Bilim kurgu filmlerindeki dev robot Güney Kore'de ilk adımlarını attı

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Bugüne kadar pek çok bilim kurgu filminde hayat bulmuş dev robotlar artık sanıldığı kadar uzak değil. Robot teknolojileri üzerinde çalışan Güney Koreli Hankook Mirae Technology şirketi dün Method-2 isimli robotunu tanıttı.

Hollywood'dan destek

Uzunluğu 4 metre olan robotun kollarının her biri yaklaşık 140 kilogram ağırlığında. Robotun toplam ağırlığı ise 1.5 ton. Yapımına 2014 yılında başlanan ürün için bugüne kadar 200 milyon dolar harcandığını açıklayan şirket ayrıca Hollywood’un ünlü konsept tasarımcısı olan ve Transformers, Terminatör, Robocop gibi filmlerin tasarımlarını yapmış olan Vitaly Bulgarov ile beraber çalıştı.

Her ne kadar bu boyuttaki robotlar bilim kurgu filmlerinde aksiyon dolu sahnelerle hatırlanıyor olsa da Method-2 farklı bir alanda çalışacak gibi duruyor. Şirket başkanı Yang Jin-Ho’nun açıklamalarına göre göğüs kısmındaki boşlukta bulunan kişi tarafından kontrol edilebilen ve insan hamlelerinin neredeyse tamamını taklit edebilen Method-2, doğal afet bölgeleri gibi insanların çalışması için güvensiz olan alanlarda çalışacak.

Şimdilik tek problemi aşırı güç tüketmesi nedeniyle bağlı olduğu güç ünitesinden fazla uzaklaşamama olan Method-2’nin geliştirilmesi için şirket 1 yıl daha çalışmalara devam edecek. Aşağıda yer alan videodan robota daha yakından bakabilirsiniz.

http://bgr.com/2016/12/27/avatar-robot-suit-real-manned/