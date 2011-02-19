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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BenQ yeni tablet bilgisayarı R100'ü duyurdu

8 yıl
9,7b
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8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tablet bilgisayar akımının yaşandığı şu günlerde Tayvan merkezli BenQ da yarışa dahil oldu ve daha önce nReader R100 olarak bilinen yeni modelini duyurdu. R100 adı altında sunulan tablet bilgisayar, 10.1-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde dirençli dokunmatik TFT LED ekrana sahip. Samsung tarafından geliştirilen ve 800MHz'de çalışan S5PC100 işlemcisinden güç alan tablet bilgisayara 512MB DDR2 RAM ve 8GB yerleşik flash depolama birimi eşlik ediyor. Daha yüksek depolama kapasitesi için 32GB'a kadar SD/SDHC bellek kartı desteği sunan R100, Android 2.0 işletim sistemini kullanıyor ve e-kitap okuyucusu gibi çok sayıda uygulama yüklü olarak geliyor.

172 x 266 x 14.55 mm boyutlarında ve 720 gram ağırlığında olan BenQ R100'ün diğer özellikler arasında 802.11n WiFi, Mini USB, HDMI 1.2 portu, 3.5mm kulaklık girişi, 1 Watt kapasiteli hoparlör ve görüntülü sohbet için 0.3 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya yer veriliyor. Üzerinde yer alan pil ile tek şarjda 16 saate kadar elektronik kitap okuma deneyimi sunduğu belirtilen BenQ R100, anavatanı Tayvan'da 470 dolar olarak belirlendiği ifade edilen son kullanıcı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.


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Farwynd 8 yıl
@DoguK@N,
Tegra 2 bir GPU değil bir platform.Hem CPU'yu hem GPU'yu barındırıyor ve 800 Mhz'de değil ayrıca.Yazdığın yorum oldukça saçma.
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ZZ RAT 8 yıl
1024x600 mu ?!!!!!
bu zamanda, cık cık cık, olmamış,
hele 500 dolara, vah vah vah.
adamların cep telefonu piyasasında neden silindiği belli oluyor.
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Xagdas 8 yıl
Bardak altlığı
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Farwynd 8 yıl
800 Mhz işlemciye 479 dolar mı? :S
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tanakan_tr 8 yıl
800 mhz işlemci ile bi halt olmaz. klasik ilk netbook asus eeepc bile 1,6 mhz ile çıkmıştı. Bu işlemci ile internetten dizi, tv bile izleyemezsin. avuç içi kadar telefonlarda bile 8 mp kamera varken maziye gömülmüş 0,3 diye hilkat garibesi bir kamera, kapasitif değil resistant diye eski bir dokunmatik teknoloji ve 470 $ yani yaklaşık 700 liralık fiyatıyla daha çıkmadan çöp olmuş bir üründür kendisi. Alacaklara tavsiyem bir kilo kırık buğday alıp parktaki güvercinleri beslerken bir daha düşünmeleridir
. Bu bir tablet pc değil, güçlü bir ereader yani e-kitaptır. Bu kadar paraya okuyamayacağın kadar çok gerçek kağıt kitap alınır orası ayrı.
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drserk 8 yıl
dirençli dokunmatik ekran.. galiba klasik eşya kullanma hobisine sahip kullanıcıları düşünmüşler
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