Bilim kurgu filmlerindeki dev robot Güney Kore'de ilk adımlarını attı

Hollywood'dan destek
Uzunluğu 4 metre olan robotun kollarının her biri yaklaşık 140 kilogram ağırlığında. Robotun toplam ağırlığı ise 1.5 ton. Yapımına 2014 yılında başlanan ürün için bugüne kadar 200 milyon dolar harcandığını açıklayan şirket ayrıca Hollywood’un ünlü konsept tasarımcısı olan ve Transformers, Terminatör, Robocop gibi filmlerin tasarımlarını yapmış olan Vitaly Bulgarov ile beraber çalıştı.
Her ne kadar bu boyuttaki robotlar bilim kurgu filmlerinde aksiyon dolu sahnelerle hatırlanıyor olsa da Method-2 farklı bir alanda çalışacak gibi duruyor. Şirket başkanı Yang Jin-Ho’nun açıklamalarına göre göğüs kısmındaki boşlukta bulunan kişi tarafından kontrol edilebilen ve insan hamlelerinin neredeyse tamamını taklit edebilen Method-2, doğal afet bölgeleri gibi insanların çalışması için güvensiz olan alanlarda çalışacak.
Şimdilik tek problemi aşırı güç tüketmesi nedeniyle bağlı olduğu güç ünitesinden fazla uzaklaşamama olan Method-2’nin geliştirilmesi için şirket 1 yıl daha çalışmalara devam edecek. Aşağıda yer alan videodan robota daha yakından bakabilirsiniz.
http://bgr.com/2016/12/27/avatar-robot-suit-real-manned/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
O robot senden iyi kosabilse bile bagli duracakti. Guvenlik denen kavram bizde olmadigi icin anlaman zor.1. Si ne kadar guvenli olirsa olsun protatip asamasinda kazara dusmesi sonucu altinda kalani oldurur.
2. Yine kazara dusmesi halinda ciddi bir hasar aldiginda is gucu ve parasal, finansal kayip yasanir.
Kime anlatiyorum ki.
Arabalar buldundugunda ferrari olarak mi yapildi ilk ?
Neyse bunlara kafayi yormayacaksin, kafayi yaparsin animAllah. B.Yildirim
parasız olmuyor o işler.devlet üniversitesinde para ne arar.hele ki hükümetin en soğuk baktığı üniversitelerden birinde
hem ona da gerek yok.bizde mühendis olmakta ne varki.2014'te bir kanun çıkardılar,öğretmenlere basit bir sınav ile promosyon mühendislik diplomalarını dağıttılar.asıl o çakma mühendisler yapsın da görelim