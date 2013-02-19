Bill Gates, Microsoft'un mobil dünya faaliyetlerinden memnun değil





Windows Mobile olarak devam ettirdiği mobil işletim sistemini artan rekabetin gerisinde kalmaması açısından Windows Phone 7 olarak yenileyen Microsoft, geçen yıl lanse ettiği Windows Phone 8 ile kısmen de olsa başarılı satışlar yapıyor. Windows 8 ile de tablet pazarına gerçek anlamda giriş yapan Microsoft, bununla birlikte eski patronunu memnun edemedi.





Bir röportajda firmasının mobil faaliyetleri hakkında açıklamalar yapan Bill Gates, Windows 8 ve Surface ile yapılan hamlelere rağmen,Steve Ballmer ile birlikte çığır açacak yenilikler konusunda memnun olmadığını dile getirdi. Mümkün olan herşeyi yapma amaçlarının olduğunu belirten Gates, mobil cihaz pazarını zamanında yakaladıklarını ancak benimsedikleri yolun kendilerine liderlik getirmediğini ve bu bakımdan açıkça bir hata yapıldığını sözlerine ekledi.





Gates ayrıca, Steve Ballmer'ın liderliğinde firmanın geçen yıl önemli şeyler ortaya koyduğunu, Windows 8, Bing, Surface ve Xbox ile geleceğe yönelik önemli adımlar atıldığının da altını çizdi.





Kaynaklar uzun yıllardan bu yana ilk kez Bill Gates'in firmasının bir bölümü ile ilgili eleştiri yapmaya başladığına dikkat çekiyor. Bu da firmanın mobil pazar konusunda eski patronuna çok fazla ümit veremediğini gösteriyor.

http://bgr.com/2013/02/18/bill-gates-microsoft-criticism-330516/