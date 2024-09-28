AirPods Pro 3 ve Powerbeats Pro kalp rahatsızlıklarını tespit edebilecek

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Tam Boyutta Gör Bugün Apple ekosistem kullanıcıları, sağlık değerlerini takip için Apple Watch saatlerinden faydalanıyordu. Yakın gelecekte kulaklık modelleri de kullanıcılara sağlık değerlerini söyleyebilecek.

AirPods Pro 3 ve Powerbeats Pro ayrıntısı

Apple’ın gelecek yıl itibariyle AirPods Pro 3 ve Powerbeats Pro kulaklık modellerini piyasaya süreceği biliniyor. Pek çok gelişmenin yanında bu iki modelin ekosistemde sağlık değerlerini ölçen ilk kulaklıklar olması bekleniyor.

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iOS 18 beta kodlarında bulunan satırlar 2025 yılının ilk yarısında bu modellerin piyasaya çıkacağını gösteriyor. Apple’ın yeni bir patent başvurusu ise sağlık değerleri ölçmede bir adım daha ileri gideceğine işaret ediyor.

Patent başvurusuna göre kulaklık modelleri mevcut nabız sensörünün yanı sıra kulak kanalına denk gelen mikrofonları da kullanarak kalp rahatsızlıklarını tespit edebilecek. Bunların başında taşikardi ve bradikardi geliyor. Rahatsızlık tespiti modeller piyasaya çıktığında olacak mı yoksa sonraki bir güncellemede mi verilecek bilinmiyor.

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