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Microsoft, Google Stadia'nın oyun akış hizmetinde başarılı olacağına inanmıyor

Yazılım devi Microsoft, Google'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı bulut tabanlı oyun servisi Google Stadia'nın başarılı olamayacağını iddia ediyor. Peki ama neden? İşte konunun detayları.
1 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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2019 yılının, katlanabilir akıllı telefonlarla birlikte, bulut tabanlı oyun servislerinin yılı olabileceğini söyleyebiliriz. Google, yaklaşmakta olan Stadia platformunu tanıttı,  Apple , Apple Arcade'i piyasaya sürdü ve Amazon'un ise kendi bulut oyun hizmetini tasarladığı yönünde söylentiler var.

Google'da içerik yok

Tüm bu devlerin bir rakibi de Project xCloud hizmeti ile Microsoft. Şirket, oyun akış hizmetini ne zaman kullanıcılara sunacağı konusunda henüz net bir açıklama yapmasa da, Google Stadia için farklı bilgileri gündeme getirdi. Xbox'ın Baş Pazarlama Sorumlusu Mike Nichols'a göre Google Stadia içerik konusunda son derece zayıf.
Nichols, The Telegraph ile yaptığı röportajda, "Google gibi yeni ortaya çıkan rakipler, bir bulut altyapısına, YouTube gibi bir topluluğa sahipler, ancak içeriğe sahip değiller.” dedi. Google'ın, bulut altyapısında çok iyi bir avantaja sahip olduğunu belirten Nichols, arama devinin Microsoft ve Sony gibi içerik kütüphanelerine sahip olmadığını belirtiyor. Nichols'un bu açıklamaları dikkate değer olsa da, hizmetlerin yaygın olarak kullanılmaya başlamadan önce hangisinin öne çıkacağını kestirmek şimdilik oldukça güç.

