Beyin ameliyatlarının süresini 50 kat kısaltan robot

Otomasyon ve robotlar son zamanlarda özellikle ameliyatlardaki faaliyetleri ile tıp dünyasında önemli bir yer etmeye başlamıştı. Hassas ameliyatlarda yaptıkları ince hesaplar ve zamandan tasarruf sağlamaları bu cihazları ön plana çıkarırken ameliyat yardımcısı bir robot da Utah Üniversitesi'ndeki araştırmacılardan geldi. Araştırmacıların geliştirdiği robot hem beyin ameliyatlarındaki potansiyel riskleri azaltacak hem de ameliyat süresini kısaltacak.

Araştırmacılar, oldukça hassas bir iş olan ve en yetenekli cerrahların bile yapabileceği en ufak hatada hastaların hayatının geri kalanını önemli derecede etkileyebilecek problemlere neden olabilen beyin cerrahisi için kafatasının içine ulaşmada kolaylık sağlayacak bir robot geliştirdi. Günümüzdeki ameliyatlarda beyne ulaşmak için cerrahlar kafatasının belli bir noktasını yaklaşık 2 saatte delebilirken geliştirilen robot ise bu işlemi sadece 2.5 dakikada yapabiliyor.

Robotu geliştiren ekibin lideri beyin cerrahı William Couldwell, yaptığı açıklamada robot sayesinde hastanın kemiğinin en uygun şekilde delineceğini dile getirirken robotun ameliyat masraflarında yapacağı tasarruflara da dikkat çekti. Ameliyat süresinin kısalması ameliyat başına daha düşük maliyetleri sağlarken hastanın anestezi altında kalma zamanını düşürmenin de bazı komplikasyonlara engel olacağı tahmin ediliyor.

Tabi bazı hastalar için kafatasını delen bir robot fikri rahatsız edici olsa da bu robotların insanın ötesinde bir hassasiyetle çalışıyor olması kısa sürede hem cerrahların hem de hastaların bu robotlara kısa sürede alışmasını sağlayabilir.

https://futurism.com/this-robot-completes-2-hour-brain-surgery-procedure-just-25-minutes/