Bilgisayar sektörü 2 yıllık düşüşün ardından tekrar yükselişe geçti

Bir başka araştırma şirketi IDC ise yayınladığı raporda yüksek satış rakamına ulaşan bilgisayar üreticilerinin büyüme yaşadığını fakat genel toplamda %2.4'lük bir düşüş yaşandığını açıkladı. Ancak IDC hepsi bir arada, ultra ince , katlanabilir ve dokunmatik ekranlı bilgisayarların önceki yıllara göre daha rekabetçi olmasıyla ve üreticilerin yeni promosyonlar sunmasıyla pazarın tekrar yükselişe geçeceğini öngörüyor.

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Bilgisayar sektöründeki özellikle tablet kullanımının yaygınlaşmasıyla pozitif çizgini bozmuş ve 2 yıldır düşüşe geçmişti. Pazar araştırma şirketi Gartner ise son yayınladığı raporda bilgisayar sektörünün 2014'ün son aylarıyla tekrar yükselişe geçmesinin altını çiziyor.Şirketin raporuna göre 2014 yılının son çeyreğinde 83.7 milyon bilgisayar satışı gerçekleşirken en çok satış yapılan bölge ABD oldu. Artış %1 gibi ufak bir seviyede de olsa gerilemenin önüne geçilerek satış rakamlarının artması ilerleyen dönemlerde satışların ivme kazanacağının habercisi olarak gösteriliyor. Lenovo sektörde hala birinci sırada bulunurken ikinci sıradaki HP'nin de yükselişini sürdürdüğü görülüyor. Bu iki markanın arkasından ise sırasıyla Dell, Acer ve Asus en çok bilgisayar satan markaları oluşturuyor.IDC yaptığı araştırmada Chromebook satış rakamlarını eklerken Windows tabanlı Surface 3 Pro gibi tabletleri bilgisayar sektörü dışında değerlendiriyor. Gartner ise Windows tabanlı güçlü tabletleri bilgisayar sektörü içinde değerlendirirken Chromebook veya Windows işletim sistemi bulundurmayan cihazları sektöre dahil etmiyor. Ayrıca IDC 5. en büyük bilgisayar üreticisi olarak Apple'ı işaret ederken Gartner ise Asus'un 5. sırada olduğunu belirtiyor. Her iki şirket kriterlere bağlı olarak farklı sonuçlar sunsalar da 2015 yılında bilgisayar sektörünün yeniden yükseleceği konusunda ortak fikirdeler.