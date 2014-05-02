Bilgisayar ve tabletler ile etkileşime farklı bir bakış açısı: Motix

Geçtiğimiz günlerde tanıttığımız Microsoft'un konsept klavye modeli gibi çözümler, kişilerin bilgisayarlar ile etkileşiminde farenin işlevini direkt olarak üzerlerine alıyor ve böylece daha verimli bir yapı sağlayabiliyor. Bahsi geçen bu amaçla hazırlanan ve Kickstarter'da destek aramaya başlayan Motix, yeni bir alternatif getirerek tablet ile diğer bilgisayarların klavye üstü parmak hareketleriyle yönetilmesine imkan tanıyor.

Technology Launch LLC tarafından başlatılan Motix projesi, standart fare ile dokunmatik ekran kullanımının verimli olmaması nedeniyle hazırlanmış durumda. Bu doğrultuda klavyelerin ön tarafına parmak hareketlerini algılaması için yerleştirilen ana ünite ve klavyenin alt tarafına yapıştırılan kontrol bölümünden oluşan sistem, kaydırma, sağ ya da sol tıklama gibi işlevleri alt bölümden yerine getirirken, ana ünite ise kişilerin parmak hareketlerini algılıyor ve böylece fare imleci gecikme olmadan hareket ettirilebiliyor. Windows 8, Mac, Linux ve iOS işletim sistemli cihazlarla kullanılabilen Motix, parmak hareketlerini taramak ve algılamak için gereken hesaplama gücünü dahili ARM Cortex işlemcisinden alıyor. Genel bilgisayar kullanımı yanında farklı oyunlarla da aktif olarak çalışan ürün, birçok kişiselleştirme desteğine de sahip.

Fiziksel dokunma olmadan dokunmatik ekran kullanımı getirdiğini iddia eden Motix, Kickstarter üzerinde 50,000$ hedef ile yola çıkmış durumda. Şimdilik sadece Amerika merkezli olarak 80$'lık bir bağışla elde edilebilen kontrol cihazının, projesi sonrası dünya çapında satışa sunulması bekleniyor. Tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/motix/motixtm-control-at-your-fingertips?ref=discovery