Beğenilerinizin kripto paraya dönüştüğü sosyal ağ

Bugün altından bile daha değerli bir şey varsa o da kullanıcı verileridir. Devasa bir havuz haline gelen kişisel veriler reklamcılık açısından paha biçilemez ve tüm sistem kullanıcı verilerini elde etme üzerine kurulmuş.

Kişisel verilerimiz bu kadar değerli olmasına rağmen karşılığında bir kazancımız yok. Belki internet devleri bunun karşılığında hizmetlerini bedava sunduklarını ileri sürebilirler. Yine de kişisel veriler karşılığında kullanıcılara ücret ödeyen platformlar mevcut.

Paylaş kazan



Henüz hayata geçen Selfllery adındaki sosyal ağ; resim ve video paylaşımını temel alıyor. Kullanıcılar ağda ne kadar aktif olursa ona göre token kazanıyor ve bu tokenleri kripto para birimlerine dönüştürmekte kullanıyor. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarına bağış yapmak da seçenekler arasında.

Kullanıcı platforma bir video veya resim yükledikten sonra bu içeriğin popüler olmasına paralel olarak token kazanıyor. Yani beğeniler, paylaşımlar, yorumlar, görüntülemeler içeriği yukarı taşıyor ve ağda değerli hale getiriyor. Bunlar puan kazandırıyor. Ayrıca kullanıcının katıldığı yarışmalar da etkiili oluyor.

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Platform ise en çok beğeni toplayan ve ilgi gören resimleri satarak para kazanıyor. Yani bir nevi kazan-kazan sistemi kurulmuş. Kullanıcılar sisteme kazandırdığı kadar kendisi kazanıyor.

Platform henüz açıldı ve deneme amaçlı kullanıcılarını bekliyor. Platformun gelişmesine katkıda bulunan test kullanıcılarına ekstra token verilecek. İlk kripto para ödüllerinin kullanıcılara sunulması Mart ayını bulacak. Bağış sistemi ve ödül mağazası ise Mayıs ayında hayata geçecek.

İlk aşamada olduğu için kullanıcıların token kazanma oranları şimdilik bilinmiyor ancak tecrübeyle sabit ki bu tür platformlarda dişe dokunur bir gelir elde edebilmek için çok aktif ve ağda da çok popüler kullanıcılardan olmak gerekiyor.