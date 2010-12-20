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Projeksiyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BenQ, 3D destekli projeksiyon cihazı MX511'i satışa sundu

Ürettiği projeksiyon cihazlarıyla tanınan firmalardan BenQ, MX serisi projeksiyonlarına yeni bir model ekledi. BenQ'nun MX511 adıyla ürettiği projeksiyon cihazı kullanıcılara 3D desteği, 1024x768 çözü
8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Projeksiyonlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Ürettiği projeksiyon cihazlarıyla tanınan firmalardan BenQ, MX serisi projeksiyonlarına yeni bir model ekledi. BenQ'nun MX511 adıyla ürettiği projeksiyon cihazı kullanıcılara 3D desteği, 1024x768 çözünürlük, 2700 Lümen parlaklık, 3000:1 kontrast oranı gibi özellikler sunuyor. Ekonomi modunda 6000 saate varan lamba ömrü sunan MX511'de HDMI girişi ve 2 adet mono hoparlöre yer verilmiş.

BenQ'nun 3D destekli projeksiyon cihazı MX511, 1800$'lık fiyat etikletiyle kullanıcıların beğenisine sunuldu.


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bogaban 7 yıl
BenQ W7000 ucuz olsa bu ürüne kimse bakmaz bile, ancak orta gelirlilerin tercih edebileceği bir modele benziyor.
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murdocklawless 8 yıl
şu full hd projeksiyon cihazları ucuzlasa artık ya.
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