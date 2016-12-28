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Bilim kurgu filmlerindeki dev robot Güney Kore'de ilk adımlarını attı

Robot teknolojisi büyük bir hızla gelişmeye devam ederken tarihteki insanlı ve iki ayaklı ilk robot dün Güney Kore’de tanıtıldı. 4 Metre uzunluğundaki robot tam 1.5 ton ağırlığında.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
14,5b
1
34
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Bilim kurgu filmlerindeki dev robot Güney Kore'de ilk adımlarını attı
Tam Boyutta Gör

Bugüne kadar pek çok bilim kurgu filminde hayat bulmuş dev robotlar artık sanıldığı kadar uzak değil. Robot teknolojileri üzerinde çalışan Güney Koreli Hankook Mirae Technology şirketi dün Method-2 isimli robotunu tanıttı.

Hollywood'dan destek  

Uzunluğu 4 metre olan robotun kollarının her biri yaklaşık 140 kilogram ağırlığında. Robotun toplam ağırlığı ise 1.5 ton. Yapımına 2014 yılında başlanan ürün için bugüne kadar 200 milyon dolar harcandığını açıklayan şirket ayrıca Hollywood’un ünlü konsept tasarımcısı olan ve Transformers, Terminatör, Robocop gibi filmlerin tasarımlarını yapmış olan Vitaly Bulgarov ile beraber çalıştı.

Her ne kadar bu boyuttaki robotlar bilim kurgu filmlerinde aksiyon dolu sahnelerle hatırlanıyor olsa da Method-2 farklı bir alanda çalışacak gibi duruyor. Şirket başkanı Yang Jin-Ho’nun açıklamalarına göre göğüs kısmındaki boşlukta bulunan kişi tarafından kontrol edilebilen ve insan hamlelerinin neredeyse tamamını taklit edebilen Method-2, doğal afet bölgeleri gibi insanların çalışması için güvensiz olan alanlarda çalışacak. 

Bilim kurgu filmlerindeki dev robot Güney Kore'de ilk adımlarını attı

Şimdilik tek problemi aşırı güç tüketmesi nedeniyle bağlı olduğu güç ünitesinden fazla uzaklaşamama olan Method-2’nin geliştirilmesi için şirket 1 yıl daha çalışmalara devam edecek. Aşağıda yer alan videodan robota daha yakından bakabilirsiniz.


http://bgr.com/2016/12/27/avatar-robot-suit-real-manned/ Yorum Yaz
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kesbi 2 yıl en beğenilen
Avatardaki robotların prototip hali.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Kasatka 2 yıl snomask
snomask
Düşmesin diye yukarıdan vinçe bağlınmış. enerji için arkadan kablolar bağlanmış. en önemli iki sorun ortada dururken böyle bir proje ancak hayal olur.

O robot senden iyi kosabilse bile bagli duracakti. Guvenlik denen kavram bizde olmadigi icin anlaman zor.1. Si ne kadar guvenli olirsa olsun protatip asamasinda kazara dusmesi sonucu altinda kalani oldurur.
2. Yine kazara dusmesi halinda ciddi bir hasar aldiginda is gucu ve parasal, finansal kayip yasanir.

Kime anlatiyorum ki.
Arabalar buldundugunda ferrari olarak mi yapildi ilk ?

Neyse bunlara kafayi yormayacaksin, kafayi yaparsin animAllah. B.Yildirim
snomaskDüşmesin diye yukarıdan vinçe bağlınmış. enerji için arkadan kablolar bağlanmış. en önemli iki sorun ortada dururken böyle bir proje a...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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aycibin 2 yıl FatihAsl
Orijinalden alıntı: FatihAsl
Orijinalden alıntı: aycibin

Daha çok imamhatip açılmalı

odtü ye ne olmuş. en zeki öğrencileri alıyor. yapsın bir robot.

parasız olmuyor o işler.devlet üniversitesinde para ne arar.hele ki hükümetin en soğuk baktığı üniversitelerden birinde
hem ona da gerek yok.bizde mühendis olmakta ne varki.2014'te bir kanun çıkardılar,öğretmenlere basit bir sınav ile promosyon mühendislik diplomalarını dağıttılar.asıl o çakma mühendisler yapsın da görelim
Orijinalden alıntı: FatihAslOrijinalden alıntı: aycibinDaha çok imamhatip açılmalıodtü ye ne olmuş. en zeki öğrencile...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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k2fg9 2 yıl
Nükleer pil var zaten, bunun taşıyabileceği kadar olanları.
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freshwind 2 yıl
dünyanın geleceği robotik teknoloji olacak bu kesin ama şu an teknoloji çok hızlı gitmek istesede güç ve enerji sorunu herşeyin önünü tıkıyor. robotlar, cep telefonları, elektrikli arabalar vs. pil sorunun çözülmesi lazım. bana göre en büyük teknolojik gelişim bataryada olacaktır. nükleer pil gibi bişey üretilirse yada yeni bir enerji bulunursa dünya yeni bir çağa geçer teknolojik olarak.
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Mr. Jingles 2 yıl
Nükleer pil gerekiyor o bünye için ama o da çok büyük risk.
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yanlızyanlız 2 yıl
bu robotlar gelişene kadar dünyanın sonu çoktan gelmiş olur.
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erkanberk 2 yıl
real steel filmindeki robot savaşları geliyooo
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zultaran 2 yıl
marine ve marauder'ları yapacak Türkiye birde siege tank tamamdır.
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snomask 2 yıl
Düşmesin diye yukarıdan vinçe bağlınmış. enerji için arkadan kablolar bağlanmış. en önemli iki sorun ortada dururken böyle bir proje ancak hayal olur.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Kasatka 2 yıl snomask
snomask
Düşmesin diye yukarıdan vinçe bağlınmış. enerji için arkadan kablolar bağlanmış. en önemli iki sorun ortada dururken böyle bir proje ancak hayal olur.

O robot senden iyi kosabilse bile bagli duracakti. Guvenlik denen kavram bizde olmadigi icin anlaman zor.1. Si ne kadar guvenli olirsa olsun protatip asamasinda kazara dusmesi sonucu altinda kalani oldurur.
2. Yine kazara dusmesi halinda ciddi bir hasar aldiginda is gucu ve parasal, finansal kayip yasanir.

Kime anlatiyorum ki.
Arabalar buldundugunda ferrari olarak mi yapildi ilk ?

Neyse bunlara kafayi yormayacaksin, kafayi yaparsin animAllah. B.Yildirim
1 Yanıt Yanıtla +5
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Racer_ali 2 yıl
Bakmayın siz onlara yaa,adamlar bizi kıskanıyor(Çakma Reis)
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alphekka 2 yıl
insan bir şeyi gerçekleştirmeden önce hayal eder. hayal etmeden bir şey yapmaz.
bilim kurgu filmleri de hayal ürünüdür ve gördüğümüz her şey bir gün gerçek olacak. er yada geç.
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alito 2 yıl
Bunun sokaklarda koşmasına daha çok var ama yapacaklar, şimdiden belli
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