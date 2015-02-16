Bike Hawk projesi ile bisikletiniz sürekli takip altında





Geçen yıl Londra'daki proje yarışmasında en beğenilen projeler arasında yer alan Bike Hawk bisiklet takip sistemi, gerçek hayata geçmek adına topluluk finansman platformlarında destek aramaya başladı.





Bike Hawk sistemi üç parçadan oluşuyor ve sanki bisikletin bir parçasıymış gibi davranıyor. Bu parçalar arka far, sele tutturma borusu ve gidon ortasındaki borunun yerine geçiriliyor ve hırsızların şüphelenmesinin de önüne geçiyor.





Her parça için bir batarya mevcut ve tek şarj ile altı ay kadar kullanılabiliyor. GPS, hareket sensörü, GSM şeklinde takip teknolojileri kullanan sistem sürekli bisikletinizi takip ediyor ve siz bisikletinizi park ettikten sonra herhangi bir izinsiz hareket algılanırsa anında SIM kart üzerinden hareketler ve konumlar uyarı olarak mobil cihazlarınıza ve bilgisayarlarınıza gönderiliyor.





Kullanıcı bisikletin hangi konumda olduğunu uygulama üzerinden takip ediyor ve isterse güvenlik güçlerine ihbarda bulunuyor. Ayrıca GSM haricinde uydu üzerinden farklı bir sistemle takip yapabilmek için çalışmalar sürdürülüyor.





Indiegogo üzerinde beğeni toplayan Bike Hawk projesinin gerçekleşmesi bekleniyor. Set halinde 250$ bağış gerektiren sistemin arka ışık ve gidon parçaları 82$, sele altı borusu ise 115$ bağış etiketine sahip. Yani isterseniz tek bir parça ile de bisikletinizi takip edebilirsiniz. Ürünlerin gönderimine ise Haziran ayında başlanacak.

https://www.indiegogo.com/projects/bike-hawk-gps-trackers-cycle-computer