Battlefield'in eski yapımcısından mobil platformlar için yeni bir FPS: ''The Drowning''

Battlefield'in eski yapımcısı Ben Cousins, mobil platform için geliştirdikleri yeni fps oyunu The Drowning'in duyurusunu gerçekleştirdi.





2011 yılından itibaren dünyanın denizlerine sızan bir maddenin yarattığı kıyameti konu alan yapımda, bu maddeyle temasa geçerek yaratığa dönüşen varlıklarla mücadele ederek hayatta kalmaya çalışan bir kahramanı kontrol edeceğimiz belirtiliyor. Mobil oyunculara kaliteli bir görsel deneyim yaşatmayı planlayan yapımın bu deneyimin yanı sıra, 10 saatlik bir hikaye moduna sahip olacağı da belirtiliyor.





Mobil fps'lerin klasikleşen sanal joystick kontrol sisteminin dışında bir kontrol sistemiyle geleceği belirtilen yapımın doygun bir içeriğe sahip olacağı da belirtiliyor. Öyle ki, Drowning'in 50 farklı silah seçeneği ve çeşitli yükseltmelere sahip olacağı da gelen detaylar arasında yer alıyor.





Scattered Entertainment tarafından geliştirilen ''The Drowning'' için henüz kesin bir çıkış tarihi verilmese de, yapımın önümüzdeki yıl içerisinde ücretsiz olarak(free2play) Android ve iOS platformları için yayınlanacağı belirtiliyor. Yapımın yeterli donanıma sahip Android cihazlar veya iPhone 4S, iPad 2, iPod Touch(5.nesil) ve üzeri cihazlarda çalışacağını belirtmekte fayda var.

http://www.eurogamer.net/articles/2012-12-06-ex-battlefield-developer-ben-cousins-unveils-the-drowning-the-iphone-and-ipad-fps-you-can-play-with-just-two-fingers-on-one-hand