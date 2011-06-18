Batman'in arabası Batmobile şimdi hidrojenle çalışıyor

Tüm otomobil üreticileri için ortak bir hedeften bahsedilecekse eğer bu hiç kuşkusuz daha yeşil araçlar olurdu. Başta yasal düzenlemelerin getirdiği zorunluluk olmak üzere çeşitli nedenlerle yakıt ekonomisinin ön plana çıktığı daha verimli otomobiller ve alternatif yakıt türleriyle çalışan araçlara yönelik çalışmalar artıyor ve üreticiler bu tip araçlar hazırlayabilmek için araştırma-geliştirme bütçelerinde her sene daha fazla kaynak ayırıyorlar.





Otomobil endüstrisindeki değişimden Batman'in ünlü arabası Batmobile da etkilendi. Her yeni Batman filminde farklı bir tasarımla karşımıza çıkan Batmobile, DC Comics'in Avrupa'daki Batman Canlı Sahne Gösterisi için radikal bir değişim geçirdi. Formula 1'in emekli tasarımcısı ve McLaren'in eski dizayn yöneticisi Gordon Murray, hidrojenle çalışan ve farklı özelliklere sahip olan yeni Batmobile'ın da tasarımına imza attı. Diğer Batmobile tasarımlarına görece daha gerçekçi bir tasarım anlayışını benimseyen Murray, F1 araçlarından elde ettiği deneyimlerini yansıttığı yeni Batmobile'da çevre dostu bir profil çiziyor.





Gordon Murray imzalı yeni Batmobile, ön kısma yerleştirilen lazerleri, sonar ve sanal tekerlekleriyle dikkat çekiyor. Tekerleklere yerleştirilen diyotların yarattığı yüksek gereilim alanı ile araç yerden 40mm yükseltebiliyor. Yeni Batmobile tasarımı daha önce gördüklerimiz ile kıyaslandığında göze en hoş geleni değil belki ama en çevreci ve doğaya en saygılısı olarak değerlendirilebilir.









