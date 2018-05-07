Berkshire Hathaway CEO'su: "Bitcoin fare zehrine benziyor"

Ukraynalı bir katılımcının kripto paralarla ilgili sorduğu sorulara olumsuz cevap veren Buffet’a göre; Bitcoin, hisse senetleri gibi “üretken” bir varlık değil. Bu durum da sanal para birimlerini dolandırıcılar için uygun bir araç haline getiriyor. Milyarder yatırımcı, aynı zamanda, kripto paraların “kötü bir son” ile biteceğini iddia etti ve Bitcoin’i “fare zehri tabletine” benzetti.

Berkshire Hathaway’in başkan yardımcısı Charlie Munger da, kripto paralara yapılan yatırımları çok sert bir dille eleştirdi.

Munger, şubat ayında Bitcoin’i “aptalca” olarak nitelendirmişti ve insanların kolay paraya düşkün olduklarından bu kripto para birimine yatırım yaptıklarını söylemişti.

Munger ve Buffet’in söylemlerine rağmen Bitcoin ve diğer kripto paralar ılımlı bir yükselme gösteriyor. Sanal para piyasası, ünlü yatırımcıların birbiriyle çakışan yatırım tavsiyeleriyle kaynıyor olsa da gün geçtikçe, işlem hacimleri ve yapılan işlem miktarlarının büyüklüğüyle, kendini toparlıyor.



https://cointelegraph.com/news/warren-buffett-charlie-munger-slam-bitcoin-again-resort-to-elementary-school-insults