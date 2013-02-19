Bill Gates, Microsoft'un mobil dünya faaliyetlerinden memnun değil

Haber Editörü
Windows Mobile olarak devam ettirdiği mobil işletim sistemini artan rekabetin gerisinde kalmaması açısından Windows Phone 7 olarak yenileyen Microsoft, geçen yıl lanse ettiği Windows Phone 8 ile kısmen de olsa başarılı satışlar yapıyor. Windows 8 ile de tablet pazarına gerçek anlamda giriş yapan Microsoft, bununla birlikte eski patronunu memnun edemedi.
Bir röportajda firmasının mobil faaliyetleri hakkında açıklamalar yapan Bill Gates, Windows 8 ve Surface ile yapılan hamlelere rağmen,Steve Ballmer ile birlikte çığır açacak yenilikler konusunda memnun olmadığını dile getirdi. Mümkün olan herşeyi yapma amaçlarının olduğunu belirten Gates, mobil cihaz pazarını zamanında yakaladıklarını ancak benimsedikleri yolun kendilerine liderlik getirmediğini ve bu bakımdan açıkça bir hata yapıldığını sözlerine ekledi.
Gates ayrıca, Steve Ballmer'ın liderliğinde firmanın geçen yıl önemli şeyler ortaya koyduğunu, Windows 8, Bing, Surface ve Xbox ile geleceğe yönelik önemli adımlar atıldığının da altını çizdi.
Kaynaklar uzun yıllardan bu yana ilk kez Bill Gates'in firmasının bir bölümü ile ilgili eleştiri yapmaya başladığına dikkat çekiyor. Bu da firmanın mobil pazar konusunda eski patronuna çok fazla ümit veremediğini gösteriyor.
http://bgr.com/2013/02/18/bill-gates-microsoft-criticism-330516/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kesinlikle. Hadi piyasada Android gibi kurallar koymayan bir alternatif daha olmasa o zaman Microsoft için sorun olmazdı. Ama Android'e bakıyorum. 25XX e bilmem kaç çözünürlük desteği bile var. Windows Phone a bakıyorum. Daha çıkmadan FullHD çözünürlüğe karşı kısıtlama var, desteklemiyor.
Böyle saçma sapan şeyler yapmada devam ettiği müddetçe ve bu gereksiz kısıtlamaları devam ettirdiği müddetçe, o kısıtlamalar anca kendi satışlarını ve yaygınlaşmasını baltalamaya devam edecektir...
Bunun gibisini ilk defa görüyorum.
Windows olmasa Google'ında android yapabilecek kadar seviyeye gelemeyeceğini düşünüyorum. :)
android dahil geri kalan bilgisayar dunyasinin windowsa cok bir sey borclu oldugunu sanmiyorum. windows olmasa muhtemelen mac ler olacakti. bir sekilde yerinde baska bir sey olacakti. bilgisayari kitlelere indiren micrososft degildi hatirlatirim. androide donersek kokeni linux. linuxda unix kokeninden geliyor. windowsdan aldigi esinlendigi hic ama hic bir sey yok. windows pc olamasa androidin kaynak kodu hazirlanamazdida diyemeyiz. ciddi yazilimcilarin hemen hepsi linux kullanir.
evet üniversiteyi bitirince adam oluyorsunuz değil mi ? Yanılmıyorsam Harvard terk, yanılıyorsam düzelt beni...
Android kullanarak yaptim
Yoo, şuan fedoradan yazıyorum bunu..
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
832 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, windows 8 ve