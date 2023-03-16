Togg'dan servis noktalarıyla ilgili açıklama ve "BoschCarService" iş birliği

- Togg ve BoschCarService iş birliği
- Togg deneyim merkezleri
- Togg mobil deneyim merkezleri
- Togg Servis Noktaları
- Togg teslimat noktaları
- Yorumlar
Togg'dan yapılan açıklamada, "Türkiye’nin yedi bölgesinde deneyim merkezlerimiz, servis ve teslimat noktalarımızla kullanıcılarımıza uçtan uca kesintisiz bir kullanıcı deneyimi için çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamayla birlikte paylaşılan görselde Togg'un yakında 10 tane deneyim merkezi, 8 tane mobil deneyim merkezi, 20'nin üzerinde servis noktası ve 10 tane teslimat noktasıyla hizmet vereceğini görüyoruz. Bu noktaların ne zaman açılacağı konusunda ise net bir tarih yok. Şirketin resmi internet sitesinde "Yakında" ibaresi yer alıyor.
Togg ve BoschCarService iş birliği
Yapılan açıklamada, "Togg servis temas noktalarımızın yanısıra dünyanın en büyük marka bağımsız araç servis ağlarından BoschCarService ile iş birliği gerçekleştirdik. Bu iş birliği ile kullanıcılarımıza daha yaygın, hızlı ve verimli bir servis deneyimi sunacağız." ifadelerine yer verildi.
Togg deneyim merkezleri
Togg, geçtiğimiz aylarda ilk deneyim merkezini İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Zorlu Center'da açmıştı. Şu an tek deneyim merkezi burası. İlerleyen süreçte açılacak deneyim merkezleriyle ilgili bilgiler ise şöyle:
- İstanbul, Yedi Mavi, Zeytinburnu
- İstanbul, Mall of İstanbul, Başakşehir
- İzmir, Agora Alışveriş Merkezi, Balçova
- Bursa, Togg Gemlik Tesisi
- Adana, M1 Alışveriş Merkezi, Seyhan
- Ankara, Çankaya
- Ankara, Panora Alışveriş Merkezi, Çankaya
Togg mobil deneyim merkezleri
- Antalya
- Bursa, Togg Gemlik Tesisi
- Bursa
- İstanbul, City's İstanbul, Kadıköy
- İstanbul, Meydan AVM, Ümraniye
- Kayseri, Kocasinan
- Samsun, İlkadım
Togg Servis Noktaları
- Adana, Yüreğir
- Ankara, Çankaya
- Ankara, Etimesgut
- Antalya, Kepez
- Antalya, Muratpaşa
- Balıkesir, Bandırma
- Bursa, Togg Gemlik Tesisi
- Bursa, Nilüfer
- Çorum, Merkez
- Diyarbakır, Bağlar
- Erzurum
- Eskişehir, Odunpazarı
- Gaziantep, Şehitkamil
- İstanbul, Avcılar
- İstanbul, Üsküdar
- İstanbul, Zeytinburnu
- İstanbul
- İzmir, Bornova
- İzmir, Çiğli
- Kayseri
- Kocaeli, Gebze
- Samsun
- Şanlıurfa, Haliliye
- Trabzon, Ortahisar
Togg teslimat noktaları
- Adana, Yüreğir
- Ankara, Çankaya
- Antalya, Kepez
- Bursa, Togg Gemlik Tesisi
- Diyarbakır, Bağlar
- Erzurum
- İstanbul, Zeytinburnu
- İstanbul
- İzmir, Bornova
- Kayseri
- Samsun
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Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)