https://www.telegraph.co.uk/technology/2019/04/08/microsoft-executive-rubbishes-google-gaming-push/ Yorum Yaz
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s. paul jobs 1 ay en beğenilen
Başka firma dese ciddiye alırdım da Microsoft söyleyince gülünç geldi
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Askaparta 1 ay
Kendine bak Microsoft. Windows ve office sırtına oturmuşsun duruyorsun.
3 Yanıt Yanıtla +14
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Virtual Reality 1 ay
Merak etme Microsoft, insanlık Stadia'ya sahip çıkacaktır. Piyasayı sizin gibi kan emicilere bırakmayacak. Sony de sende doymadınız.
Stream oyun hizmetinin geleceğini göremeyen Microsoft. Gün gelecek bu söylediklerinden çok utanacaksın. Ya biz yanılmışız diyeceksin.
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astegon 1 ay
Kusura bakmayın ama Microsoft haklı bu konuda.
Stadia ile belki innovatif bir güzellik getirmiş olabilir google, takdir edilesi. Umarım istediği gibi olur ve tüketiciye güzel bir şekilde yansır.
Microsoft'a çaksam da neresinden çaksamcı olmaktan çıkın artık.
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darkaura 1 ay
microsoftun icerik olarak onde oldugu dogru ama gecmis girisimlere baktigimizda microsoftun elinde hersey mevcutken sacma kararlar ve kisitlamalarla nasil kendi topuguna sikip cuvalladigini cok iyi hatirliyoruz. microsoft kadar kotu yonetilen, vizyon fakiri baska it sirketi yoktur herhalde.
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kırılanhayaller 1 ay
"2019 yılı katlanabilir telefon ve bulut tabanlı oyun servislerinin yılı olacak" denmiş ama katlanabilir telefonda, stadia da istenilen başarıyı gösteremeyecek. Katlanabilir telefon tam bir facia zaten.
Bir kaç sene öncede VR gözlükleri böyle ballandıra ballandıra anlatıyorlardı. Ne oldu?
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general4242 1 ay
Microsoft'a googlenin cevabı :
Kes lan sesini.
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Marrusia 1 ay
Ah Microsoft Ah soylenecek cok sey var sanada icimde kalsin
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yorumculuklar 1 ay
Ben Stadia tanıtımını izlediğimde bir oyunsevere yönelik bir şey göremedim. Hedef kitle tamamen oyunu kısaca eğlenmek ve vakit geçirmek için (benim gibi) insanlar olduğunu gördüm. Vakit geçirmek istesem de YouTube'da oyunun videosunu izleyip yayıncının kaldığı yerden devam etmek istemem, duyduğum en saçma şey. Tamamen "bunu yapabiliyoruz" diyebilmek için yapılmış bir gövde gösterisi, bir de diğer platformlardan fark oluşturmak zorundalar. Ellerindeki YouTube kozunu kullanıyorlar.
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Infinitum 1 ay
Kişi kendinden bilir işi...
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al-ozaria 1 ay
Eleştiri editöredir. Yanlı haber yapmayın Uğur Bey, yakında google'dan para aldığınızı düşünmeye başlayacağız! Microsoft fanı değilim ancak yazı objektif olmalıdır, yorum yazacakları yönlendirecek nitelikte değil. Bir de x misal bir spor gazetesi Fenerbahçe'den 10 haber yapıp da Beşiktaş, Galatasaray'dan 3 haber yapmıyor-yapamıyorsa/alıntılamıyorsa objektifliğini yitirmiş demektir.
Bunun haricinde
"2019 yılının, katlanabilir akıllı telefonlarla birlikte, bulut tabanlı oyun servislerinin yılı olabileceğini söyleyebiliriz. Google, yaklaşmakta olan Stadia platformunu tanıttı, Apple , Apple Arcade'i piyasaya sürdü ve Amazon'un ise kendi bulut oyun hizmetini tasarladığı yönünde söylentiler var.Tüm bu devlerin bir rakibi de Project xCloud hizmeti ile Microsoft. Şirket, oyun akış hizmetini ne zaman kullanıcılara sunacağı konusunda henüz net bir açıklama yapmasa da, Google Stadia için farklı bilgileri gündeme getirdi."
2019 mu katlanabilir telefonların yılı olacak! Hedef kitle arasında yaygınlaşma babında standart bir öğrencinin katlanabilir telefona sahip olması değil 2019 2021'i bulur.
İyi çalışmalar...
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BenVarım 1 ay al-ozaria
yaygınlaşma değil hocam çıkış tarihi olarak bakıyorlar bu durumlarda
Ayrıca Google stadia ne?
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Askaparta 1 ay
Kendine bak Microsoft. Windows ve office sırtına oturmuşsun duruyorsun.
3 Yanıt Yanıtla +14
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The Balance 1 ay Askaparta
Tabi tabi öyledir Cloud işini kime yaptırıyor Microsoft başkasına mı?
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simbolmina 1 ay Askaparta
Nasıl yani? Kurumsal taraftaki hizmet ve ürünleri, pc donanım kısmı (surface), Xbox ve servisleri yok mu yani? (Bir tek mobil tarafta tutunamadilar ki bence fena değildi ve ürünlerini seviyordum. Devam etse şu an daha iyi bir konumda olabikirlerdi.) Kendi arama motoru motoru ve yapay zeka dahil tonla platforma sahip iki firma var dünyada; microsoft ve google.
Google reklam geliri olmasa beş para etmez bir şirket bile diyebiliriz.
İçerik kısmında microsofta katılmıyorum bu arada. Pc için çıkmış oyunlar dahil olsun yeter bile diyebilirim ki microsoft da çok farklı bir yerde değil. Sadece altyapı hazırlanması gerekiyor ki bunun için yeterince güçlü ama microsofta sen kimsin demek başka bir olay. Nihayetinde bunlar reklam ve kitle tutmak için yapılan spekulasyonlar. Bunun parçası olup kullanılmayın derim, ikisi de babanizin şirketi değil.
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grupima 1 ay Askaparta
Yahu ne Windows'u ne Office'i? Burada konu oyun ve Microsoft'un babalar gibi Xbox kütüphanesi var, şimdilerde PC ile çapraz bile çalıştırıyor ve Xbox GamePass aylık hizmetleri var adamların. Milyonlarca aboneleri de var. Elmayla armutu birbirine karıştırmayın lütfen.
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