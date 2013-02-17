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Bilim adamları, göktaşlarını dünyaya düşmeden parçalamak için çalışmalara başladılar

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Bilim adamları, göktaşlarını dünyaya düşmeden parçalamak için çalışmalara başladılar
Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Chelyabinsk isimli bölgesine gök taşları düşmüş ve  bu durumdan dolayı başlarda 400 yaralı olduğu söylense de 1000'e yakın kişi yaralanmış, oldukça yüksek oranda maddi zarar meydana gelmişti. Bu tarz durumların bir daha meydana gelmemesi için de, bilim adamları çalışmalarına başladılar.
Amerika'dan bulunan California Santa Barbara Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Philip M. Lubina ve Prof. Gary B. Hughes tarafından gök taşlarını yok etmek ya da parçalamak amacıyla güneş merkezli bir lazer ışını projesi üzerine öneride bulundular. Güneşten aldığı enerjiyi toplayarak tek bir büyük ışın haline getirebilecek bir cihazdan bahseden bilim adamları, bu cihazın normal boyutlarda bir futbol sahasının yarısı büyüklüğünde bir gök taşını, 30 dakika içinde yok edebileceğini belirtiyorlar. Eğer göktaşı çok büyük olursa aynı teknik ile göktaşının dünyadan uzaklaştırabileceğini belirten bilim adamları, konsept olarak hazır olan projenin adını şimdilik "DE-STAR" olarak belirlemiş durumdalar.
Proje konsept durumunda olmasına rağmen günümüz teknolojileri ile yapılabilir olduğundan bahseden Prof. Hughes, bu fikrin Star Trek tarzında uzak bir fikir olmadığını ve sistemde kullanılacak bileşenlerin hemen hemen hepsinin bugün var olduğunu belirterek, tek sorunun bu bileşenlerin ihtiyaçları doğrultusunda boyut olarak büyütülmesi gerektiğinden bahsetti.
Gerçek anlamda hayata geçirilip geçirilmeyeceği belli olmayan proje, teoride çok başarılı olarak gösteriliyor. 

http://www.slashgear.com/scientist-propose-solar-based-de-star-asteroid-destroyer-16269607/ Yorum Yaz
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artenis 6 yıl en beğenilen 12 Angry Men
12 Angry Men

Hala yarım akıllarıyla kendilerini akıllı zannedenler var.

@tizen adlı ataist.

karşıdan karşıya geçerken bakmayalım demişsin. Ona intihar derler anladınmı?
ecelden zaten kaçamazsın ne zaman nerede öleceğin sen dünyaya gelmeden önce belirlenmiş zaten.

Peygamberimiz yamuk duvarın altından geçerken hızlıca geçmiş ehtiyat etmek dinimizde var.

sanada gelince ataist snein yerin zaten belli. Yalanladığın cehenneme gir diyecek allah.


Diğeride kaderken filan bahsetmiş bunun kadarle ne ilgisi var anlamadım?

eğer dunyaya uzaydan gok tası çarpacaksa bu allahın ıznıyle olan bır o istiyorsa zaten çarpacak sızın bilim adamlarımı engelleyecek?

bilimden ilimden bahsedıyor

kuran 1400 sene önce herşeyi yazmış daha ınsanlar bu yüzyılda keşfetiyorlar.

Ben sizin gibi cumadan cumaya namaza giden tiplerden değilim dini sizin gibi 3 kağıtcı müslümanım diyen cahillerden öğrenmiyorum. haftada 1 kere hocayı dinleyerek din öğrenilmez.

gidin kıtap alıp okuyun

'' gidin kitap okuyun '' demiş yukarıdaki bilim adamlarına '' bırakın uğraşşınlar, çarpacaksa carpar '' demiş,


Yusuf İslam ( Cat Stevens ) fevkalade bir sözünü paylaşıyorum sevgili kardeşim, gafletten kurtulman dileği ile ;)

'' Müslümanları tanımadan önce Kur'an'ı tanıdım. Eğer önce müslümanları tanımış olsaydım asla müslüman olamazdım. ''
12 Angry MenHala yarım akıllarıyla kendilerini akıllı zannedenler var.@tizen adlı ataist.karşıdan karşıya geçer...
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acmtncy 6 yıl
DH Misafiri
Çok bilim kurgu filmi izlemekten beyinleri sulanmış bu bilim adamlarının. Eğer çarpacağı varsa çarpar zaten bunu insanoğlu durduramaz.

