Microsoft, Google Stadia'nın oyun akış hizmetinde başarılı olacağına inanmıyor

Teknoloji Editörü
2019 yılının, katlanabilir akıllı telefonlarla birlikte, bulut tabanlı oyun servislerinin yılı olabileceğini söyleyebiliriz. Google, yaklaşmakta olan Stadia platformunu tanıttı, Apple , Apple Arcade'i piyasaya sürdü ve Amazon'un ise kendi bulut oyun hizmetini tasarladığı yönünde söylentiler var.
Google'da içerik yok
Tüm bu devlerin bir rakibi de Project xCloud hizmeti ile Microsoft. Şirket, oyun akış hizmetini ne zaman kullanıcılara sunacağı konusunda henüz net bir açıklama yapmasa da, Google Stadia için farklı bilgileri gündeme getirdi. Xbox'ın Baş Pazarlama Sorumlusu Mike Nichols'a göre Google Stadia içerik konusunda son derece zayıf.Nichols, The Telegraph ile yaptığı röportajda, "Google gibi yeni ortaya çıkan rakipler, bir bulut altyapısına, YouTube gibi bir topluluğa sahipler, ancak içeriğe sahip değiller.” dedi. Google'ın, bulut altyapısında çok iyi bir avantaja sahip olduğunu belirten Nichols, arama devinin Microsoft ve Sony gibi içerik kütüphanelerine sahip olmadığını belirtiyor. Nichols'un bu açıklamaları dikkate değer olsa da, hizmetlerin yaygın olarak kullanılmaya başlamadan önce hangisinin öne çıkacağını kestirmek şimdilik oldukça güç.
https://www.telegraph.co.uk/technology/2019/04/08/microsoft-executive-rubbishes-google-gaming-push/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Stream oyun hizmetinin geleceğini göremeyen Microsoft. Gün gelecek bu söylediklerinden çok utanacaksın. Ya biz yanılmışız diyeceksin.
Stadia ile belki innovatif bir güzellik getirmiş olabilir google, takdir edilesi. Umarım istediği gibi olur ve tüketiciye güzel bir şekilde yansır.
Microsoft'a çaksam da neresinden çaksamcı olmaktan çıkın artık.
Bir kaç sene öncede VR gözlükleri böyle ballandıra ballandıra anlatıyorlardı. Ne oldu?
Kes lan sesini.
Bunun haricinde
"2019 yılının, katlanabilir akıllı telefonlarla birlikte, bulut tabanlı oyun servislerinin yılı olabileceğini söyleyebiliriz. Google, yaklaşmakta olan Stadia platformunu tanıttı, Apple , Apple Arcade'i piyasaya sürdü ve Amazon'un ise kendi bulut oyun hizmetini tasarladığı yönünde söylentiler var.Tüm bu devlerin bir rakibi de Project xCloud hizmeti ile Microsoft. Şirket, oyun akış hizmetini ne zaman kullanıcılara sunacağı konusunda henüz net bir açıklama yapmasa da, Google Stadia için farklı bilgileri gündeme getirdi."
2019 mu katlanabilir telefonların yılı olacak! Hedef kitle arasında yaygınlaşma babında standart bir öğrencinin katlanabilir telefona sahip olması değil 2019 2021'i bulur.
İyi çalışmalar...
Ayrıca Google stadia ne?
Google reklam geliri olmasa beş para etmez bir şirket bile diyebiliriz.
İçerik kısmında microsofta katılmıyorum bu arada. Pc için çıkmış oyunlar dahil olsun yeter bile diyebilirim ki microsoft da çok farklı bir yerde değil. Sadece altyapı hazırlanması gerekiyor ki bunun için yeterince güçlü ama microsofta sen kimsin demek başka bir olay. Nihayetinde bunlar reklam ve kitle tutmak için yapılan spekulasyonlar. Bunun parçası olup kullanılmayın derim, ikisi de babanizin şirketi değil.
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