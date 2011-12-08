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BenQ W7000: 3D destekli projeksiyon

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
9,2b
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Projeksiyonlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Benq, ev kullanımı için ürettiği projeksiyon cihazlarına yeni bir model daha ekledi. Benq'un W7000 olarak isimlendirdiği projeksiyon cihazı kullanıcılara 50.000:1 kontrast değeri, 2000 ANSI Lümen parlaklık değeri, D-Sub,komponent,S-video ve RS232 girişlerini sunuyor.
2500 saate kadar kullanım ömrü sunan Benq W7000'in en dikkat çekici özellikleriyse Full HD görüntüleme desteği ve 3D görüntü sunabilmesi oldu. Dünyanın TUV Rheinland 3D Full HD projeksiyon sertifakalı ilk cihazı olduğu belirtilen Benq W7000 3D'nin satış fiyatı hakkında henüz açıklama yapılmadı.

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fotifoti 7 yıl
fpr gözlüklü projeksiyonlar çıktı mı ?
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bogaban 7 yıl
Bu ürün alınır ancak fiyatı bir hayli yüksek olacaktır, o kadar fiyatı da herkes vermez...
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devrimdoga 7 yıl
Kullanım ömrü gerçekten çok düşük,hep 3d izleyecek kişiler için şimdilik projeksyon mantıklı değil bu habere göre.
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haymatloshan 7 yıl
Kullanım ömrü fazla değil gibi 104,1 gün,günde 2-3 film izlesen ortalama 2 saatten 4 ile 6 saat arası diyelim çarpı 4 katı desek 416,4 gün olur.Dizi izliyorsanız birde gerisini siz düşünün.Başka amaçlar için kullanılır tabi ki orasını bilemem.
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karaköy_soğancısı 7 yıl
buldular türkiye gibi saf pazarı herşeye 3D diyorlar 3D klozet de çıkarmasın bunlar ?
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