bu yorumu okuyunca bilgisayarımı camdan aşağı attım. kırıldı. kırılacağı varmış ama demek ki ondan oldu. kader kısmet.
DH MisafiriÇok bilim kurgu filmi izlemekten beyinleri sulanmış bu bilim adamlarının. Eğer çarpacağı varsa çarpar zaten bunu insanoğlu durdurama...
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Krauser ll 6 yıl
ateist dediğin yaratık bilgisi olmadan fikri olan yaratıkdır
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şanver 6 yıl
ZAMAN MAKİNESİNİN YAPILMASINDA ETKİLİ ROL ALACAK BAZI FİKİRLER ÜRETİLDİ :))
Çoğu kişi zaman makinesinin yapılamıyacağını ışık hızını aşılamayacağını ve maddeyi karşıya transferde parçalanan maddeleri toplayamayacağını düşünüyor ama unutmayalım ampulu icad etmek te okadar kolay deildi İLK Bİ BAKALIM NASIL İCAD EDİLDİ SONRADA KONUMUZA DÖNELİM
Bugün bir düğmeyi çevirmekle karanlıklar aydınlığa dönüşebiliyorsa bunu ampulü icat eden Thomas Alva Edison"a borçluyuz.
1847 yılında Amerikanın Ohio eyaletinin Milan kasabasında dünyaya gelen Edison olmasaydı, belki de insanoğlu daha uzun yıllar elektriğin nimetinden mahrum kalacaktı.
Edison yalnız ampulü icat etmekle kalmamış,bugün kullandığımız bir çok şeyin de yaratıcısı olmuştur. Fonografı icat etmemiş olsaydı belki gramofonda yapılmıyacaktı.Kineskopu yapmasaydı, insanoğlu sinema"yı çok uzun yıllar sonra gerçekleştirebilecekti.
Edison"un icat ettiği veya geliştirdiği şeyler sayılamayacak kadar çoktur. İşte bu yüzden dünya onu "Mucitlerin Kralı" adı ile anar.
Fakat hiç şüphe yokki,icatlarının en önemlisi gecemizi gündüze çeviren ampuldür.
Edison"dan önce de pek çok mucit elektrik enerjisini ışığa çevirmeye çalışmıştı. Örneğin ark lambası icat edilmişti.Ancak,bunun günlük hayata uygulanması sözkonusu değildi .Edison bu çalışmaları izliyor, fakat üzerinde uğraşmakta olduğu diğer şeylerden vakit ayırıp bu işin üzerine eğilemiyordu. Bu durum 1878 yılına kadar devam etti.
1878yılında Edison,fonografı yapıp yeni bir başarı kazandıktan sonra,yıllardan beri ilk defa dinlenmeye karar verdi. Prf. Barker"in davetini kabul ederek Ansania şehrine gitti. Burada ilk Amerikan dinomo"sunun imalatçısı, William Wallace"in yaptığı yeni bir elektrik lambasının denemesi gerçekleştirilecekti.
Deney günü Edison,tahta bir çerçeve ile, hareket eden iki koldan ibaret bu ilkel cihazın çalışmasını dikkatle inceledi. Bu cihazın pratikte hiç bir işe yaramayacağından emindi .Yanındaki Prf. Barker"e:
-Zannederim ben bunun daha iyisini yaparım,dedi.
Edison her işi bırakıp elektrik enerjisinden günlük hayatta kullanılabilecek verimli bir ışık kaynağı elde etmeye karar vermişti.
Tatilini uzatmadan laboratuvarlarının bulunduğu "Menlo Park" a döndü. O sıra Edison"un laboratuvarlarında 40-50 teknisyen çalışıyordu. Hemen, hepsinin ellerindeki işleri bıraktırdı ve bütün kadrosu ile işe koyuldu. O Wallace gibi elektrik enerjisini bir tek yüzey üstünde toplamayı düşünmüyordu. Edison"un hedefi havagazı lambalarının yerini alabilecek bir ışık elde etmekti.
İlk çalışmalardan sonra bunun havası alınmış bir cam tüp içinde akkor hale getirilmiş bir cisim olabileceğini bulmuştu. Fakat bu madde ne olabilirdi. İşte bütün sorun buydu.
Elli teknisyen, ellerine geçen veya akla gelebilecek ne varsa hepsini ince tel haline getirip, havası alınmış cam tüpler içine koyarak deniyorlardı. Günler aylar geçiyor fakat kopmadan uzun süre akkor halde kalabilecek maddeyi bulamıyorlardı. Bu arada Edison bir dostunun sakalından kopardığı kılı bile akkor hale getirmeye çalışmış,fakat netice alamamıştı.
İşe başlayalı aradan bir yıl geçmiş,fakat Edison henüz başarıya ulaşamamıştı. 1879 kasımında Edison bir gece masasının başında oturmuş dalgın dalgın düşünüyordu. Bir ara gözü ceketinin kopuk düğmesindeki ipliğe takıldı. Herşeyi, denemiş, ama ipliği denemek aklına gelmemişti. Hemen yerinden fırladı ve yüzlerce makara iplik aldırarak denemeye başladı. Tireler önce küçük parçalara bölünüyor, sonra potaların içinde 4-5 saat ısıtılarak kömür haline getiriliyordu. Yüzlerce denemeden sonra kömür haline gelen bir ipliği havası boşaltılmış ampulün içine yerleştirmeyi başardı. Beş dakika sonra ampule cereyan verilmiş ve etrafa tatlı, sarımsı bir ışık yayılmıştı. Laboratuvarlardaki 50 teknisyen bu ışığın etrafında Edison"u yeni başarısından dolayı kutluyorlardı.
Edison ise henüz işin başında olduğu düşüncesindeydi. İpliğin yerine başka ve daha çok dayanabilecek birşey koymayı düşünüyordu. Onu da başardı,
4 Eylül 1882 de New York"un bir mahallesindeki 900 binaya tam on dört bin ampul takılmıştı. Herkes merakla neticeyi bekliyordu. Nihayet şalter indirildi ve Dünya ilk defa elektrik ışığının nimetine kavuştu.
zaman makinesi içi nde neden uğraşılmasın bakın size bir bi şanverden bi teori :))
topa vurduğumuzda topun gidiş hızı ve topun içindeki havanın etkilenmemesi uçağın içindeki insanların hava akımından etkilenmemesi ve aşınmayı en aza indiren lastik vb ve en önemlisi de atomların madee içinden geçme özelliği pek bilgili diilim ama inanın bana braz daha yardım ve çalışmalarla daha büyük düşünüşler elde edip insanlığa sunucam ve bence sizde düşünmelisiniz amerikan amerikan neyi amerikan ben 4 sene önceki yaptığım maketi adamlar şimdi göktaşını uzaklaştırmak için kullanıcaklar dikkat edin onu sizin üstünüzde denemesinler sawaş aracı olarak ...... okuduğunuz için teşekkür ederim
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DH Misafiri 6 yıl
Bilimciler sizin üstünde kitap taşıyan eşşekten ne farkınız var allah aşkına.
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omeriyibas 6 yıl
mustafa_ogr
Mr.Legend itusozluk.com/... eksisozluk.com/... googlea şakirt yazın bakın. Şakirt tanımı açıklamaya harcadığım zamana yazık. Bildiğiniz yobaz, her şeyi dine yoran insanlara deniyor
Google senin dil kurumun olabilir. Benim dil kurumum Türk Dil Kurumu: Kelime anlamı öğrenci, çırak.. Senin mantığına göre tüm öğrenciler geri zekalı... tdk.gov.tr/...

