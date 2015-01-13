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Bilgisayar sektörü 2 yıllık düşüşün ardından tekrar yükselişe geçti

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Oğuz Avcı
Editör
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Bilgisayar sektörü 2 yıllık düşüşün ardından tekrar yükselişe geçti
Bilgisayar sektöründeki özellikle tablet kullanımının yaygınlaşmasıyla pozitif çizgini bozmuş ve 2 yıldır düşüşe geçmişti. Pazar araştırma şirketi Gartner ise son yayınladığı raporda bilgisayar sektörünün 2014'ün son aylarıyla tekrar yükselişe geçmesinin altını çiziyor.

Şirketin raporuna göre  2014 yılının son çeyreğinde 83.7 milyon bilgisayar satışı gerçekleşirken en çok satış yapılan bölge ABD oldu. Artış %1 gibi ufak bir seviyede de olsa gerilemenin önüne geçilerek satış rakamlarının artması ilerleyen dönemlerde satışların ivme kazanacağının habercisi olarak gösteriliyor. Lenovo sektörde hala birinci sırada bulunurken ikinci sıradaki HP'nin de yükselişini sürdürdüğü görülüyor. Bu iki markanın arkasından ise sırasıyla Dell, Acer ve Asus en çok bilgisayar satan markaları oluşturuyor.
Bir başka araştırma şirketi IDC ise yayınladığı raporda yüksek satış rakamına ulaşan bilgisayar üreticilerinin büyüme yaşadığını fakat genel toplamda %2.4'lük bir düşüş yaşandığını açıkladı. Ancak IDC hepsi bir arada, ultra ince , katlanabilir ve dokunmatik ekranlı bilgisayarların önceki yıllara göre daha rekabetçi olmasıyla ve üreticilerin yeni promosyonlar sunmasıyla pazarın tekrar yükselişe geçeceğini öngörüyor.

IDC yaptığı araştırmada Chromebook satış rakamlarını eklerken Windows tabanlı Surface 3 Pro gibi tabletleri bilgisayar sektörü dışında değerlendiriyor. Gartner ise Windows tabanlı güçlü tabletleri bilgisayar sektörü içinde değerlendirirken Chromebook veya Windows işletim sistemi bulundurmayan cihazları sektöre dahil etmiyor. Ayrıca IDC 5. en büyük bilgisayar üreticisi olarak Apple'ı işaret ederken Gartner ise Asus'un 5. sırada olduğunu belirtiyor. Her iki şirket kriterlere bağlı olarak farklı sonuçlar sunsalar da 2015 yılında bilgisayar sektörünün yeniden yükseleceği konusunda ortak fikirdeler.
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Cihat_, 4 yıl
Pc sektörü hiçbir zaman gerilemez bir kaide vardır "pc üretim için diğer mobil cihazlar tüketim için" yani tüm bilgisayarların tabanıdır pc.
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onur01651 4 yıl
E millet tabletlerde aradığını bulamayınca, o kadar da dedim 1500 lira vermeyin şu android tabletlere, nerede o note 10.1 ciler, en büyük kazığı onlar yedi,
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alpa07 4 yıl
Oyun sektörü canlanırsa pc satışları sürekli hızlanacaktır.Yoksa gidip kimse internete girmek için binlerce dolar harcamaz.Oyun=pc
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Fenomenon 4 yıl alpa07
alpa07

Oyun sektörü canlanırsa pc satışları sürekli hızlanacaktır.Yoksa gidip kimse internete girmek için binlerce dolar harcamaz.Oyun=pc

PC her zaman gerekli. oyunu konsoldan oynarsın, tabletten oynarsın, telefondan oynarsın ama kendim için konuşuyorum müh okuyan bir öğrenci olarak kullandığımız programlar için mutlaka pc gerekli.
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Şeker Hapı 4 yıl
fansız gpular ve fansız cpular çıktığı vakit laptop satışları tekrar canlanır düşünsenize hem her işinizi görecek hem pili uzun dayanacak ve ısınmayacak intel m core ailesi ile biraz olsun başladı devamı gelecektir
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emrebdt 4 yıl
bence bu durum normal.Tabletler yeni yeni başladı genelleşmeye herkeste var.ayrıca pc alan en kötü 3 sene sonra alıyor yani pc uzun vadede oluyor.Herkesin tablet alması ve tabletlerin yüksek satış rakamları durduğunda bu durum böyle olmicak.Lakin bence tablet değilde konsol biraz etkiliyor pc'yi ama son zamanlardaki sorunlarla falan oda biraz arttırabilir pc satışlarını.Tabletle yetinemeyenler,istediğin alamayacağını fark edenler tekrar pc ye döner bence.Ama bu 3 platformda her zaman için alınır,alınacak.
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XQS 4 yıl
Pc can ya 3 sene oldu bir parcasini degistirsem tekrar bir 3 sene daha rahat goturur ve bir parca daha 6 sene cikar ama yetiyor bozulmadiktan sonrada degistirmem gta 5 icin belki uplarim oyunlar olmasa sektor oldukca duserdi pcnin dostu oyundur filmdir v.s :)
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SS10 4 yıl
Son PC göçtüğünde, son işlemci tükendiğinde, son ekran kartı öldüğünde, teknoloji cahilleri; tabletin yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak
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MegaWolt38 4 yıl
PC sektörü asla ölmez, bunu yıllarca söyledik. Vırt çıktı zırt çıktı ama değişmedi. Ufak tefek sallansa da asla ölmez, bitmez.
Ha DonanımHaber'de artık hiç "donanım" haberi göremiyoruz orası apayrı.!
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ø 4 yıl
Donanımlar çok pahalı. Adam akıllı bir ekran kartına oyun konsolu parası istiyorlar. O ekran kartını çekecek sistem kurmaya kalksan oyun ve sinema sistemi kuracak parayı gözden çıkaracaksın.
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McLaren64 4 yıl
PC şart. Mobilde, tablette şarjın illaki bitiyor. PC'de böyle bir problem yok. İsterse 24 saat aralıksız kullanabilirsin. Tak fişi bitir işi. :))
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__BadblooD__ 4 yıl
Millet tabletleri birşey sandı 2 yıl sonra akılları başlarına geldi herhalde.
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zx6r 4 yıl
Bilgisayar dedin mi LENOVO boşuna sektör birincisi değil..

Ala ala ne oldu bu kadar bilgisayar büyük ihtimalle bir köşede duruyordur.
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Üfler 4 yıl
pc candır gerisi heyacandır 4k çözünürlük veren pc mi dersen 1080p konsolmu dersen pc derim konsol diyene helal olsun :D :D
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