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Bilgisayar ve tabletler ile etkileşime farklı bir bakış açısı: Motix

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Bilgisayar ve tabletler ile etkileşime farklı bir bakış açısı: Motix

Geçtiğimiz günlerde tanıttığımız Microsoft'un konsept klavye modeli gibi çözümler, kişilerin bilgisayarlar ile etkileşiminde farenin işlevini direkt olarak üzerlerine alıyor ve böylece daha verimli bir yapı sağlayabiliyor. Bahsi geçen bu amaçla hazırlanan ve Kickstarter'da destek aramaya başlayan Motix, yeni bir alternatif getirerek tablet ile diğer bilgisayarların klavye üstü parmak hareketleriyle yönetilmesine imkan tanıyor.
Technology Launch LLC tarafından başlatılan Motix projesi, standart fare ile dokunmatik ekran kullanımının verimli olmaması nedeniyle hazırlanmış durumda. Bu doğrultuda klavyelerin ön tarafına parmak hareketlerini algılaması için yerleştirilen ana ünite ve klavyenin alt tarafına yapıştırılan kontrol bölümünden oluşan sistem, kaydırma, sağ ya da sol tıklama gibi işlevleri alt bölümden yerine getirirken, ana ünite ise kişilerin parmak hareketlerini algılıyor ve böylece fare imleci gecikme olmadan hareket ettirilebiliyor. Windows 8, Mac, Linux ve iOS işletim sistemli cihazlarla kullanılabilen Motix, parmak hareketlerini taramak ve algılamak için gereken hesaplama gücünü dahili ARM Cortex işlemcisinden alıyor. Genel bilgisayar kullanımı yanında farklı oyunlarla da aktif olarak çalışan ürün, birçok kişiselleştirme desteğine de sahip.
Fiziksel dokunma olmadan dokunmatik ekran kullanımı getirdiğini iddia eden Motix, Kickstarter üzerinde 50,000$ hedef ile yola çıkmış durumda. Şimdilik sadece Amerika merkezli olarak 80$'lık bir bağışla elde edilebilen kontrol cihazının, projesi sonrası dünya çapında satışa sunulması bekleniyor. Tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Bilgisayar ve tabletler ile etkileşime farklı bir bakış açısı: Motix

https://www.kickstarter.com/projects/motix/motixtm-control-at-your-fingertips?ref=discovery Yorum Yaz
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matmuhendisi 5 yıl en beğenilen
Mouse un icadının büyüklügü :) su kullanıssızlıga bak :)
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Jerfi-Memphis 5 yıl
Mause işlevselliği hiç yok işaret parmağı belli bir süre sonra yorulacaktır kaldı ki adam da zaten doğru düzgün kullanamıyor.
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Morphinz 5 yıl
Mouse'u elim gibi kullanabiliyorken saçma bir sisteme geçmeyi düşünmüyorum.
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fendur 5 yıl
Biraz daha olgunlaşması lazım daha tam hazır değil. Bir de fare ile rekabet edebilmesi için fiyatının çok makul olması gerekli çünkü 10 tl ye bile iş görür fareler alınabiliyor.
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ALPARS 5 yıl
Forever mouse.
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onur01651 5 yıl
hp deki leap motion daha başarılı, bu sadece noktasal :D
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Prothedop 5 yıl
Yok cık begenmedim
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S,W,A,T 5 yıl
notebook touchpadinden ne farkı var şimdi bunun ha parmağı havada gezdirmişin ha dokunmatik yüzeye sürmüşün zaten butonlar yine başparmakta
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James Horner 5 yıl
Yapı hantal gibi dursada şu anlık en azından teknoloji için güzel bir gelişme..
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ugurcankorkmaz 5 yıl
Mouse olmadan olmaz.
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dellino 5 yıl
Kullanımı kolay olmayan bir ürün. Ahım şahım satış yapacaklarını sanmam.
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tnszfr 5 yıl
Bi deneyeyim dedim öylesine oynattım parmağımı zor ya yoruyor parmağı mouse iyidir mouse
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freestyle_ 5 yıl
Mouse'u niye zorla hayatımızdan çıkarmaya çalışıyorlar? Ayrıca motix şu anki haliyle iyi çalışmayan hayali bir touchpad'den farklı değil.
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frostburn 5 yıl
baş parmak ve işaret parmağını birleştirdiğinde sol tık olarak algılasa kullnılışlı olabilirmiş aslında ama gördüğüm kadarıyla tıklamak için klavye tuşu kullanıyor bu da pratikliği öldürüyor.
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frostburn 5 yıl
çok başarılı olacağını sanmıyorum , intense gaming dediğinde baya güldüm , videoda da adam tekneyi sağa sola çarpıyor zaten :D
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