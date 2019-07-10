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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla, Model S ve Model X'i yenilemeyi düşünmüyor

Tesla'nın Model S ve Model X'in tasarımını yenilemeyi planladığı söyleniyordu. Elon Musk sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak bu yöndeki iddialara son noktayı koydu.
8 sa. (Son Güncelleme: 8 sa.)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Tesla CEO'su Elon Musk, üst sınıf Model S sedan veya Model X SUV otomobillerinin tasarımını yenilemeyi düşünmediklerini açıkladı. Deneyimli yönetici bunun yerine araçlarda sadece küçük değişiklikler olacağını söyledi.
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Mayıs ayından beri Tesla Model S ve Model X‘in yenileneceğine dair haberler gündeme geliyor. Şirketin, Model 3'ün sade tasarımına daha iyi uyum sağlaması için Model S'in iç mekanını yeniden dizayn edeceği düşünülüyordu. Ancak Elon Musk, kişisel sosyal medya hesabı aracılığı ile bir açıklama yaparak bu söylentilere son noktayı koydu.

Yenilik yok, ufak değişiklikler var

Twitter'da kendisine yöneltilen bir soruyu yanıtlayan Tesla CEO'su “Yenilenmiş bir Model X veya Model S gelmiyor, sadece bir dizi küçük değişiklikler var” diyerek söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Yani kısa vadede bu otomobiller için bir tasarım değişikliği söz konusu olmayacak.

https://twitter.com/elonmusk/status/1148443699858292736 Yorum Yaz
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