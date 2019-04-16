Bilim insanları okyanustaki yağları yiyen bakteri keşfetti

Gerek kaza sonucu, gerekse de doğal afetler sonucu gerçekleşen petrol sızıntıları başta okyanuslar olmak üzere doğaya büyük zararlar veriyor. İstemesek bile, bundan sonra da olmaya devam edecek. Ancak bu durumu okyanuslardaki yağları yiyen yeni bir bakteri türü azaltabilir.

İngiltere'deki East Anglia Üniversitesi araştırmacıları, okyanusun en derin doğal çukuru olan Mariana Çukuru'nun dibinde, petrolde bulunan bileşikleri yiyebilecek bir çeşit bakteri bulunduğunu keşfettiler. Bu tür bakteriler daha önceden keşfedilmiş olsa da, bilim insanları bu kez Mariana Çukuru'nda bu bakteri türünün kaynağını bulmuş durumdalar.

BP'nin petrol sızıntısında rol oynadılar

Araştırmacı Jonathan Todd konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada: "Geri getirilen örnekleri inceledik ve hidrokarbonu parçalayan yeni bir bakteri grubu tanımladık. Hidrokarbonlar sadece hidrojen ve karbon atomlarından yapılmış organik bileşiklerdir. Ham petrol ve doğal gaz dahil birçok yerde bulunurlar." ifadelerini kullandı.

https://www.sciencealert.com/scientists-have-found-a-strange-oil-eating-bacteria-in-the-ocean-s-deepest-trench

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Bu mikroorganizmaların, yağdakiyiyip sonra yakıt olarak kullanılabileceğini belirten Todd: "Benzer mikroorganizmalar, BP'nin Meksika Körfezi'ndeki 2010 petrol sızıntısı gibi doğal afetlerdeki petrol sızıntısını azaltmada rol oynamaktadır." dedi. Araştırmacılar bir sonraki adımlarının, bu bakterilerin ve yiyeceklerininhakkında daha fazla bilgi toplamak olduğunu belirttiler.