adam gitmiş solcu sözlüklere bakmış(daha doğrusu canı öyle istemiş),
aşaladığınız hör gördüğünüz nur cemaat ve onun şakirtleri dünyanın her yerindeki insanlara ilim irfan dağıtıyor islamı anlatıyor,
adamın derdi başka adam şeriat düşmanı dolayısıyla KURANada düşman,
şakirt demek KURANa gönül veren demek adam bunu hazmedemiyor...
bazı arkadaşlar inananların, bir iş için çaba göstermeyip, herşeyi kader kısmete bağladığını düşünüyor...
böyle düşünen birtakım Müslümanlar var, ama yanlış yaptıklarını düşünyorum...
tedbir kuldan takdir ALLAHtan.... şeklinde düşünmeliyiz...
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mutercim 6 yıl
Allah tepenizden baksın e mi. Müslümanı İslamı bilmez. Ateisti hiçbir dini anlamaz, inancı olan herkesi aynı kefeye koyar.
TheWorldLord
teramit Göktaşlarını parçalaak hiç iyi bir fikir değil , o parçalar bir şekilde dünyaya yine ulaşabilir ve artık uğraşmak için çok daha fazla göktaşımız olur üstelik bir yere değil bin yere düşebilirler.Mometum diye birşey var Parçalanmış kütlelerin toplam enerjisi yine önceki enerjiyi korur hatta patlama etkisiyle artabilir bile. En iyi yöntem göktaşının yörüngesini değiştirmek buna yönelik çalışmak lazım ,üstelik tespit edemediğiniz bir göktaşına bir önleminiz olamaz önce tespit etmek lazım.Göktaşı tespiti için de gönüllü gözlemcilerin gözlem paylaşımı yapıp organize olması gerekir ,devlet kuruluşları bu iş için yetmez.
momentum var dediğiniz gibi orası doğru. ancak bide şöyle düşünün. büyük bir göktaşı atmosferden geçerken sürtünme ile tamamen yanmayabilir. ancak daha küçük parçalardaki binlerce göktaşı yüzey alanını fazlasıyla artırdığı için çok rahat bir şekilde sürtünme ile yanarak kaybolucaktır.

