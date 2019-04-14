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Bilim insanları beyin elektrotlarını yerleştirmek için bir çeşit dikiş makinesi geliştirdi

Elon Musk ile ilişkili bir grup bilim insanı farelere beyin elektrotlarını implante eden yeni bir yol geliştirdi. Neuralink'te kullanılacağı düşünülen gelişme nörobilim açısından oldukça önemli.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Elon Musk ile yakın ilişkili olan ve DARPA tarafından finanse edilen bir grup bilim insanı; bir çeşit ‘dikiş makinesi’ adı verilen ve farelere beyin elektrotlarını hızlı bir şekilde implante eden yeni bir yol bulduklarını söyledi. İlk olarak Bloomberg kurumuna bildirilen gelişme zihin okuyan bilgisayar arayüzlerinin geliştirilmesini kolaylaştıracak gibi görünüyor.

DARPA biyoteknoloji direktörü Justin Sanchez Bloomberg’e; arayüz sistemini geliştirmek ve bileşenleri daha iyi entegre etmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, bu gelişmelerin yeni nesil robotların geliştirilmesine, AI yazılımlarına ve günümüz nörocerrahisine alternatif olacak elektronik yöntemlere olanak sağlayacağını söyledi.


Girişim gizli bir şekilde ilerliyor


Grubun bioRxiv ön baskı sunucusunda yayımlanan makalesi oldukça dikkat çekici. Musk’un Neuralink’te kurucu rolü nedeniyle, beyin-bilgisayar arayüzü kurmayı amaçlayan girişim gizli bir şekilde ilerliyor. Ayrıca dergiye göre, Neuralink’te çalışan ve Neuralink ile ilişkili yazarlar Bloomberg’e herhangi bir açıklama yapmadı.
Günümüzde her geçen gün farklı gelişmelere tanık oluyoruz. Yapılan çalışmalar ve bilgisayar bilimi, nörobilime oldukça katkı sağlıyor. Gelecekte bu çalışmalar sayesinde epey yol kat edeceğiz gibi görünüyor.

https://futurism.com/the-byte/sewing-machine-implant-brain-electrodes Yorum Yaz
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Askaparta 1 ay
Terzilerde beyin diktiririz artık.
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