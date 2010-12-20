BenQ, 3D destekli projeksiyon cihazı MX511'i satışa sundu

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Ürettiği projeksiyon cihazlarıyla tanınan firmalardan BenQ, MX serisi projeksiyonlarına yeni bir model ekledi. BenQ'nun MX511 adıyla ürettiği projeksiyon cihazı kullanıcılara 3D desteği, 1024x768 çözünürlük, 2700 Lümen parlaklık, 3000:1 kontrast oranı gibi özellikler sunuyor. Ekonomi modunda 6000 saate varan lamba ömrü sunan MX511'de HDMI girişi ve 2 adet mono hoparlöre yer verilmiş.
BenQ'nun 3D destekli projeksiyon cihazı MX511, 1800$'lık fiyat etikletiyle kullanıcıların beğenisine sunuldu.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle