BenQ W7000: 3D destekli projeksiyon

Benq, ev kullanımı için ürettiği projeksiyon cihazlarına yeni bir model daha ekledi. Benq'un W7000 olarak isimlendirdiği projeksiyon cihazı kullanıcılara 50.000:1 kontrast değeri, 2000 ANSI Lümen parlaklık değeri, D-Sub,komponent,S-video ve RS232 girişlerini sunuyor.

2500 saate kadar kullanım ömrü sunan Benq W7000'in en dikkat çekici özellikleriyse Full HD görüntüleme desteği ve 3D görüntü sunabilmesi oldu. Dünyanın TUV Rheinland 3D Full HD projeksiyon sertifakalı ilk cihazı olduğu belirtilen Benq W7000 3D'nin satış fiyatı hakkında henüz açıklama yapılmadı.