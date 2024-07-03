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    Üretilmiş insan beynine sahip dünyanın ilk robotu için dev adım

    Çinli bilim insanları dünyada bir ilki gerçekleştirerek çeşitli görevleri yerine getirmesi öğretilebilen, laboratuvarda yetiştirilmiş yapay insan beynine sahip bir robot için büyük bir adım atıldı.
    Üretilmiş insan beynine sahip organik robotlar için dev adım Tam Boyutta Gör
    İnsan beynini bilgisayar arayüzleriyle birleştirmek bilim dünyanın uzun vadeli hayallerinden birisi olsa da bunu tam olarak yapabilmek oldukça zorlu bir iş. Karmaşık sinir sinyallerinin kodunun çözülmesi, biyouyumluluğun sağlanması ve bağışıklık sisteminin müdahalesinden kaçınmak bu zorlukların birkaçı. Ancak bilim insanları laboratuvarda yetiştirilen organoidlerin (insan kök hücrelerinden türetilen bir doku) bu zorlukları aşabileceğini ortaya koyuyor. Çinli bilim insanları bu bağlamda yetiştirilmiş yapay insan beynine sahip robot kavramıyla devrimsel bir adım atıyor.

    Organik robotların geleceği için dev atım

    Tianjin Üniversitesi ve Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen çip üzeri beyin teknolojisi, robotlara engellerden kaçınmayı ve nesneleri kavramayı öğretmek için bir beyin organoidini sinirsel arayüz çipiyle bir araya getirmeyi öneriyor.

    Bilmeyenler için bu teknoloji, beynin elektrik sinyallerini harici bilgi işlem gücüyle birleştirmeyi amaçlayan ve Çin'in öncelik verdiği beyin-bilgisayar arayüzlerinin (BCI) gelişmekte olan bir ayağı konumunda. BCI teknolojisi, hastaların cihazları yalnızca düşünceleriyle kontrol etmelerini sağlamak üzere tasarlanmış implante edilebilir bir arayüz olan Elon Musk’ın Neuralink şirketi sayesinde son yıllarda büyük ilgi görüyor.

    Üretilmiş insan beynine sahip organik robotlar için dev adım Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılara göre ortaya konan bu teknoloji, dünyanın ilk açık kaynaklı çip üzeri beyin kullanan akıllı karmaşık bilgi etkileşim sistemi. Tianjin Üniversitesi ise bu teknoloji ile beyin benzeri bilgi işlem teknolojilerinde gelişim sağlanabileceğinin altını çiziyor.

    Beyin organoidleri, tipik olarak yalnızca erken embriyolarda bulunan ve nöral dokular da dahil olmak üzere farklı doku türlerine dönüşebilen insan pluripotent kök hücrelerinden yapılıyor. Araştırmacılar, sentetik-organik beyin hücrelerinin robotun nöral arayüzüne bağlanarak nöral doku ve robotun sistemleri arasında iletişim sağlayabileceğini söylüyor.

    Hayır, ortada bir robot yok

    Üretilmiş insan beynine sahip organik robotlar için dev adım Tam Boyutta Gör
    Ancak araştırmacıların ortaya koyduğu ve bazı medya organları tarafından “İnsan beyni ile kontrol edilen robot” olarak gündeme taşınan hemen üstteki görsel gerçek değil. Zaten organoidler bu kadar büyük de değil. Araştırmacılar bu görseli gelecekteki uygulama senaryolarını göstermek için kullanıyor. Yani basit bir maket ve diyagramdan fazlası değiller. Öte yandan araştırmacıların makalesi ve bulguları tamamıyla gerçek bilimi temsil ediyor.

    Robotların ötesinde Çinli araştırmacıların bulguları sadece robotlara insan benzeri beyin yapılarının eklenmesini önermiyor aynı zamanda -ve belki de daha önemli bir şekilde- organoidlerin nakil yoluyla insan beynini onarmak için kullanılabileceğini söylüyor. Bilim insanları bu tür nakiller ile beyin hastalıkları dahil olmak üzere felç geçiren hastaları tedavi etmede kullanılabileceğini düşünüyor.

    Bununla birlikte, araştırma henüz emekleme aşamasında ve birçok cevaplanması gereken soru var. Örneğin, hasarlı beyin dokularının organoidler kullanılarak onarılıp onarılamayacağı veya yeniden yapılandırılıp yapılandırılamayacağı henüz belli değil.

    Çinli araştırmacılar son çalışmalarında, organoidlerin konak beyinlere entegrasyonunu artırmak için düşük yoğunluklu ultrason kullandılar. Bu teknik, beyin hasarı olan hastalara yardımcı olmak için invazif olmayan bir yöntemle sinir ağlarının oluşumunu geliştiriyor. Makalede, bu tekniğin nörogelişimsel bozuklukları tedavi etmek ve serebral korteksteki hasarı onarmak için yeni tedavilere de yol açabileceği belirtildi.

    Bundan 5-10 yıl öncesinde kadar organoid teknolojisini BCI'larla birleştirmek için çok uzun bir zaman ihtiyaç duyulduğu düşünülüyordu. Ancak son birkaç yıldaki gelişmeler bunun uzakta olmadığını gösteriyor. Bundan aylar önce organoidler ile insan beyni dokusundan sesleri duyabilen biyobilgisayar geliştirilmişti. İsviçreli biyo-bilişim girişimi FinalSpark, biyoişlemciler olarak da bilinen dünyanın ilk canlı işlemcilerini geliştirmek için 16 insan beyni organoidini kullanan Neuroplatform projesini geçtiğimiz mayıs ayında başlatmıştı. Yine geçtiğimiz yıl Pennsylvania Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, görsel korteksleri hasar görmüş sıçanların beyinlerine insan nöronları yerleştirerek, etkilenen bölgelerin bazılarının hayata dönmesini sağlamıştı.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/103647-breakthrough-robot-lab-grown-human-brain-promises-advancement.html https://news.tju.edu.cn/info/1005/71608.htm https://academic.oup.com/brain/advance-article-abstract/doi/10.1093/brain/awae150/7671059?login=false
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 1 gün önce

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    H
    Halilcv 3 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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