Sorun şu ki dostum termodinamiğin ilk kanunu enerjinin korunumu. O göktaşı Dünya atmosferine girdi mi sahip olduğu kinetik enerji bir şekilde Dünya'ya aktarılacak. Ya bütün olarak bir yere çarpar büyük kısmı yerkabuğuna aktarılır, ya da ufak parçalara böler 30 atom bombası gücündeki enerjinin tamamını atmosfere aktarırsın. Öyle bir durumda, eğer söz konusu asteroid yeterince büyükse, atmosferin ısınması nedeniyle global orman yangınları, oksijenin tehlikeli derecede azalması, atmosferin ciddi derecede ısınması vs. vs. bir sürü problem ortaya çıkacaktır. Büyüklüğü yaklaşık 35 metrenin üzerindeki her parça da bir yere düşecektir, o da ayrı.
Bir küçük yanlış anlamayı da düzelteyim. Göktaşları atmosferde sürtünmeden dolayı ısınmıyor. Yüksek hızları nedeniyle önlerindeki hava katmanını çok fazla sıkıştırdıkları için bu hava katmanı ısınıyor, o ısı da göktaşına yansıyor. Birbirine sürtünen odun parçalarının ısınması gibi değil de bisiklet pompasının ısınmasına benzer bir şekilde yani.
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tttahmettt 6 yıl
yorumları hayretle okudum gerçekten konu nerelere kaymış öyle
böyle bir lazer yapılabilir mi
bence yapılabilir bilim hızlı ilerliyor taşların izleyeceği yola göre vurulabilirde
ancak böyle bir lazer dünyadaki hedeflere de yönlendirilebilir. buda dünya için belkide göktaşlarından daha tehlikeli olur.
-şimdi biri çıkıp yapmasınlar mı o öyleyse demesin
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TuRKKuRT 6 yıl
Daha dusenleri ongoremiyorlar patlatacaklar mi ?
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demo22 6 yıl
konu ateist müslüman tartışmasına dönüşmüş birazcık böyle konular derin konular iki kelime ile sınırlı kısa değil bunları burada tartışmak saçma olur konunun dışına taşırmayın.
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12 Angry Men 6 yıl
artenis
12 Angry Men Hala yarım akıllarıyla kendilerini akıllı zannedenler var. @tizen adlı ataist. karşıdan karşıya geçerken bakmayalım demişsin. Ona intihar derler anladınmı? ecelden zaten kaçamazsın ne zaman nerede öleceğin sen dünyaya gelmeden önce belirlenmiş zaten. Peygamberimiz yamuk duvarın altından geçerken hızlıca geçmiş ehtiyat etmek dinimizde var. sanada gelince ataist snein yerin zaten belli. Yalanladığın cehenneme gir diyecek allah. Diğeride kaderken filan bahsetmiş bunun kadarle ne ilgisi var anlamadım? eğer dunyaya uzaydan gok tası çarpacaksa bu allahın ıznıyle olan bır o istiyorsa zaten çarpacak sızın bilim adamlarımı engelleyecek? bilimden ilimden bahsedıyor kuran 1400 sene önce herşeyi yazmış daha ınsanlar bu yüzyılda keşfetiyorlar. Ben sizin gibi cumadan cumaya namaza giden tiplerden değilim dini sizin gibi 3 kağıtcı müslümanım diyen cahillerden öğrenmiyorum. haftada 1 kere hocayı dinleyerek din öğrenilmez. gidin kıtap alıp okuyun
gidin kitap okuyun demiş yukarıdaki bilim adamlarına bırakın uğraşşınlar, çarpacaksa carpar demiş, Yusuf İslam ( Cat Stevens ) fevkalade bir sözünü paylaşıyorum sevgili kardeşim, gafletten kurtulman dileği ile ;) Müslümanları tanımadan önce Kuranı tanıdım. Eğer önce müslümanları tanımış olsaydım asla müslüman olamazdım.

