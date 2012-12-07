Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Battlefield'in eski yapımcısından mobil platformlar için yeni bir FPS: ''The Drowning''

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,3b
1
34
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Battlefield'in eski yapımcısı Ben Cousins, mobil platform için geliştirdikleri yeni fps oyunu The Drowning'in duyurusunu gerçekleştirdi.

2011 yılından itibaren dünyanın denizlerine sızan bir maddenin yarattığı kıyameti konu alan yapımda, bu maddeyle temasa geçerek yaratığa dönüşen varlıklarla mücadele ederek hayatta kalmaya çalışan bir kahramanı kontrol edeceğimiz belirtiliyor. Mobil oyunculara kaliteli bir görsel deneyim yaşatmayı planlayan yapımın bu deneyimin yanı sıra, 10 saatlik bir hikaye moduna sahip olacağı da belirtiliyor.

Mobil fps'lerin klasikleşen sanal joystick kontrol sisteminin dışında bir kontrol sistemiyle geleceği belirtilen yapımın doygun bir içeriğe sahip olacağı da belirtiliyor. Öyle ki, Drowning'in 50 farklı silah seçeneği ve çeşitli yükseltmelere sahip olacağı da gelen detaylar arasında yer alıyor.

Scattered Entertainment tarafından geliştirilen ''The Drowning'' için henüz kesin bir çıkış tarihi verilmese de, yapımın önümüzdeki yıl içerisinde ücretsiz olarak(free2play) Android ve iOS platformları için yayınlanacağı belirtiliyor. Yapımın yeterli donanıma sahip Android cihazlar veya iPhone 4S, iPad 2, iPod Touch(5.nesil) ve üzeri cihazlarda çalışacağını belirtmekte fayda var.   

http://www.eurogamer.net/articles/2012-12-06-ex-battlefield-developer-ben-cousins-unveils-the-drowning-the-iphone-and-ipad-fps-you-can-play-with-just-two-fingers-on-one-hand Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Orbjk 7 yıl
Güzel haber , git gide gelişme gösteriyor sektör.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
boraaktas 7 yıl en beğenilen
Mobil cihazlardaki oyunlarda grafiksel gelişim gerçekten takdir edilir derecede, fakat gelişim sürekli aynı oyun türleri içerisinde. Mobil cihazlarda daha fazla Tycoon oyunları görmek istiyorum. Tycoon oyunlarından kastım Facebook'daki gibi tamamen arkadaş daveti üzeri kurulu oyunlardan değil. Roller Coaster Tycoon, Airport Tycoon, Transport Tycoon gibi
Mobil cihazlardaki oyunlarda grafiksel gelişim gerçekten takdir edilir derecede, fakat gelişim sürekli aynı oyun türleri içerisinde. Mobil cihazlarda daha fazl...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
3 Avatar Avatar Avatar
s_demirci_53 7 yıl
battlefield tasarımcısından hikayesi iyi ama grafikleri pekde iyi olmayan bir oyun geliyor gibi. bence tanıtımı yapılabilecek bir video sunulmadı. oyun içi videolar hiç de harika değil. yıkık dökük bir dünyada çevremde daha çok parçalanmış veya dağınık halde nesneler görmek isterdim. belki bir sonraki video fikrimi değiştirir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BERK BEY 7 yıl
güzele benziyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theJuDGe_41 7 yıl
Boyle konusu olan bir Pc oyunu bile yokken yapimcilarin onunde saygiyla egilmek gerekir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suvari25 7 yıl
Galaxy Nexus açarsa seve seve oynarız :) Dead trigger gibi ücretsiz olması ayrıca güzel...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Çağdaş 7 yıl
Videonun 1:00 kısmında gözüken yaratık prototype 2'deki yaratığı andırdı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cankano 7 yıl
Sevindim ama satin almaya dege gibi gozukmedo gozume
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
afavar 7 yıl
Mr. Blacktree
Bu arkadaş apple forum sorumlusu heralde. Açtığı konuların yüzde 80 i iphone yüzde 20 si mobil oyunlar.

