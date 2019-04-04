Beats Powerbeats Pro kablosuz kulaklıklar Apple H1 çipiyle tanıtıldı

Teknoloji Editörü
Apple sahipliğindeki Beats’ten gelen tanıtımda Powerbeats Pro kablosuz kulaklıklar tanıtıldı. Powerbeats Pro 1.999 TL fiyatıyla Mayıs’ta burada satışa sunulacak.
Tam kablosuz tasarımı benimseyen Powerbeats Pro kulaklıklar, aktif yaşam tarzına yönelik tasarlanmış durumda. Kulak üzerinden etrafını saran ve silikonlarla tutuşu destekleyen kulaklık aynı zamanda su ve ter geçirmez. Kullanılmadığında kulaklıklar üzerindeki kontak noktaları ile kılıfında şarj oluyor.
Tıpkı AirPods gibi Powerbeats Pro da onları kulağınıza taktığınızda oynatmaya devam ediyor ve çıkardığınızda duruyor. Her bir kulaklık ayrıca fiziksel kontrol tuşlarına da sahip ve bunlarla sesi, şarkıyı kontrol edebiliyor.
Açıklanana göre 9 saatlik müzik dinlemeye yetecek kadar pil ömrüne sahip kulaklıklar, şarjı bitince kılıfa yerleştirildiğinde toplam 24 saat dinleme sunuyor. Bahsettiğimiz dahili pilli kılıfı şarj etmek için maalesef Lightning portu bulunuyor fakat Beats kutuya bir kablo yerleştirmeyi unutmuyor, bu sayede Android kullanıcıları kulaklıklar için ekstra kablo almak zorunda kalmıyor. Gönül isterdi ki Type-C olsun ama durum Apple olunca Type-C portu “profesyoneller için” oluyor.
Son olarak, Powerbeats Pro dört farklı renk seçeneğiyle gelecek: Fildişi, yosun, lacivert ve siyah.
https://www.apple.com/shop/product/MV702LL/A/powerbeats-pro-totally-wireless-earphones-navy Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tüm elektroniklerin tek portla kullanılır olması çeşit çeşit kablo taşıma derdini ortadan kaldırıyor ve aslına bakarsanız çoğu kullanıcı için bu en önemli lükslerden bir tanesi. Ters şarj konusunda size kesinlikle katılıyorum. Bu da aynı mantığa geliyor. İki kablo yerine tek kablo, tek port.
Kendi hayatım içerisinde kullandığım Type-C cihazlara her gün dua ediyorum desem yeri, zira tek powerbank tek kablo ile hangi cihazımı istersem şarja takarak her an mobil kalabiliyorum. Mobilite demişken, iki üç çeşit daha kablo taşımak pekâlâ mümkün ama farklı kablolarla uğraşmamak kadar büyük bir rahatlık da yok.
Sonuçta Apple geleceğin Type-C olduğunu söyleyerek MacBook serisinden diğer tüm portları atmış bulunan firma. Endüstri eğer şimdiki trendlerini korumaya da devam ederse tahminimce 2021-2022 iPhone üzerinde de Type-C portu görebiliriz.
Aksesuar dünyasında farklı portların yer alması da yine fikrimce bir diğer yanlışlık. Amaç her yere uymak mı yoksa hiçbir yere uymamak mı?
Powerbeats Pro argümanında en beklenen şey tabii ki Lightning portu olmasıydı. Bu cihaz direkt olarak iPhone kullanıcılarına yönelik tasarlanmasından ötürü diğer markalarla pek de iyi çalışmayacaktır bile. Sonuçta Beats de aynı çatı altında. Bir cihazın tek ekosistemde iyi çalışması, dışarda kötü çalışması nasıl bir avantaj olarak adlandırılabilir ki? Bu durum firmanın ekosistemine kilitlenmenize sebep olan bir diğer engelden başka bir şey değildir.
Çok güzel çiçekleri olan Apple bahçesi maalesef etrafında sektörün en yüksek duvarlarıyla birlikte geliyor. İçeriye bir yerinden bile olsa giren, her küçük parçayla daha da tutsak hâle geliyor. Tüketiciler olarak firmaların bu hamlelerine düşmememiz, tepki göstermemiz gerektiğine inanıyorum.
Teşekkürler.
Apple H1 çip olduğu için zaten başlı başına Apple kullanıcılarını ilgilendiren bir ürün, AirPods neyse bu da öyle. Ama gel gelelim zaten AirPods sektörün açık ara en çok satan kablosuz kulaklığı. Dolayısıyla genele yönelik bir ürün yapma gereği duymamalarında garipsenecek bir durum yok. Başka Type-C şarj kutusuyla gelen kulaklıklar da vardır elbet.
Type-C portlu olmasının asıl avantajı Apple ekosistemindeki kişiler için bile tek şarj aletiyle her şeyi doldurmak olacaktır. Örneğin MacBook yeni nesilleri Type-C ile şarj oluyor. Yeni nesil iPad modelleri Type-C ile şarj oluyor. Tek değişmeyen iPhone oldu.
Ama Lightning portunun dayanıklılığı ve kullanışlılığı konusunda sizinle hemfikirim. Type-C'nin fiziksel formuna göre üstün bir port.
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