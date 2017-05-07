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Beyin ameliyatlarının süresini 50 kat kısaltan robot

Utah Üniversitesi'nden araştırmacılar, beyin ameliyatları için kafatasınının uygun bölgesini 2.5 dakikada delebilen bir robot geliştirdi. Robot ameliyatların süresini ve masrafları azaltacak.
2 yıl
4,1b
1
8
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Otomasyon ve robotlar son zamanlarda özellikle ameliyatlardaki faaliyetleri ile tıp dünyasında önemli bir yer etmeye başlamıştı. Hassas ameliyatlarda yaptıkları ince hesaplar ve zamandan tasarruf sağlamaları bu cihazları ön plana çıkarırken ameliyat yardımcısı bir robot da Utah Üniversitesi'ndeki araştırmacılardan geldi. Araştırmacıların geliştirdiği robot hem beyin ameliyatlarındaki potansiyel riskleri azaltacak hem de ameliyat süresini kısaltacak.
Araştırmacılar, oldukça hassas bir iş olan ve en yetenekli cerrahların bile yapabileceği en ufak hatada hastaların hayatının geri kalanını önemli derecede etkileyebilecek problemlere neden olabilen beyin cerrahisi için kafatasının içine ulaşmada kolaylık sağlayacak bir robot geliştirdi. Günümüzdeki ameliyatlarda beyne ulaşmak için cerrahlar kafatasının belli bir noktasını yaklaşık 2 saatte delebilirken geliştirilen robot ise bu işlemi sadece 2.5 dakikada yapabiliyor.
Robotu geliştiren ekibin lideri beyin cerrahı William Couldwell, yaptığı açıklamada robot sayesinde hastanın kemiğinin en uygun şekilde delineceğini dile getirirken robotun ameliyat masraflarında yapacağı tasarruflara da dikkat çekti. Ameliyat süresinin kısalması ameliyat başına daha düşük maliyetleri sağlarken hastanın anestezi altında kalma zamanını düşürmenin de bazı komplikasyonlara engel olacağı tahmin ediliyor.
Tabi bazı hastalar için kafatasını delen bir robot fikri rahatsız edici olsa da bu robotların insanın ötesinde bir hassasiyetle çalışıyor olması kısa sürede hem cerrahların hem de hastaların bu robotlara kısa sürede alışmasını sağlayabilir. 

https://futurism.com/this-robot-completes-2-hour-brain-surgery-procedure-just-25-minutes/ Yorum Yaz
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lapatid 2 yıl en beğenilen
kafatasını hangi cerrah 2 saatte açıyormuş yahu merak ettim.Anestezi induksyonu ve stabilizasyonu,kateterizasyon,monitorizasyonu tamamlama+set açılımı+kafa tıraşı,boyamasi+cilt insuzyonu ve kraniyotomi toplamda 2 saat sürer.
Kafatasının açılması EN fazla yarım saat,cerrahın tecrubesine göre kısalır.
Yanlış anlaşılmasın hiçbir cerrah işini kolaylaştıran bir aletin kullanılmasına karşı çıkmayacaktır ama haberdeki 2 saat süre bahsedilen aşamaya gelinen sürenin toplam süresi.Bu cihazla o süre 2 saatten 1.5 saate falan inebilir,maksat yanlış bilgilendirme olmasin.
kafatasını hangi cerrah 2 saatte açıyormuş yahu merak ettim.Anestezi induksyonu ve stabilizasyonu,kateterizasyon,monitorizasyonu tamamlama+set açılımı+kafa tıra...
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arel.gr 2 yıl
tröllikler yazılmışmı diye göz attım ........
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kadirirdem 2 yıl
Teori gerçeğe yansırsa efsane bir gelişme olmuş.
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axaxa 2 yıl
Çok büyük avantaj sağlamıycaksa para vermezler gibi bu alete.
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lapatid 2 yıl en beğenilen
kafatasını hangi cerrah 2 saatte açıyormuş yahu merak ettim.Anestezi induksyonu ve stabilizasyonu,kateterizasyon,monitorizasyonu tamamlama+set açılımı+kafa tıraşı,boyamasi+cilt insuzyonu ve kraniyotomi toplamda 2 saat sürer.
Kafatasının açılması EN fazla yarım saat,cerrahın tecrubesine göre kısalır.
Yanlış anlaşılmasın hiçbir cerrah işini kolaylaştıran bir aletin kullanılmasına karşı çıkmayacaktır ama haberdeki 2 saat süre bahsedilen aşamaya gelinen sürenin toplam süresi.Bu cihazla o süre 2 saatten 1.5 saate falan inebilir,maksat yanlış bilgilendirme olmasin.
1 Yanıt Yanıtla +9
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skythunderr 2 yıl lapatid
lapatid

kafatasını hangi cerrah 2 saatte açıyormuş yahu merak ettim.Anestezi induksyonu ve stabilizasyonu,kateterizasyon,monitorizasyonu tamamlama+set açılımı+kafa tıraşı,boyamasi+cilt insuzyonu ve kraniyotomi toplamda 2 saat sürer.

Kafatasının açılması EN fazla yarım saat,cerrahın tecrubesine göre kısalır.

Yanlış anlaşılmasın hiçbir cerrah işini kolaylaştıran bir aletin kullanılmasına karşı çıkmayacaktır ama haberdeki 2 saat süre bahsedilen aşamaya gelinen sürenin toplam süresi.Bu cihazla o süre 2 saatten 1.5 saate falan inebilir,maksat yanlış bilgilendirme olmasin.

neyseki bilen birisi gelip yorum yaziyor, bu editorlere kalsa yalan yanlis herseye inanicaz
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hanox 2 yıl
çok güzel bir gelişme , ülkemizde de kullanılır inşallah, zahmetli ve pahalı bir ameliyat.
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Barni Moloztaş 2 yıl hanox
hanox
çok güzel bir gelişme , ülkemizde de kullanılır inşallah, zahmetli ve pahalı bir ameliyat.

Kullanılmaz
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