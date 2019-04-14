Bilim insanları beyin elektrotlarını yerleştirmek için bir çeşit dikiş makinesi geliştirdi

Elon Musk ile yakın ilişkili olan ve DARPA tarafından finanse edilen bir grup bilim insanı; bir çeşit ‘dikiş makinesi’ adı verilen ve farelere beyin elektrotlarını hızlı bir şekilde implante eden yeni bir yol bulduklarını söyledi. İlk olarak Bloomberg kurumuna bildirilen gelişme zihin okuyan bilgisayar arayüzlerinin geliştirilmesini kolaylaştıracak gibi görünüyor.



Girişim gizli bir şekilde ilerliyor

Günümüzde her geçen gün farklı gelişmelere tanık oluyoruz. Yapılan çalışmalar ve bilgisayar bilimi, nörobilime oldukça katkı sağlıyor. Gelecekte bu çalışmalar sayesinde epey yol kat edeceğiz gibi görünüyor.

https://futurism.com/the-byte/sewing-machine-implant-brain-electrodes

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biyoteknoloji direktörüBloomberg’e; arayüz sistemini geliştirmek ve bileşenleri daha iyi entegre etmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, bu gelişmelerin yeni nesil robotların geliştirilmesine,yazılımlarına ve günümüzalternatif olacak elektronik yöntemlere olanak sağlayacağını söyledi.Grubunön baskı sunucusunda yayımlanan makalesi oldukça dikkat çekici.’un’te kurucu rolü nedeniyle,arayüzü kurmayı amaçlayan girişimbir şekilde ilerliyor. Ayrıca dergiye göre, Neuralink’te çalışan ve Neuralink ile ilişkili yazarlar’e herhangi bir açıklama yapmadı.