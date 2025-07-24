Elektrikli otomobillere ÖTV zammı! Yeni fiyatlar ne kadar olacak?

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Tam Boyutta Gör Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren düzenleme ile elektrikli otomobillerin ÖTV oranları zamlandı. Elektrikli otomobiller için yüzde 10’luk ÖTV oranı kalktı ve başlangıç oranı yüzde 25 oldu. Bugüne kadar yüzde 10’luk ÖTV ile satılan tüm otomobiller bugün itibarıyla en az yüzde 13,64 oranında zamlanacak.

Elektrikli otomobiller için yeni ÖTV oranları

Motor gücü 160 kW ve altında;

Vergisiz fiyatı (ÖTV matrahı) 1.650.000 TL ve altındakiler: %25 ÖTV

Vergisiz fiyatı (ÖTV matrahı) 1.650.000 TL üstündekiler: %55 ÖTV

Motor gücü 160 kW üstünde;

Vergisiz fiyatı (ÖTV matrahı) 1.650.000 TL ve altındakiler: %65 ÖTV

Vergisiz fiyatı (ÖTV matrahı) 1.650.000 TL üstündekiler: %75 ÖTV

Daha önce motor gücü 160 kW ve altında olup, ÖTV matrahı (vergisiz fiyatı) 1.450.000 TL’ye kadar olan otomobillerden yüzde 10 ÖTV alınıyordu. Yeni düzenleme ile motor gücü 160 kW ve altında olup, ÖTV matrahı 1.650.000 TL’ye kadar olan otomobillerden yüzde 25 ÖTV alınacak. Bu matrahın üstündekilerde ise ÖTV oranı yüzde 45’ten yüzde 55’e yükselecek.

Motor gücü 160 kW üstündeki modellerde ise matrahı 1.650.000 TL’nin altındakilerden yüzde 65, üstündekilerden yüzde 75 oranında ÖTV alınacak.

Markalara ekstra zam fırsatı doğdu

Yeni ÖTV düzenlemesi öncesinde yüzde 10 ÖTV ile araç satmak isteyen firmalar uzun zamandır zam yapamıyordu. Firmalar yüzde 40'lık yüksek ÖTV dilimine girmek istemediği için fiyatlar 1,9 milyon TL bandında sıkıştı. Tesla, Togg gibi firmalar bir seneden uzun süredir zam yapamadı. ÖTV matrahının 1.450.000 TL'den 1.650.000 TL'ye yükseltilmesiyle birlikte markalar için zam fırsatı doğdu. Yeni düzenlemeye göre firmalar vergiler dahil olarak 2.475.000 TL’ye kadarki araçları yüzde 25 ÖTV oranı ile satacak. Bu fiyatın üzerine çıkılırsa yüzde 55'lik ÖTV dilimine geçilecek ve aracın fiyatı en az 3.069.000 TL olacak. ÖTV'deki artışa ek olarak markaların zamları nedeniyle araç fiyatlarında yüksek artışlar görebiliriz.

Otomobillerde ÖTV oranları değişti: Yeni ÖTV oranları 2025 5 sa. önce eklendi

Aşağıdaki tabloda, otomobil markaların vergisiz fiyat üzerinde herhangi bir güncelleme yapmaması durumunda yeni fiyatların nasıl olacağını görebilirsiniz.

ÖTV Zammı Sonrası Elektrikli Otomobil Fiyatları Ne Kadar Olacak? Marka Model Vergisiz Fiyat Eski Fiyat Yeni fiyat Eski ÖTV Yeni ÖTV Togg T10X V1 Standart Menzil 1.140.151 TL 1.505.000 TL 1.710.226 TL %10 %25 Togg T10X V2 Uzun Menzil 1.386.363 TL 1.830.000 TL 2.079.544 TL %10 %25 Tesla Model Y Standart Range 1.413.790 TL 1.866.203 TL 2.120.685 TL %10 %25 Tesla Model Y Long Range 1.584.989 TL 2.662.783 TL 2.377.483 TL %40 %25 Citroen e-C3 83 kW Plus 871.136 TL 1.149.900 TL 1.306.704 TL %10 %25 Hyundai INSTER Advance 84.5 kW 1.018.939 TL 1.345.000 TL 1.528.408 TL %10 %25 Opel Frontera Elektrik 1.071.212 TL 1.414.000 TL 1.606.818 TL %10 %25 BYD Dolphin Comfort 1.087.121 TL 1.435.000 TL 1.630.681 TL %10 %25 Renault 5 E-TECH Techno EV40 1.098.484 TL 1.450.000 TL 1.647.726 TL %10 %25 BYD ATTO 3 1.359.848 TL 1.795.000 TL 2.039.772 TL %10 %25 Hyundai Ioniq 6 Advance 111 kW 4x2 1.423.106 TL 1.878.500 TL 2.134.659 TL %10 %25 Hyundai Ioniq 5 Dynamic Vision Roof 1.453.787 TL 1.919.000 TL 2.180.680 TL %10 %25 Volkswagen ID.4 125 kW Pure 1.456.818 TL 1.923.000 TL 2.185.227 TL %10 %25 Opel Grandland Elektrik GS 1.529.761 TL 2.570.000 TL 2.294.641 TL %40 %25 BYD Seal U EV 1.601.190 TL 2.690.000 TL 2.978.213 TL %40 %55 Kia EV3 GT-Line Long Range 1.616.071 TL 2.715.000 TL 3.005.892 %40 %55 Hyundai Ioniq 5 Advance 160 kW 1.706.607 TL 2.867.100 TL 3.174.289 %40 %55 MINI COUNTRYMAN E Favoured 1.654.226 TL 2.779.100 TL 3.076.860 TL %40 %55 BMW iX1 eDrive20 Sport Line 1.910.833 TL 3.210.200 TL 3.554.149 TL %40 %55 Mercedes-Benz EQB 250+ AMG 1.986.309 TL 3.337.000 TL 3.694.534 TL %40 %55 Volkswagen ID.7 210 kW Pro S 1.893.229 TL 3.635.000 TL 3.975.780 TL %60 %75 BYD TANG FLAGSHIP 2.197.916 TL 4.220.000 TL 4.615.623 TL %60 %75 Mercedes-Benz EQE 280 AMG 2.783.928 TL 4.677.000 TL 5.178.106 TL %40 %55

Haziran'da satılan her 4 araçtan 1'i elektrikli

Türkiye'de düşük ÖTV oranı sayesinde elektrikli otomobillere yoğun ilgi gösteriliyordu. Haziran ayında gerçekleşen satışların yüzde 27,6'sını elektrikli otomobiller oluşturdu. Türkiye, Avrupa'da en çok elektrikli otomobil satılan 4'üncü ülke konumuna yükselmişti. ÖTV oranının yüzde 25'e çıkmasıyla birlikte ülkemizde elektrikli otomobillere gösterilen ilgide düşüş yaşanacak.

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Elektrikli otomobillere ÖTV zammı! Yeni fiyatlar ne kadar olacak?

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