Bilim adamları, göktaşlarını dünyaya düşmeden parçalamak için çalışmalara başladılar

Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Chelyabinsk isimli bölgesine gök taşları düşmüş ve bu durumdan dolayı başlarda 400 yaralı olduğu söylense de 1000'e yakın kişi yaralanmış, oldukça yüksek oranda maddi zarar meydana gelmişti. Bu tarz durumların bir daha meydana gelmemesi için de, bilim adamları çalışmalarına başladılar.

Amerika'dan bulunan California Santa Barbara Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Philip M. Lubina ve Prof. Gary B. Hughes tarafından gök taşlarını yok etmek ya da parçalamak amacıyla güneş merkezli bir lazer ışını projesi üzerine öneride bulundular. Güneşten aldığı enerjiyi toplayarak tek bir büyük ışın haline getirebilecek bir cihazdan bahseden bilim adamları, bu cihazın normal boyutlarda bir futbol sahasının yarısı büyüklüğünde bir gök taşını, 30 dakika içinde yok edebileceğini belirtiyorlar. Eğer göktaşı çok büyük olursa aynı teknik ile göktaşının dünyadan uzaklaştırabileceğini belirten bilim adamları, konsept olarak hazır olan projenin adını şimdilik "DE-STAR" olarak belirlemiş durumdalar.

Proje konsept durumunda olmasına rağmen günümüz teknolojileri ile yapılabilir olduğundan bahseden Prof. Hughes, bu fikrin Star Trek tarzında uzak bir fikir olmadığını ve sistemde kullanılacak bileşenlerin hemen hemen hepsinin bugün var olduğunu belirterek, tek sorunun bu bileşenlerin ihtiyaçları doğrultusunda boyut olarak büyütülmesi gerektiğinden bahsetti.

Gerçek anlamda hayata geçirilip geçirilmeyeceği belli olmayan proje, teoride çok başarılı olarak gösteriliyor.

http://www.slashgear.com/scientist-propose-solar-based-de-star-asteroid-destroyer-16269607/