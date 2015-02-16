Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bike Hawk projesi ile bisikletiniz sürekli takip altında

4 yıl
1,8b
1
5
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bike Hawk projesi ile bisikletiniz sürekli takip altında

Geçen yıl Londra'daki proje yarışmasında en beğenilen projeler arasında yer alan Bike Hawk bisiklet takip sistemi, gerçek hayata geçmek adına topluluk finansman platformlarında destek aramaya başladı. 

Bike Hawk sistemi üç parçadan oluşuyor ve sanki bisikletin bir parçasıymış gibi davranıyor. Bu parçalar arka far, sele tutturma borusu ve gidon ortasındaki borunun yerine geçiriliyor ve hırsızların şüphelenmesinin de önüne geçiyor. 

Her parça için bir batarya mevcut ve tek şarj ile altı ay kadar kullanılabiliyor. GPS, hareket sensörü, GSM şeklinde takip teknolojileri kullanan sistem sürekli bisikletinizi takip ediyor ve siz bisikletinizi park ettikten sonra herhangi bir izinsiz hareket algılanırsa anında SIM kart üzerinden hareketler ve konumlar uyarı olarak mobil cihazlarınıza ve bilgisayarlarınıza gönderiliyor. 

Kullanıcı bisikletin hangi konumda olduğunu uygulama üzerinden takip ediyor ve isterse güvenlik güçlerine ihbarda bulunuyor. Ayrıca GSM haricinde uydu üzerinden farklı bir sistemle takip yapabilmek için çalışmalar sürdürülüyor. 

Indiegogo üzerinde beğeni toplayan Bike Hawk projesinin gerçekleşmesi bekleniyor. Set halinde 250$ bağış gerektiren sistemin arka ışık ve gidon parçaları 82$, sele altı borusu ise 115$ bağış etiketine sahip. Yani isterseniz tek bir parça ile de bisikletinizi takip edebilirsiniz. Ürünlerin gönderimine ise Haziran ayında başlanacak.  

https://www.indiegogo.com/projects/bike-hawk-gps-trackers-cycle-computer Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Sele altı borusunu alıp kullanmak en mantıklısı bence,sonuçta hepsi aynı işi yapıyormuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bestofMd 4 yıl
Çok iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 4 yıl
Bizim ülkedeki kızlarımızı izlemek için buna benzer bişey lazım malesef.
Hatta kişisel yaşam alanı ihlal edildiğinde seçtiği kişiye haber vermeli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 yıl
Çok pahalı özel bir bisikletiniz varsa mantıklı. Öbür türlü ürünün kendisi bir bisiklet parası zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eray9765 4 yıl
Güzel olmuş calinmaya karsi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Apple TV Alternatifleri 4 yıl Donanım Haber: "Donanım dünyası nereye gidiyor?" 4 yıl Mobilite: Zenfone 2 modelleri, Lenovo güncelleme takvimi, HTC M9 detayları, Exynos 7420 performansı, Galaxy S6 gelişmeleri ... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim