülkeler 🇺🇸
Almanca konuşan ülkeler 🇩🇪
Fransızca konuşan ülkeler 🇫🇷
Rusça konuşan ülkeler 🇷🇺
Giderek küreselleşen bir Dünyada yaşıyoruz ve bu küreselleşmenin neticesinde pek çok farklı dil hayatımızda. Elbette bazıları Dünyada en çok konuşulan diller olarak öne çıkıyor. 7000’den fazla farklı dilin olduğu, çeşitliliklerin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Peki, Dünyada en çok konuşulan 30 dil hangileri? Dünyada en çok kullanılan diler arasında olan Türkçe kaçıncı sırada? 2023’te Dünyanın en yaygın konuşulan dilleri sıralamasını merak ediyorsanız “En çok konuşulan diller” rehberimizdeki listeye göz atabilirsiniz.Kaynakça https://statisticsanddata.org/data/the-most-spoken-languages-2023/ https://tr.wikipedia.org/wiki/Anadili_olarak_konuşulma_sayılarına_göre_diller_listesi https://www.ethnologue.com/insights/ethnologue200/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.