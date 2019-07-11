Bentley'in geleceğini gösteren elektrikli ve otonom konsept: EXP 100 GT

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Lüks otomobil üreticisi Bentley, kısa bir süre önce ipucu görsellerini yayınladığı sıra dışı konsepti EXP 100 GT üzerindeki örtüyü kaldırdı. Tamamen elektrikli lüks bir gran turismo olarak karşımıza çıkan konsept, İngiliz markanın 2035 yılında geleceği noktayı gözler önüne seriyor.

Aynı zamanda markanın 100. kuruluş yıl dönümüne de işaret eden Bentley EXP 100 GT konseptinde dört elektrik motoru bulunuyor. Bu motorlar sayesinde toplamda 1500 Nm torka sahip olan araç 0-100 km/s hızlanmasını 2.5 saniyenin altında tamamlıyor. Bentley EXP 100 GT konseptinin maksimum hızı ise 300 km/s olarak ölçülüyor.

Gövde yapısıyla Vision Mercedes Maybach 6 konseptini anımsatan Bentley EXP 100 GT konsepti 5.8 metre uzunluğa ve 2.4 metre genişliğe sahip. Aracın ağırlığı ise 1,900 kilogram. Bu boyutlardaki bir araçta bataryaların da bulunduğunu düşünürsek, söz konusu ağırlığın oldukça etkileyici olduğunu söylemek mümkün.

15 dakika şarj ile 560 km menzil

Unutmadan ekleyelim; EXP 100 GT konseptinin batarya kapasitesi açıklanmamış fakat dolu batarya ile 700 km yol alabildiği belirtilmiş. Gelecekteki bataryaların enerji yoğunluğu bakımından günümüzdekileri beşe katlayacağına inanan şirket, şarj konusunda da 15 dakikada %80 dolum gibi umut verici bir değer vadediyor. Bu da yalnızca 15 dakika bekleyerek 560 km gibi uzun bir menzil elde edebileceğiniz anlamına geliyor.

Bentley EXP 100 GT konsepti yalnızca elektrikli değil aynı zamanda otonom bir araç. Dolayısıyla en etkileyici özelliklerinden biri yapay zeka desteğine sahip bir kişisel asistan. Beş farklı sürüş modu ve üç farklı koltuk konfigürasyonuna sahip araçta yolcuların göz ve baş hareketlerini takip eden, aynı zamanda kan basıncını da ölçebilen bir sistem bulunuyor.