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Berkshire Hathaway CEO'su: "Bitcoin fare zehrine benziyor"

Berkshire Hathaway’in CEO’su Warren Buffett, şirketin yıllık toplantısında dijital paralara karşı olumsuz duruşunu yineledi. Buffet, sanal para yatırımının “kötü bir sonla” biteceğini tekrarladı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Berkshire Hathaway CEO'su:
Ukraynalı bir katılımcının kripto paralarla ilgili sorduğu sorulara olumsuz cevap veren Buffet’a göre; Bitcoin, hisse senetleri gibi “üretken” bir varlık değil. Bu durum da sanal para birimlerini dolandırıcılar için uygun bir araç haline getiriyor. Milyarder yatırımcı, aynı zamanda, kripto paraların “kötü bir son” ile biteceğini iddia etti ve Bitcoin’i “fare zehri tabletine” benzetti. 
Berkshire Hathaway CEO'su:
 
Berkshire Hathaway’in başkan yardımcısı Charlie Munger da, kripto paralara yapılan yatırımları çok sert bir dille eleştirdi. 
Munger, şubat ayında Bitcoin’i “aptalca” olarak nitelendirmişti ve insanların kolay paraya düşkün olduklarından bu kripto para birimine yatırım yaptıklarını söylemişti. 
Munger ve Buffet’in söylemlerine rağmen Bitcoin ve diğer kripto paralar ılımlı bir yükselme gösteriyor. Sanal para piyasası, ünlü yatırımcıların birbiriyle çakışan yatırım tavsiyeleriyle kaynıyor olsa da gün geçtikçe, işlem hacimleri ve yapılan işlem miktarlarının büyüklüğüyle, kendini toparlıyor. 
 

https://cointelegraph.com/news/warren-buffett-charlie-munger-slam-bitcoin-again-resort-to-elementary-school-insults Yorum Yaz
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XFalconX 1 yıl
not edin 1 bitcoin 1 milyon dolar olacak günleri göreceğiz
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OverClocK1ng 1 yıl
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@alibetay arkadaşım.
Senin kripto paralarla bi zorun mu var? Sanal para da sanal para. Peki ben her ay birkaç bin lira para harcıyorum.
Bugün kredi kartlarına 1000 + 500 lira yatırdım. Ceplerim para dolu. Sanalsa bu para nasıl gerçek.
CryptoCurrency nin Türkçesi ne zaman Sanal Para anlamına geldi. Bana bir tane sitede bu adamın Cyrpto Currency
yerine Sanal Para anlamından İngilizce dediği site gösterir misin?
Sana göre sanalsa kendine sakla. Kendi fikirlerini burada haberde öyle söylenmiş sözlermiş gibi empoze etmeye çalışma.
Burası Donanım Haber. Sallama Haber veya Kendi Fikrim Haber değil.
Ben adamın dedikleri işaretledim. Sen bana Virtual Money veya Imagination Money yani Sanal Para dediği yeri göster. Bekliyorum...
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sadrag 1 yıl
Farelerde "para babaları" o zaman..
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Rajeesh 1 yıl
kim bilir berkshire hathway nedir diye? warren buffet yazmak yerine başlığa bilmemne ceosu falan
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theJuDGe_41 1 yıl Rajeesh
Dünyanın en büyük holdinglerinden. Tam hatırlayamadım ama en büyük üçüncü holding olması lazım
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