Bu bölüm uygulamahaber bölümü ve buda gayet güzel bir oyun. iOs a exc olduğu için DH ye apple forum sorumlusu demek gerçekten kininizi ortaya koyuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
modifci 7 yıl
Güzel olacak güzel
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Furkhannn 7 yıl
telefon çalıştırmaz ama güzel haber ;(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Blacktree 7 yıl
Bu arkadaş apple forum sorumlusu heralde. Açtığı konuların yüzde 80 i iphone yüzde 20 si mobil oyunlar.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jacobıan 7 yıl
modern combata rakip olur
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
itachi237 7 yıl Mr. Blacktree
Mr. Blacktree
Bu arkadaş apple forum sorumlusu heralde. Açtığı konuların yüzde 80 i iphone yüzde 20 si mobil oyunlar.

Girme birader o zaman habere. İlgilenen var ilgilenmiyen var.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jül Sezar 7 yıl Mr. Blacktree
Mr. Blacktree

Bu arkadaş apple forum sorumlusu heralde. Açtığı konuların yüzde 80 i iphone yüzde 20 si mobil oyunlar.

Burası böyle istersen başlığı okur gidersin, ister konuya girip iphone haberlerini okursun. İstediğini seç
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
boraaktas 7 yıl en beğenilen
Mobil cihazlardaki oyunlarda grafiksel gelişim gerçekten takdir edilir derecede, fakat gelişim sürekli aynı oyun türleri içerisinde. Mobil cihazlarda daha fazla Tycoon oyunları görmek istiyorum. Tycoon oyunlarından kastım Facebook'daki gibi tamamen arkadaş daveti üzeri kurulu oyunlardan değil. Roller Coaster Tycoon, Airport Tycoon, Transport Tycoon gibi
2 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
T.R.A.V.E.G.O 7 yıl boraaktas
boraaktas

Mobil cihazlardaki oyunlarda grafiksel gelişim gerçekten takdir edilir derecede, fakat gelişim sürekli aynı oyun türleri içerisinde. Mobil cihazlarda daha fazla Tycoon oyunları görmek istiyorum. Tycoon oyunlarından kastım Facebook'daki gibi tamamen arkadaş daveti üzeri kurulu oyunlardan değil. Roller Coaster Tycoon, Airport Tycoon, Transport Tycoon gibi


Gerçekten tebrik ederim aynı fikirdeyiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GoldPunch 7 yıl boraaktas
boraaktas

Mobil cihazlardaki oyunlarda grafiksel gelişim gerçekten takdir edilir derecede, fakat gelişim sürekli aynı oyun türleri içerisinde. Mobil cihazlarda daha fazla Tycoon oyunları görmek istiyorum. Tycoon oyunlarından kastım Facebook'daki gibi tamamen arkadaş daveti üzeri kurulu oyunlardan değil. Roller Coaster Tycoon, Airport Tycoon, Transport Tycoon gibi


Kesinlikle. Çok zevkli olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Orbjk 7 yıl
Güzel haber , git gide gelişme gösteriyor sektör.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +365 mustafaaydemirr +138 danger1513 +109 damn2u +91 Spider_hip +89 esmerbuyucu +82 torenbolen +74 yhanozdemir +72 ALPEREN A. +71 edirneli86 +56
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1320 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, anroid ve
2 etiket daha ios uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl 2si1: "Dopdolu Teknoloji Programı" 07.12.2012 video şov 7 yıl Toshiba'dan Windows 8'li bilgisayarlar, yeni televizyonlar ve daha fazlası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 PEUGEOT 2008
DH Forum
Shenmue III Ryo'nun Hikayesini Tamamlamayacak
Bölüm Sonu Canavarı
Wolfenstein: Youngblood'da Mikro Ödemeler
Bölüm Sonu Canavarı
StarLadder Avrupa Minor Elemelerine
Bölüm Sonu Canavarı
2019 Renault Zoe tanıtıldı: Yeni 135
DonanımHaber
Binali Yıldırım, seçim çalışmalarında
DH Forum
Yeni Game of Thrones dizisinin çekimleri
DonanımHaber
2019 Peugeot 2008 tanıtıldı: Yeni tasarım
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim