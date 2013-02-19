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Bill Gates, Microsoft'un mobil dünya faaliyetlerinden memnun değil

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bill Gates, Microsoft'un mobil dünya faaliyetlerinden memnun değil

Windows Mobile olarak devam ettirdiği mobil işletim sistemini artan rekabetin gerisinde kalmaması açısından Windows Phone 7 olarak yenileyen Microsoft, geçen yıl lanse ettiği Windows Phone 8 ile kısmen de olsa başarılı satışlar yapıyor. Windows 8 ile de tablet pazarına gerçek anlamda giriş yapan Microsoft, bununla birlikte eski patronunu memnun edemedi.

Bir röportajda firmasının mobil faaliyetleri hakkında açıklamalar yapan Bill Gates, Windows 8 ve Surface ile yapılan hamlelere rağmen,Steve Ballmer ile birlikte çığır açacak yenilikler konusunda memnun olmadığını dile getirdi. Mümkün olan herşeyi yapma amaçlarının olduğunu belirten Gates, mobil cihaz pazarını zamanında yakaladıklarını ancak benimsedikleri yolun kendilerine liderlik getirmediğini ve bu bakımdan açıkça bir hata yapıldığını sözlerine ekledi.

Gates ayrıca, Steve Ballmer'ın liderliğinde firmanın geçen yıl önemli şeyler ortaya koyduğunu, Windows 8, Bing, Surface ve Xbox ile geleceğe yönelik önemli adımlar atıldığının da altını çizdi.

Kaynaklar uzun yıllardan bu yana ilk kez Bill Gates'in firmasının bir bölümü ile ilgili eleştiri yapmaya başladığına dikkat çekiyor. Bu da firmanın mobil pazar konusunda eski patronuna çok fazla ümit veremediğini gösteriyor. 

http://bgr.com/2013/02/18/bill-gates-microsoft-criticism-330516/ Yorum Yaz
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Sajuuk 6 yıl en beğenilen
En komik şey bill gates'i eleştirenlerin windows kullanarak eleştiri yazmaları....
2 Yanıt Yanıtla +14
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Escapetolife 6 yıl
64 GB lık tabletin 41 GB'ı işletim sistemi olursa bu kafayla zor...
1 Yanıt Yanıtla +4
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Memnun oluncak gibi değil ki
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Zordion 6 yıl
WP suan cidden basarisiz, yeni cikan BB10 bile WP'dan daha iyi geldi. Hicbiri bir iOS veya Android degil tabiki, ama su gercek ki Microsoft mobil isinde ciddi cuvalladi. WP basarili degil. Windows RT tabletler hic degil. Surface Pro'nun 64 GB'lik kapasitesinin sadece 23 GB kullanabiliyoruz evet 23... Bir tablette bu kadar buyuk isletim sistemi olmaz. MS hala mobil isini kavrayabilmis degil.
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Kemal K. 6 yıl
W8 şimdiki durumu iyi olmasa da ileride Android in yerini bile alabilir.
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Dexter61 6 yıl
Bu berbat işletim sistemiyle neyde başarılı oldular da mobil de olacaklar
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AAT.BH 6 yıl
dünya devi köklü bir firmanın politikasını altına pijamasını geçirip laptop karşısında belirleyen ve bunu hayat memat meselesi gibi hınçla savunan forum sakinleri bi kalkın şu cihazlarınızın başından dışarda bir hayat işliyor.
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OverClocK1ng 6 yıl
Batuist
Aslında windows phone 8in önünü kesen ve android kadar yaygınlaşmasını önleyen en büyük sebep cihazların sahip olması gereken kıstasları ve microsoftun çok katı kurallar koymasıdır.

Kesinlikle. Hadi piyasada Android gibi kurallar koymayan bir alternatif daha olmasa o zaman Microsoft için sorun olmazdı. Ama Android'e bakıyorum. 25XX e bilmem kaç çözünürlük desteği bile var. Windows Phone a bakıyorum. Daha çıkmadan FullHD çözünürlüğe karşı kısıtlama var, desteklemiyor.
Böyle saçma sapan şeyler yapmada devam ettiği müddetçe ve bu gereksiz kısıtlamaları devam ettirdiği müddetçe, o kısıtlamalar anca kendi satışlarını ve yaygınlaşmasını baltalamaya devam edecektir...
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hawloo 6 yıl
DH Misafiri
Ne saçmalıyor bu üniversite terk insan. Otursun oturduğu yerde

Bunun gibisini ilk defa görüyorum.
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hawloo 6 yıl
Statistik
SajuukEn komik şey bill gatesi eleştirenlerin windows kullanarak eleştiri yazmaları....
Android kullanarak yaptim

Windows olmasa Google'ında android yapabilecek kadar seviyeye gelemeyeceğini düşünüyorum. :)
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darkaura 6 yıl hawloo
hawloo
Statistik
Orijinalden alıntı: SajuukEn komik şey bill gatesi eleştirenlerin windows kullanarak eleştiri yazmaları....
Android kullanarak yaptim

Windows olmasa Google'ında android yapabilecek kadar seviyeye gelemeyeceğini düşünüyorum. :)

android dahil geri kalan bilgisayar dunyasinin windowsa cok bir sey borclu oldugunu sanmiyorum. windows olmasa muhtemelen mac ler olacakti. bir sekilde yerinde baska bir sey olacakti. bilgisayari kitlelere indiren micrososft degildi hatirlatirim. androide donersek kokeni linux. linuxda unix kokeninden geliyor. windowsdan aldigi esinlendigi hic ama hic bir sey yok. windows pc olamasa androidin kaynak kodu hazirlanamazdida diyemeyiz. ciddi yazilimcilarin hemen hepsi linux kullanir.
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sonalp 6 yıl
DH Misafiri
Ne saçmalıyor bu üniversite terk insan. Otursun oturduğu yerde

evet üniversiteyi bitirince adam oluyorsunuz değil mi ? Yanılmıyorsam Harvard terk, yanılıyorsam düzelt beni...
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Sajuuk 6 yıl en beğenilen
En komik şey bill gates'i eleştirenlerin windows kullanarak eleştiri yazmaları....
2 Yanıt Yanıtla +14
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Statistik 6 yıl Sajuuk
Sajuuk
En komik şey bill gates'i eleştirenlerin windows kullanarak eleştiri yazmaları....

Android kullanarak yaptim
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LightningRaven 6 yıl Sajuuk
Sajuuk

En komik şey bill gates'i eleştirenlerin windows kullanarak eleştiri yazmaları....

Yoo, şuan fedoradan yazıyorum bunu..
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