Bilim insanları okyanustaki yağları yiyen bakteri keşfetti

Teknoloji Editörü
Gerek kaza sonucu, gerekse de doğal afetler sonucu gerçekleşen petrol sızıntıları başta okyanuslar olmak üzere doğaya büyük zararlar veriyor. İstemesek bile, bundan sonra da olmaya devam edecek. Ancak bu durumu okyanuslardaki yağları yiyen yeni bir bakteri türü azaltabilir.
İngiltere'deki East Anglia Üniversitesi araştırmacıları, okyanusun en derin doğal çukuru olan Mariana Çukuru'nun dibinde, petrolde bulunan bileşikleri yiyebilecek bir çeşit bakteri bulunduğunu keşfettiler. Bu tür bakteriler daha önceden keşfedilmiş olsa da, bilim insanları bu kez Mariana Çukuru'nda bu bakteri türünün kaynağını bulmuş durumdalar.
BP'nin petrol sızıntısında rol oynadılar
Araştırmacı Jonathan Todd konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada: "Geri getirilen örnekleri inceledik ve hidrokarbonu parçalayan yeni bir bakteri grubu tanımladık. Hidrokarbonlar sadece hidrojen ve karbon atomlarından yapılmış organik bileşiklerdir. Ham petrol ve doğal gaz dahil birçok yerde bulunurlar." ifadelerini kullandı.Bu mikroorganizmaların, yağdaki benzer bileşikleri yiyip sonra yakıt olarak kullanılabileceğini belirten Todd: "Benzer mikroorganizmalar, BP'nin Meksika Körfezi'ndeki 2010 petrol sızıntısı gibi doğal afetlerdeki petrol sızıntısını azaltmada rol oynamaktadır." dedi. Araştırmacılar bir sonraki adımlarının, bu bakterilerin ve yiyeceklerinin nereden geldiği hakkında daha fazla bilgi toplamak olduğunu belirttiler.
https://www.sciencealert.com/scientists-have-found-a-strange-oil-eating-bacteria-in-the-ocean-s-deepest-trench Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Böyle çevreci projeler maalesef kağnı hızıyla ilerliyor; parasal getirisi az olduğu için. Kapitalizm hemen parayı çuvallamaya alışık, dünyayı perişan ettiler yine doymadılar. Gözlerini toprak doyursun.
Haber de hata var. Petrol sızıntısı nasıl doğal afet oluyor?
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2030 da benzinli dizel araç kalmaz elektrikli olcak hepsi ve mevcut araçların motorları sökülüp elektrikli motor takacaklar milyarlarca aracın geri dönüşümüne kimsenin gücü yetmez
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bundan sonra büyük israilin kurulmasına odaklanacaklar ki bu hiç rusya ve ingilterenin işine gelmez
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ve 3. dünya savaşı başlayacak açlıktan ölmek istemeyen arapları israil karın tokluğuna kendisi için savaştıracak
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herkesin ortadoğuyu istemesinin sebebi küresel ısınma sonucu heryer sular altında kalacak ve en az zarar görecek olan yer ortadoğu ve orta asya
küresel ısınmanın asıl sonucu küresel soğuma olacak ufak bir buzul çağı yaşanacak ve en az etkilenen ortadoğu orta asya bölgesi olacak bu yüzden herkes oraları istiyor
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