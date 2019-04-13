Microsoft, Google Stadia'nın oyun akış hizmetinde başarılı olacağına inanmıyor

2019 yılının, katlanabilir akıllı telefonlarla birlikte, bulut tabanlı oyun servislerinin yılı olabileceğini söyleyebiliriz. Google, yaklaşmakta olan Stadia platformunu tanıttı, Apple , Apple Arcade'i piyasaya sürdü ve Amazon'un ise kendi bulut oyun hizmetini tasarladığı yönünde söylentiler var.

Google'da içerik yok

Tüm bu devlerin bir rakibi de Project xCloud hizmeti ile Microsoft. Şirket, oyun akış hizmetini ne zaman kullanıcılara sunacağı konusunda henüz net bir açıklama yapmasa da, Google Stadia için farklı bilgileri gündeme getirdi. Xbox'ın Baş Pazarlama Sorumlusu Mike Nichols'a göre Google Stadia içerik konusunda son derece zayıf.

https://www.telegraph.co.uk/technology/2019/04/08/microsoft-executive-rubbishes-google-gaming-push/

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Nichols, The Telegraph ile yaptığı, "Google gibi yeni ortaya çıkan rakipler, bir bulut altyapısına, YouTube gibi bir topluluğa sahipler, ancak içeriğe sahip değiller.” dedi. Google'ın,çok iyi bir avantaja sahip olduğunu belirten Nichols, arama devininvegibi içerik kütüphanelerine sahip olmadığını belirtiyor. Nichols'un bu açıklamaları dikkate değer olsa da, hizmetlerinkullanılmaya başlamadan önce hangisinin öne çıkacağını kestirmek şimdilik oldukça güç.