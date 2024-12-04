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Tam Boyutta Gör Kısa süre önce Türkiye'de ID.4 modelini satışa sunan Volkswagen, elektrikli sedan modeli ID.7 ile dikkat çekici bir menzil denemesine imza attı. Yapılan testte ID.7 Pro S modeli tek şarjla 794 kilometre menzil sunmayı başardı.

Alman üretici tarafından gerçekleştirilen test, İsviçre’nin Zürih şehrinin güneyindeki Zug metropol bölgesinde, yaklaşık 81 kilometrelik bir parkurda gerçekleştirildi. Bu rota, günlük sürüş koşullarına uygun olarak ana yollar, otoyol kesitleri ve eğimli geçişlere sahip kırsal yolları kapsıyordu. Test boyunca sekiz farklı sürücü, iki ardışık günde toplamda 794 kilometre yol kat etti.

ID.7 Pro S, bu test sırasında 10,3 kWh/100 km gibi olağanüstü düşük bir enerji tüketimi elde etti. Karşılaştırma yapmak gerekirse, modelin en düşük WLTP değeri 13,6 kWh/100 km. Volkswagen'in belirttiğine göre bu tüketim seviyesi dizel bir araçla karşılaştırıldığında 100 km’de yalnızca yaklaşık 1,1 litre yakıt tüketimine denk geliyor.

Tam Boyutta Gör Sürüş, geçen haftanın ortasında, gündüz saatlerinde, normal trafik akışında gerçekleştirildi ve ortalama hız 51 km/s oldu. Testin tamamlanması ise yaklaşık 16 saat sürdü. Elbette elektrikli otomobillerin sürüş menzili hava sıcaklığı gibi birçok koşuldan önemli derecede etkilenebiliyor. Dolayısıyla bu test ID.7 Pro S'in sınırlarını anlamak açısından önemli ancak daha iyi fikir edinebilmek için gerçek kullanıcı verilerini incelemek gerekir.

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Volkswagen ID.7'nin önümüzdeki yıl Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor. Otomobilin giriş seviye versiyonu Almanya'da 53.995 eurodan başlıyor ve 77 kWsa bataryasıyla 618 kilometreye kadar menzil vadediyor. Teste konu olan Pro S'in fiyatı ise yaklaşık 59 bin euro.

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Volkswagen ID.7'den tek şarjla 794 km menzil başarısı