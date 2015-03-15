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Bilim adamları, geliştirdikleri kıyafet ile insan hareketlerinden elektrik elde etmeyi başardı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Giyilebilir cihazların gündelik yaşamımıza hızla giriş yaptığı günümüzde, halen en büyük problem bu cihazları çalışabilir durumda tutmak olarak gösteriliyor. Yani çalışmak için gereken enerjilerini bataryalardan alan, bu bataryaların esnek olmaması nedeniyle de taşıma noktasında bazı sorunlar yaşatan ya da uzun süreli kullanım ömürleri sunamayan giyilebilir cihazlar, son araştırmalara göre batarya olarak bizi kullanmaya hazırlanıyor.
Bu doğrultuda dünyanın farklı yerlerinden gelen bilim adamlarının oluşturduğu bir araştırma grubu, geliştirdikleri özel kumaş üzerinden insan hareketlerini elektrik enerjisine dönüştürmeyi başardı. Gümüş, silikon tabanlı organik materyal "polydimethylsiloxane" ile çinko oksit nanorod dizileriyle kaplanan esnek kumaş, dört farklı katmandan oluşuyor ve kişilerin hareketi doğrultusunda birbirlerine sürterek (Belirli materyallerin birbirine dokundurulması ve daha sonra ayrılması sonucu elektriksel olarak yüklenmesi olarak tanımlanan bir çeşit dokunma ile elektriklenme etkisi olarak tanımlanan Triboelektrik etkisi) elektrik üretimi gerçekleştirebiliyorlar. Üretilen bu elektriği kıyafet üstü sensörler, LED ekranlar ya da otomobillere anahtarsız giriş için hazırlanan cihazlar için kullanabilen bilim adamları, hazırladıkları kıyafetin aynı voltaj döngüsünü 12,000'den fazla seviyede koruyabildiğini de belirtiyorlar.
Üzerinde çalışmalar devam eden kıyafet bazlı enerji üretim sistemi, tüm teknik detaylarıyla ACSNano'nun buradan ulaşılabilen sayfasında tanıtılıyor.
Bilim adamları, geliştirdikleri kıyafet ile insan hareketlerinden elektrik elde etmeyi başardı
 

http://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/presspacs/2015/acs-presspac-march-4-2015/energy-generating-cloth-could-replace-batteries-in-wearable-devices.html Yorum Yaz
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ulabuneya 4 yıl en beğenilen OverClocK1ng
OverClocK1ng
Böyle elektrik üreten kıyafet olsun. Aynı zamanda kendsine 1 metre uzağa kadar da kablosuz şarj yapsın.
Telefon elimizdeyken bile şarj olsun. Daha ne olsun ki..

Şimdi yavaşca klavyeyi yere bırak ve uykuya geç
OverClocK1ngBöyle elektrik üreten kıyafet olsun. Aynı zamanda kendsine 1 metre uzağa kadar da kablosuz şarj yapsın.Telefon elimizdeyken b...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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OverClocK1ng 4 yıl
Böyle elektrik üreten kıyafet olsun. Aynı zamanda kendsine 1 metre uzağa kadar da kablosuz şarj yapsın.
Telefon elimizdeyken bile şarj olsun. Daha ne olsun ki..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ulabuneya 4 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Böyle elektrik üreten kıyafet olsun. Aynı zamanda kendsine 1 metre uzağa kadar da kablosuz şarj yapsın.
Telefon elimizdeyken bile şarj olsun. Daha ne olsun ki..

Şimdi yavaşca klavyeyi yere bırak ve uykuya geç
1 Yanıt Yanıtla +4
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