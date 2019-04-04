Beats Powerbeats Pro kablosuz kulaklıklar Apple H1 çipiyle tanıtıldı

Powerbeats Pro kablosuz kulaklıklar tanıtıldı. Powerbeats Pro 1.999 TL fiyatıyla Mayıs’ta Apple sahipliğindeki Beats’ten gelen tanıtımdakablosuz kulaklıklar tanıtıldı. Powerbeats Pro 1.999 TL fiyatıyla Mayıs’ta burada satışa sunulacak.

Tam kablosuz tasarımı benimseyen Powerbeats Pro kulaklıklar, aktif yaşam tarzına yönelik tasarlanmış durumda. Kulak üzerinden etrafını saran ve silikonlarla tutuşu destekleyen kulaklık aynı zamanda su ve ter geçirmez. Kullanılmadığında kulaklıklar üzerindeki kontak noktaları ile kılıfında şarj oluyor.

Tıpkı AirPods gibi Powerbeats Pro da onları kulağınıza taktığınızda oynatmaya devam ediyor ve çıkardığınızda duruyor. Her bir kulaklık ayrıca fiziksel kontrol tuşlarına da sahip ve bunlarla sesi, şarkıyı kontrol edebiliyor.

Açıklanana göre 9 saatlik müzik dinlemeye yetecek kadar pil ömrüne sahip kulaklıklar, şarjı bitince kılıfa yerleştirildiğinde toplam 24 saat dinleme sunuyor. Bahsettiğimiz dahili pilli kılıfı şarj etmek için maalesef Lightning portu bulunuyor fakat Beats kutuya bir kablo yerleştirmeyi unutmuyor, bu sayede Android kullanıcıları kulaklıklar için ekstra kablo almak zorunda kalmıyor. Gönül isterdi ki Type-C olsun ama durum Apple olunca Type-C portu “profesyoneller için” oluyor.

Son olarak, Powerbeats Pro dört farklı renk seçeneğiyle gelecek: Fildişi, yosun, lacivert ve siyah.



https://www.apple.com/shop/product/MV702LL/A/powerbeats-pro-totally-wireless-earphones-navy

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Diğer tam kablosuz kulaklıklarla arasındaki farkı ortaya çıkaracak tek kısım,çipinin varlığı. Bu çip, bildiğiniz üzere tanınan Apple cihazlarla hızlı geçişe ve kaliteli deneyime zemin oluşturuyor. Bu çip ayrıcasesli aktivasyonunu da sağlıyor. Cihaz Apple sahipliğindeki Beats tarafından tasarlanıp üretilse de Apple dışındaki tüm cihazlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu sebeple detaylar verilmese deveyagibi destekçiler de cihazla kullanılabiliyor.