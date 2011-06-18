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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Batman'in arabası Batmobile şimdi hidrojenle çalışıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tüm otomobil üreticileri için ortak bir hedeften bahsedilecekse eğer bu hiç kuşkusuz daha yeşil araçlar olurdu. Başta yasal düzenlemelerin getirdiği zorunluluk olmak üzere çeşitli nedenlerle yakıt ekonomisinin ön plana çıktığı daha verimli otomobiller ve alternatif yakıt türleriyle çalışan araçlara yönelik çalışmalar artıyor ve üreticiler bu tip araçlar hazırlayabilmek için araştırma-geliştirme bütçelerinde her sene daha fazla kaynak ayırıyorlar.

Otomobil endüstrisindeki değişimden Batman'in ünlü arabası Batmobile da etkilendi. Her yeni Batman filminde farklı bir tasarımla karşımıza çıkan Batmobile, DC Comics'in Avrupa'daki Batman Canlı Sahne Gösterisi için radikal bir değişim geçirdi. Formula 1'in emekli tasarımcısı ve McLaren'in eski dizayn yöneticisi Gordon Murray, hidrojenle çalışan ve farklı özelliklere sahip olan yeni Batmobile'ın da tasarımına imza attı. Diğer Batmobile tasarımlarına görece daha gerçekçi bir tasarım anlayışını benimseyen Murray, F1 araçlarından elde ettiği deneyimlerini yansıttığı yeni Batmobile'da çevre dostu bir profil çiziyor.

Gordon Murray imzalı yeni Batmobile, ön kısma yerleştirilen lazerleri, sonar ve sanal tekerlekleriyle dikkat çekiyor. Tekerleklere yerleştirilen diyotların yarattığı yüksek gereilim alanı ile araç yerden 40mm yükseltebiliyor. Yeni Batmobile tasarımı daha önce gördüklerimiz ile kıyaslandığında göze en hoş geleni değil belki ama en çevreci ve doğaya en saygılısı olarak değerlendirilebilir. 




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teramit 5 yıl
tasarlamayaydı iyiydi :)
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programmer_onur 5 yıl
Devlet bu olay üzerine hidrojene %80 vergi koyma kararı aldı.
-Zaytung
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Atmosphere 7 yıl
Bir kisi daha onceki daha iyiydi diyebilir mi lutfen..
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r0x 7 yıl
Biraz Formula 1 Arabası Bi Tanede Füze.
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minimalist 7 yıl
İlandan

ARABANIN ADINI TAŞIYAN MSN ADRESİ BMW116İ
- ARABANIN AYNI MODELİNDEN ANAHTARLIK BMW116İ..
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r0x 7 yıl Atmosphere
Atmosphere

Bir kisi daha onceki daha iyiydi diyebilir mi lutfen..

daha onceki daha iyiydi
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EfeAYDIN 7 yıl
La bildigin f1 araci iste ucunu sivri ypmslar brz daha kavisler okadar... Bu mudur tasarim anlayisi bi onceki cok daha iyiydi
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İrfan 7 yıl
Ben paralel evrendeki Mantis'in arabasını merak ediyorum.
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alpa07 8 yıl
sahibinden com dakı adam ne ole yaa :D :D :D
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erencoe 7 yıl
Batman'dan Çok Temiz 238000 km'de Tüplü ve öfkeli BATMOBİLE

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nirvanha 8 yıl
Yanlış:Tüm otomobil üreticileri için ortak bir hedeften bahsedilecekse eğer bu hiç kuşkusuz daha yeşil araçlar olurdu.
Eğer bu doğru olsaydı 130 yıldır alternatif yakıtlar bulunur (hatta bulunmuştur)vede kullanılırdı.
Doğru:Tüm otomobil üreticileri için ortak bir hedeften bahsedilecekse eğer bu hiç kuşkusuz daha az maliyetli yüksek para kazandıracak araçlar olurdu.
Bu doğru çünkü ağır sanayii'de çalışıp en az ücreti alan işçiler otomotiv sektöründe çalışan işçilerdir.Her 6 yılda birde kriz bahanesiyle işten çıkarılan yada ücretlerini alamayan da yine otomotiv sekröründe çalışan işçilerdir.
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sars 8 yıl
1960 yılarındaki yari arabalarını tasarımı gibi ama onlar daha güzeldi.
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Recharged 8 yıl
draconist
Bir an bunu beğenmeyen tek ben varım sandım ama yanılmışım, gerçekten de şimdiye kadar yapılmış en kötü batmobil.

Yalnız değilsin.
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MxFxOx 8 yıl
Formula 1 aracının modifiye hali :D
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Holy-Ghost 8 yıl
bencede tasarım rezalet eskisi çok daha hoş
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Scorp1725 8 yıl
Tasarım berbat olmuş sizlerinde dediği gibi.
bence en iyi batmobil budur: donanimhaber.com/...
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