Üretilmiş insan beynine sahip dünyanın ilk robotu için dev adım

Organik robotların geleceği için dev atım
Tianjin Üniversitesi ve Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen çip üzeri beyin teknolojisi, robotlara engellerden kaçınmayı ve nesneleri kavramayı öğretmek için bir beyin organoidini sinirsel arayüz çipiyle bir araya getirmeyi öneriyor.
Bilmeyenler için bu teknoloji, beynin elektrik sinyallerini harici bilgi işlem gücüyle birleştirmeyi amaçlayan ve Çin'in öncelik verdiği beyin-bilgisayar arayüzlerinin (BCI) gelişmekte olan bir ayağı konumunda. BCI teknolojisi, hastaların cihazları yalnızca düşünceleriyle kontrol etmelerini sağlamak üzere tasarlanmış implante edilebilir bir arayüz olan Elon Musk’ın Neuralink şirketi sayesinde son yıllarda büyük ilgi görüyor.
Beyin organoidleri, tipik olarak yalnızca erken embriyolarda bulunan ve nöral dokular da dahil olmak üzere farklı doku türlerine dönüşebilen insan pluripotent kök hücrelerinden yapılıyor. Araştırmacılar, sentetik-organik beyin hücrelerinin robotun nöral arayüzüne bağlanarak nöral doku ve robotun sistemleri arasında iletişim sağlayabileceğini söylüyor.
Hayır, ortada bir robot yok
Robotların ötesinde Çinli araştırmacıların bulguları sadece robotlara insan benzeri beyin yapılarının eklenmesini önermiyor aynı zamanda -ve belki de daha önemli bir şekilde- organoidlerin nakil yoluyla insan beynini onarmak için kullanılabileceğini söylüyor. Bilim insanları bu tür nakiller ile beyin hastalıkları dahil olmak üzere felç geçiren hastaları tedavi etmede kullanılabileceğini düşünüyor.
Bununla birlikte, araştırma henüz emekleme aşamasında ve birçok cevaplanması gereken soru var. Örneğin, hasarlı beyin dokularının organoidler kullanılarak onarılıp onarılamayacağı veya yeniden yapılandırılıp yapılandırılamayacağı henüz belli değil.
Çinli araştırmacılar son çalışmalarında, organoidlerin konak beyinlere entegrasyonunu artırmak için düşük yoğunluklu ultrason kullandılar. Bu teknik, beyin hasarı olan hastalara yardımcı olmak için invazif olmayan bir yöntemle sinir ağlarının oluşumunu geliştiriyor. Makalede, bu tekniğin nörogelişimsel bozuklukları tedavi etmek ve serebral korteksteki hasarı onarmak için yeni tedavilere de yol açabileceği belirtildi.
Bundan 5-10 yıl öncesinde kadar organoid teknolojisini BCI'larla birleştirmek için çok uzun bir zaman ihtiyaç duyulduğu düşünülüyordu. Ancak son birkaç yıldaki gelişmeler bunun uzakta olmadığını gösteriyor. Bundan aylar önce organoidler ile insan beyni dokusundan sesleri duyabilen biyobilgisayar geliştirilmişti. İsviçreli biyo-bilişim girişimi FinalSpark, biyoişlemciler olarak da bilinen dünyanın ilk canlı işlemcilerini geliştirmek için 16 insan beyni organoidini kullanan Neuroplatform projesini geçtiğimiz mayıs ayında başlatmıştı. Yine geçtiğimiz yıl Pennsylvania Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, görsel korteksleri hasar görmüş sıçanların beyinlerine insan nöronları yerleştirerek, etkilenen bölgelerin bazılarının hayata dönmesini sağlamıştı.Kaynakça https://www.techspot.com/news/103647-breakthrough-robot-lab-grown-human-brain-promises-advancement.html https://news.tju.edu.cn/info/1005/71608.htm https://academic.oup.com/brain/advance-article-abstract/doi/10.1093/brain/awae150/7671059?login=false Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.