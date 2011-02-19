BenQ yeni tablet bilgisayarı R100'ü duyurdu

Tablet bilgisayar akımının yaşandığı şu günlerde Tayvan merkezli BenQ da yarışa dahil oldu ve daha önce nReader R100 olarak bilinen yeni modelini duyurdu. R100 adı altında sunulan tablet bilgisayar, 10.1-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde dirençli dokunmatik TFT LED ekrana sahip. Samsung tarafından geliştirilen ve 800MHz'de çalışan S5PC100 işlemcisinden güç alan tablet bilgisayara 512MB DDR2 RAM ve 8GB yerleşik flash depolama birimi eşlik ediyor. Daha yüksek depolama kapasitesi için 32GB'a kadar SD/SDHC bellek kartı desteği sunan R100, Android 2.0 işletim sistemini kullanıyor ve e-kitap okuyucusu gibi çok sayıda uygulama yüklü olarak geliyor.

172 x 266 x 14.55 mm boyutlarında ve 720 gram ağırlığında olan BenQ R100'ün diğer özellikler arasında 802.11n WiFi, Mini USB, HDMI 1.2 portu, 3.5mm kulaklık girişi, 1 Watt kapasiteli hoparlör ve görüntülü sohbet için 0.3 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya yer veriliyor. Üzerinde yer alan pil ile tek şarjda 16 saate kadar elektronik kitap okuma deneyimi sunduğu belirtilen BenQ R100, anavatanı Tayvan'da 470 dolar olarak belirlendiği ifade edilen son kullanıcı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.