hala neyin kafasındasın? ben ne yazdım? gidip kuranı ve hadis kitaplarını okuyup islam dinini öyle anlasınlar demiyormuyum?
cumadan cumaya namaza gelenler çok bilmişilik taslamasınlar burda.
Bunların uğraşı gereksız bunlarla uğraşacaklarına dunyanın önemlı sorunlarıyla uğraşsınlar. gok tası çarpacaksa zaten çarpacak onu durduracak tek ALLAH'dır.
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bobo.1903 6 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

artenis

12 Angry Men Hala yarım akıllarıyla kendilerini akıllı zannedenler var. @tizen adlı ataist. karşıdan karşıya geçerken bakmayalım demişsin. Ona intihar derler anladınmı? ecelden zaten kaçamazsın ne zaman nerede öleceğin sen dünyaya gelmeden önce belirlenmiş zaten. Peygamberimiz yamuk duvarın altından geçerken hızlıca geçmiş ehtiyat etmek dinimizde var. sanada gelince ataist snein yerin zaten belli. Yalanladığın cehenneme gir diyecek allah. Diğeride kaderken filan bahsetmiş bunun kadarle ne ilgisi var anlamadım? eğer dunyaya uzaydan gok tası çarpacaksa bu allahın ıznıyle olan bır o istiyorsa zaten çarpacak sızın bilim adamlarımı engelleyecek? bilimden ilimden bahsedıyor kuran 1400 sene önce herşeyi yazmış daha ınsanlar bu yüzyılda keşfetiyorlar. Ben sizin gibi cumadan cumaya namaza giden tiplerden değilim dini sizin gibi 3 kağıtcı müslümanım diyen cahillerden öğrenmiyorum. haftada 1 kere hocayı dinleyerek din öğrenilmez. gidin kıtap alıp okuyun
gidin kitap okuyun demiş yukarıdaki bilim adamlarına bırakın uğraşşınlar, çarpacaksa carpar demiş, Yusuf İslam ( Cat Stevens ) fevkalade bir sözünü paylaşıyorum sevgili kardeşim, gafletten kurtulman dileği ile ;) Müslümanları tanımadan önce Kuranı tanıdım. Eğer önce müslümanları tanımış olsaydım asla müslüman olamazdım.


hala neyin kafasındasın? ben ne yazdım? gidip kuranı ve hadis kitaplarını okuyup islam dinini öyle anlasınlar demiyormuyum?

cumadan cumaya namaza gelenler çok bilmişilik taslamasınlar burda.

Bunların uğraşı gereksız bunlarla uğraşacaklarına dunyanın önemlı sorunlarıyla uğraşsınlar. gok tası çarpacaksa zaten çarpacak onu durduracak tek ALLAH'dır.




onu durduracak tek ALLAH'dır. tabi doğru söylüyosun ama belkide durdurulabilir bundan 100 yıl önce belki tv, internet içinde böyle deniliyordu ama yapıldı.
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sarjaleti 6 yıl
RiqeL
Death Star taslaklari da veriim hizlansin isleri
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Bunun için geldim, gidiyorum. :D
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