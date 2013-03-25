BenQ, yeni kısa mesafeli DLP projektörü W1080ST'yi satışa sunuyor

http://www.benq.com/product/projector/w1080st/

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Elektronik dünyasının önemli isimlerinden BenQ, yeni kısa mesafeli projeksiyon cihazını satışa sunuyor.W1080ST model numaralı yeni projeksiyon cihazı, sadece 1 metreden 65 inçlik görüntü yansıtabilmekte.Yansıtabildiği görüntü boyutlu 35 inç ile 300 inç arasında değişen ve 1080p Full HD çözünürlük sunan W1080ST, SmartEco düşük güç tüketim modunda 6000 saatlik ömrü olan 240W gücünde lambaya sahip. DLP teknolojisiyle çalışan projeksiyon cihazının kontrast oranı 10000:1 iken, parlaklık seviyesi ise 2000 ANSI Lümen. 1 adet D-Sub, 2 adet HDMI, 1 adet kompozit video ve ses, 1 adet S Video ile standart ses giriş çıkış portlarına sahip olan W1080ST üzerinde 1 adet 10W'lık hoparlöre de yer verilmiş.Bugünden itibaren raflardaki yerini alacak olan kısa mesafeli ve DLP teknoloji W1080ST için tavsiye edilen satış fiyatı ise 1099 dolar.