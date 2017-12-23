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Beğenilerinizin kripto paraya dönüştüğü sosyal ağ

Sosyal ağlarda aldığınız beğeni ve paylaşımların bir bedeli olması gerektiğini düşünüyorsanız yalnız değilsiniz. Selfllery sosyal ağı popülerliğinize para ödeyecek.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Beğenilerinizin kripto paraya dönüştüğü sosyal ağ

Bugün altından bile daha değerli bir şey varsa o da kullanıcı verileridir. Devasa bir havuz haline gelen kişisel veriler reklamcılık açısından paha biçilemez ve tüm sistem kullanıcı verilerini elde etme üzerine kurulmuş.

Kişisel verilerimiz bu kadar değerli olmasına rağmen karşılığında bir kazancımız yok. Belki internet devleri bunun karşılığında hizmetlerini bedava sunduklarını ileri sürebilirler. Yine de kişisel veriler karşılığında kullanıcılara ücret ödeyen platformlar mevcut.

Paylaş kazan
 

Henüz hayata geçen Selfllery adındaki sosyal ağ; resim ve video paylaşımını temel alıyor. Kullanıcılar ağda ne kadar aktif olursa ona göre token kazanıyor ve bu tokenleri kripto para birimlerine dönüştürmekte kullanıyor. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarına bağış yapmak da seçenekler arasında.

Kullanıcı platforma bir video veya resim yükledikten sonra bu içeriğin popüler olmasına paralel olarak token kazanıyor. Yani beğeniler, paylaşımlar, yorumlar, görüntülemeler içeriği yukarı taşıyor ve ağda değerli hale getiriyor. Bunlar puan kazandırıyor. Ayrıca kullanıcının katıldığı yarışmalar da etkiili oluyor.

Ayrıca Bkz. "Sonic efsanesine Gameloft dokunuşu (Yayınlandı)"

Platform ise en çok beğeni toplayan ve ilgi gören resimleri satarak para kazanıyor. Yani bir nevi kazan-kazan sistemi kurulmuş. Kullanıcılar sisteme kazandırdığı kadar kendisi kazanıyor.

Platform henüz açıldı ve deneme amaçlı kullanıcılarını bekliyor. Platformun gelişmesine katkıda bulunan test kullanıcılarına ekstra token verilecek. İlk kripto para ödüllerinin kullanıcılara sunulması Mart ayını bulacak. Bağış sistemi ve ödül mağazası ise Mayıs ayında hayata geçecek.

İlk aşamada olduğu için kullanıcıların token kazanma oranları şimdilik bilinmiyor ancak tecrübeyle sabit ki bu tür platformlarda dişe dokunur bir gelir elde edebilmek için çok aktif ve ağda da çok popüler kullanıcılardan olmak gerekiyor. 

 

https://www.digitaltrends.com/social-media/selfllery-presell-launch-likes-for-cryptocurrency/ Yorum Yaz
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***Leopard*** 1 yıl en beğenilen
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Kerim5100 1 yıl
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Baholi 1 yıl sirreddot
Sadece yorumuna istinaden yazıyorum; kripto para mine etmek için kullanılan bilgisayarlar elektrik yani para harcamış olmuyorlar mı? Ayrıca rig kurmak için de hatırı sayılır paralar harcanıp bütçeler oluşturuluyor..
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sirreddot 1 yıl Baholi
Bahsettiğim şey sosyal medya üzerinden -haberdeki gibi-, referanslı linklerden, saat başı gir kazan sitelerinden kripto para elde etmeye çalışmak.
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sirreddot 1 yıl
Bu kripto para iyice sarpa sarmaya başladı. Benim gözümde ortaya para koymadan para kazanmaya çalışmak tamamen bir hayal.
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TeaParty 1 yıl
100000 token de ancak 0,0000001 gibi bir şey verir artık..
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***Leopard*** 1 yıl en beğenilen
Sanal bir et pazarı oluşacak desenize şuna
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Kerim5100 1 yıl
Instagram kezbanları bunu beğendi :D
1 Yanıt Yanıtla +4
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