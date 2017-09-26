Bilgisayarınız sizi kalbinizden tanıyacak! Kardiyak Tarama nedir?

Bilgisayar ve akıllı telefonlardaki kilit ekranlarını açmak için parmak izi ya da retinal tarama gibi metodların yanı sıra yüz tanıma gibi sistemlerde giderek gelişiyor. Bununla birlikte bu kilit açma yöntemlerinin hepsi bilgisayar veya akıllı telefona temas etmeyi ya da bu cihazlara yakın olmayı gerektiriyor. Buffalo Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ise kullanıcın kilit ekranlarını kalbine gönderilen Droppler radarları sayesinde açabileceği yeni bir sistem geliştirdi.





Kalbe Gönderilen Sinyaller İle Kilit Açma

Üç yıllık bir hazırlık aşamasının ardından tamamlanan ve önümüzdeki ay Utah'daki Mobil Bilişim ve İletişim Konferansı'nda detaylıca tanıtılacak olan sistem, temel olarak kullanıcının kalbinin geometrisini algılayarak çalışıyor. Araştırmanın baş yazarı olan Buffalo Üniversitesi Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler bölümünden Yardımcı Doçent Doktor Wenyao Xu, sistemin çalışması sırasından bilgisayardan kullanıcının kalbine gönderilen Droppler radarının, kalbin şeklini ve boyutunu tanımladığını kaydederken ''Aynı kalp şekline sahip olan iki insan bugüne kadar görülmedi.'' diyerek sistemin güvenliğine de dikkat çekiyor.





Kullanıcının kalbini tanımak için ilk kez kullanılan sistem 8 saniyelik bir tarama sonrasında bilgisayar sahibinin kalbini tanıyor ve sonrasında bilgisayar monitörü kalbi fark ettiği anda kilit ekranı otomatik olarak açılıyor. Teorik olarak metrelerce uzaklıktan bile kişinin kalbini tanıyabileceği iddia edilen sistemin geliştirilerek akıllı telefonlarda ve havalimanlarında kullanılabilir hale getirilmesi planlanıyor.





Sağlığı Tehdit Etmiyor

Tabi Droppler radarlarının doğrudan kalbi hedef aldığını düşündüğümüzde bu sistemin kalp sağlıyla ilgili herhangi bir olumsuz etki yaratabileceği endişesi akıllara geliyor. Bu endişeleri gidermek isteyen Wenyao Xu, sistemdeki radarın sinyal gücünün "Wi-Fi'den çok daha düşük olduğunu" ve bu nedenle herhangi bir sağlık tehdidi oluşturmadığını belirtti. Xu'nun açıklamalarına göre sistemin yaydığı radyasyon, akıllı telefonlardan gelen radyasyonun yüzde 1'inden bile daha az ve sağlık üzerinde olumsuz bir etki göstermesi söz konusu değil.





Kalp Yoksa Kilit Açılmayacak

Kalp tarama yönteminin; parmak izi veya retinal taramalara kıyasla çok daha güvenli olduğunu kaydeden Xu, sistemin herhangi bir temas ya da uğraş gerektirmeden kendiliğinden çalışıyor olmasının da büyük avantaj sunduğunun altını çizdi. Aynı şekilde kullanıcılar bir bilgisayardaki oturumlarını kapatmayı unutsalar bile sürekli olarak etrafı tarayan monitör, kullanıcının kalbini tarayamadığı anda oturumu otomatik olarak kapatacak. Yani kullanıcı bilgisayarın başından kalktığı anda kilit ekranı devreye girecek.





Ekibin şimdiki amacı sistemi akıllı telefonlar veya farklı alanlarda kullanılabilir hale getirmek için sistemi minyatürize etmek. Araştırmacıların ''Kardiyak Tarama'' olarak adlandırdığı sistem, beklenen ilgiyi görürse ilerleyen yıllarda akıllı telefonlarda yeni bir doğrulama sistemi olarak karşımıza çıkabilir.