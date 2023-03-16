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    Togg'dan servis noktalarıyla ilgili açıklama ve "BoschCarService" iş birliği

    Togg, yakın müşterilerine Türkiye'nin farklı illerinde 20'nin üzerinde servis noktası ile hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. Ayrıca bağımsız araç servis ağı BoschCarService ile anlaşma imzaladı.
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    Togg servis noktaları nereye kurulacak? İşte o iller Tam Boyutta Gör
    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyat listesi, teknik özellikleri ve donanımlarıyla ilgili tüm detaylar ortaya çıktı. Ancak Togg'un servis noktalarına ilişkin hala soru işaretleri var. Markadan bugün konuyla ilgili önemli bir iş birliğini de kapsayan açıklama geldi.

    Togg'dan yapılan açıklamada, "Türkiye’nin yedi bölgesinde deneyim merkezlerimiz, servis ve teslimat noktalarımızla kullanıcılarımıza uçtan uca kesintisiz bir kullanıcı deneyimi için çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Açıklamayla birlikte paylaşılan görselde Togg'un yakında 10 tane deneyim merkezi, 8 tane mobil deneyim merkezi, 20'nin üzerinde servis noktası ve 10 tane teslimat noktasıyla hizmet vereceğini görüyoruz. Bu noktaların ne zaman açılacağı konusunda ise net bir tarih yok. Şirketin resmi internet sitesinde "Yakında" ibaresi yer alıyor.

    Togg ve BoschCarService iş birliği

    Togg servis noktaları nereye kurulacak? İşte o iller Tam Boyutta Gör
    Togg, müşterilerine kesintisiz bir servis hizmeti yaşatmak adına kendi servis noktalarının yanı sıra BoschCarService ile anlaşma imzaladı. BoschCarService'in Türkiye'nin 67 ilinde 320'den fazla servis noktası bulunuyor.

    Yapılan açıklamada, "Togg servis temas noktalarımızın yanısıra dünyanın en büyük marka bağımsız araç servis ağlarından BoschCarService ile iş birliği gerçekleştirdik. Bu iş birliği ile kullanıcılarımıza daha yaygın, hızlı ve verimli bir servis deneyimi sunacağız." ifadelerine yer verildi.

    Togg deneyim merkezleri

    Togg, geçtiğimiz aylarda ilk deneyim merkezini İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Zorlu Center'da açmıştı. Şu an tek deneyim merkezi burası. İlerleyen süreçte açılacak deneyim merkezleriyle ilgili bilgiler ise şöyle:

    • İstanbul, Yedi Mavi, Zeytinburnu
    • İstanbul, Mall of İstanbul, Başakşehir
    • İzmir, Agora Alışveriş Merkezi, Balçova
    • Bursa, Togg Gemlik Tesisi
    • Adana, M1 Alışveriş Merkezi, Seyhan
    • Ankara, Çankaya
    • Ankara, Panora Alışveriş Merkezi, Çankaya

    Togg mobil deneyim merkezleri

    • Antalya
    • Bursa, Togg Gemlik Tesisi
    • Bursa
    • İstanbul, City's İstanbul, Kadıköy
    • İstanbul, Meydan AVM, Ümraniye
    • Kayseri, Kocasinan
    • Samsun, İlkadım

    Togg Servis Noktaları

    • Adana, Yüreğir
    • Ankara, Çankaya
    • Ankara, Etimesgut
    • Antalya, Kepez
    • Antalya, Muratpaşa
    • Balıkesir, Bandırma
    • Bursa, Togg Gemlik Tesisi
    • Bursa, Nilüfer
    • Çorum, Merkez
    • Diyarbakır, Bağlar
    • Erzurum
    • Eskişehir, Odunpazarı
    • Gaziantep, Şehitkamil
    • İstanbul, Avcılar
    • İstanbul, Üsküdar
    • İstanbul, Zeytinburnu
    • İstanbul
    • İzmir, Bornova
    • İzmir, Çiğli
    • Kayseri
    • Kocaeli, Gebze
    • Samsun
    • Şanlıurfa, Haliliye
    • Trabzon, Ortahisar

    Togg teslimat noktaları

    • Adana, Yüreğir
    • Ankara, Çankaya
    • Antalya, Kepez
    • Bursa, Togg Gemlik Tesisi
    • Diyarbakır, Bağlar
    • Erzurum
    • İstanbul, Zeytinburnu
    • İstanbul
    • İzmir, Bornova
    • Kayseri
    • Samsun
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    belen1998 1 saat önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 saat önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

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    ugah6aiw 21 saat önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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