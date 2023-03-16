Togg'dan servis noktalarıyla ilgili açıklama ve "BoschCarService" iş birliği

Tam Boyutta Gör Yerli otomobil Togg T10X'in fiyat listesi, teknik özellikleri ve donanımlarıyla ilgili tüm detaylar ortaya çıktı. Ancak Togg'un servis noktalarına ilişkin hala soru işaretleri var. Markadan bugün konuyla ilgili önemli bir iş birliğini de kapsayan açıklama geldi.

Togg'dan yapılan açıklamada, "Türkiye’nin yedi bölgesinde deneyim merkezlerimiz, servis ve teslimat noktalarımızla kullanıcılarımıza uçtan uca kesintisiz bir kullanıcı deneyimi için çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamayla birlikte paylaşılan görselde Togg'un yakında 10 tane deneyim merkezi, 8 tane mobil deneyim merkezi, 20'nin üzerinde servis noktası ve 10 tane teslimat noktasıyla hizmet vereceğini görüyoruz. Bu noktaların ne zaman açılacağı konusunda ise net bir tarih yok. Şirketin resmi internet sitesinde "Yakında" ibaresi yer alıyor.

Togg ve BoschCarService iş birliği

Tam Boyutta Gör Togg, müşterilerine kesintisiz bir servis hizmeti yaşatmak adına kendi servis noktalarının yanı sıra BoschCarService ile anlaşma imzaladı. BoschCarService'in Türkiye'nin 67 ilinde 320'den fazla servis noktası bulunuyor.

Yapılan açıklamada, "Togg servis temas noktalarımızın yanısıra dünyanın en büyük marka bağımsız araç servis ağlarından BoschCarService ile iş birliği gerçekleştirdik. Bu iş birliği ile kullanıcılarımıza daha yaygın, hızlı ve verimli bir servis deneyimi sunacağız." ifadelerine yer verildi.

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Togg deneyim merkezleri

Togg, geçtiğimiz aylarda ilk deneyim merkezini İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Zorlu Center'da açmıştı. Şu an tek deneyim merkezi burası. İlerleyen süreçte açılacak deneyim merkezleriyle ilgili bilgiler ise şöyle:

İstanbul, Yedi Mavi, Zeytinburnu

İstanbul, Mall of İstanbul, Başakşehir

İzmir, Agora Alışveriş Merkezi, Balçova

Bursa, Togg Gemlik Tesisi

Adana, M1 Alışveriş Merkezi, Seyhan

Ankara, Çankaya

Ankara, Panora Alışveriş Merkezi, Çankaya

Togg mobil deneyim merkezleri

Antalya

Bursa, Togg Gemlik Tesisi

Bursa

İstanbul, City's İstanbul, Kadıköy

İstanbul, Meydan AVM, Ümraniye

Kayseri, Kocasinan

Samsun, İlkadım

Togg Servis Noktaları

Adana, Yüreğir

Ankara, Çankaya

Ankara, Etimesgut

Antalya, Kepez

Antalya, Muratpaşa

Balıkesir, Bandırma

Bursa, Togg Gemlik Tesisi

Bursa, Nilüfer

Çorum, Merkez

Diyarbakır, Bağlar

Erzurum

Eskişehir, Odunpazarı

Gaziantep, Şehitkamil

İstanbul, Avcılar

İstanbul, Üsküdar

İstanbul, Zeytinburnu

İstanbul

İzmir, Bornova

İzmir, Çiğli

Kayseri

Kocaeli, Gebze

Samsun

Şanlıurfa, Haliliye

Trabzon, Ortahisar

Togg teslimat noktaları

Adana, Yüreğir

Ankara, Çankaya

Antalya, Kepez

Bursa, Togg Gemlik Tesisi

Diyarbakır, Bağlar

Erzurum

İstanbul, Zeytinburnu

İstanbul

İzmir, Bornova

Kayseri

Samsun

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