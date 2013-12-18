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Bimeks, Darty'yi satın aldı

5 yıl
6,6b
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194
Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Bimeks, Darty'yi satın aldı
 

Avrupa’nın önemli teknoloji marketlerinden İngiltere merkezli Darty’nin bir süredir konuşulan ülkemizdeki faaliyetlerine son vereceği yönündeki iddialar bugün resmiyet kazandı.Son dönemde yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Bimeks’in Kamuoyunu Aydınlatma Platformu aracılığıyla yaptığı duyuruda Darty’nin 28 mağazasının devralınacağı açıklandı.

Darty’nin ülkemizdeki faaliyetlerini yöneten Kesa Turkey ile ön anlaşma yapıldığını ve tarafların ilerleyen günlerde devir anlaşmasını imzalayacaklarını açıklayan Bimeks, anlaşma bedelinin mağazaların maddi duran varlıklarının defter değeri esas alınarak belirleneceğini ve devir anlaşmasıyla kesinleşeceğini açıkladı.

Bimeks ile Kesa Turkey arasında devir anlaşmasının imzalanmasından sonra ise Rekabet Kurumu’nun satın alıma onay vermesiyle süreç tamamlanacak.

Bugüne kadar ismi TeknoSA ve EnPlus ile anılan Darty, 14 şehirde bulunan 28 mağazası ile toplam 33 bin metrekare alanda faaliyet gösteriyor.

Hatırlanacağı gibi Bimeks, yakın zamanda da başka bir teknoloji perakendecisi ElectroWorld’ün Türkiye operasyonunu satın almıştı.


http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=326742 Yorum Yaz
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Joong 5 yıl en beğenilen
Rekabet azaliyor giderek.Tuketiciye yazik olacak.
1 Yanıt Yanıtla +117
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kerimcem 5 yıl
en azından maaşları biraz yüksekti yurtdışı bazlı olduğu için bimeks gold vatan 800-900 tl+primle süründürüyor

madde in turkey
en azından maaşları biraz yüksekti yurtdışı bazlı olduğu için bimeks gold vatan 800-900 tl+primle süründürüyormadde in turkey...
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BiPeRVA 5 yıl
bu gidişle bizim mahalledeki spotçuyu bile bimeks alacak...
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aeser 3 yıl
Buralar önceden dutluktu..... Sıcak fırsatlar oldu siyaset sıcak fırsatlar...

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cancan_burak 3 yıl
Konu çığrından çıkmış forum zaten terkedilmiş köy
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muhalif13 3 yıl
Siyaset yazmam da acin azicik okuyun ya lutfen. Hsbc yolsuzluklari yuzundrn ne kadar cezalar aldi. Tr kar listelerinde nedense hep bankalar en ust duzeyde. İnsaat sirketleri hic yok vergi desen keza oyle. Memlekete koalisyonlar zamanlarinda civi cakilmiyor.
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ysakay 3 yıl
HSBC aç gözlü beceriksiz bir şirketti gitti. Müşterisi olmayan içinde bulunmayan pek bilmez ancak HSBC kendi ipini kendi çekti. Dartyye gelince bana bildiğin teknoloji marketleri say diyip 1 ay süre verseniz darty aklıma gelmezdi yeterli bir sebep sanırım.
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MMistanbul 3 yıl
Kötü olmuş. Rekabet azalıyor :(
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BatuKır 3 yıl
hsbc elbette terkeder
adamlar gelir gelmez genel müdürlüklerine el kaide bombalı saldırı yaptı
o saldırıda binaya 500 mt mesafedeki ofiste toplantıdaydık deprem oldu zannetmiştik
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Gscarbon 3 yıl BatuKır
BatuKır

hsbc elbette terkeder
adamlar gelir gelmez genel müdürlüklerine el kaide bombalı saldırı yaptı
o saldırıda binaya 500 mt mesafedeki ofiste toplantıdaydık deprem oldu zannetmiştik

O olay olalı nerden baksanız 8 seneyi geçmiştir.Gidecek olsalar o olaydan sonra giderlerdi.
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FaRaKaN 3 yıl BatuKır
BatuKır

hsbc elbette terkeder
adamlar gelir gelmez genel müdürlüklerine el kaide bombalı saldırı yaptı
o saldırıda binaya 500 mt mesafedeki ofiste toplantıdaydık deprem oldu zannetmiştik

Gelir gelmez gitmemelerinin sebebi neydi?
Bomba patladıktan sonra da gidebilirdi.
Bunlar saçmalık kardeşim. Hsbc nin gitmesinin tek etmeni tr'nin ekonomik istikrarının olmaması üretimin sadece inşaat sektöründe olmasından.
Beton üretim değildir maalesef. Öyle böyle ülkece kazığa oturacağız.
2007 den bu yana her sene uçak yapıyoruz, araba üretiyoruz güya. Dilimizde tüy bitti. Olmayacak bu ülke insanı kısa vadede refahı seviyor. Ülkede acayip şekilde zam var. Bunun farkında bile olmak yeter. Nedeni ise tl nin değer kaybetmesi.
Hsbc istikrarsız ekonomi nereye gidiyor belli değil üretimin 0 olduğu bir ülkede durup niye oyalansın? Üstelik devlet demiyorum devlet ve hükümet farklıdır, hükümet eliyle banka batırılmaya çalışılıyorken ülkede neden dursun?
Bu tehdit işte. Yoksa yıllar önce olmuş bombalı saldırıyla yani 10-15 yıllık olayla alakası yok.

Ülke tekele boğulacak. Elektrikten suya her tüketim ürünü sağlayıcısı rekabet ortamında olmalı. Aksi halde daha fazla zam daha az alım gücü devam edecek ülkede.
Piyasalar çok kabarık tek bir hamlede patlayacak gibi.
1 Yanıt Yanıtla +1
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bilade 3 yıl BatuKır
BatuKır

hsbc elbette terkeder
adamlar gelir gelmez genel müdürlüklerine el kaide bombalı saldırı yaptı
o saldırıda binaya 500 mt mesafedeki ofiste toplantıdaydık deprem oldu zannetmiştik

13 yıl sonra mı jeton düştü?
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Galatas4ray 3 yıl
Bunlar hep piyasada tekel olma yolunda.
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frux 5 yıl
Gold ve bimeks paralel ithalat apple ürünü satıyor.. Sony ürünleri de son sorduğumda, paralel ithalattı..
Türkiye disbritör servis destekli ürün satsalar daha güvenli olur..
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constantin87 5 yıl
Bimeks bu gidişle tekel olacak,bu gibi firmaların ülkemizi terk etmesi tüketici olarak hiç yararımıza değil. Umarım darty,satürn ve electro world tekrardan ve daha güçlü olarak ülkemize giriş yaparlar. Elektronik mağazası değil ama pratikerde gitmeyeydi iyiydi.
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mustafaagungor 5 yıl
Zaten darty turkiye pazarindan cekilmek istiyordu. Uzun suredir bimeks in boyle bi plani vardi. Cunku franchising sartlari cok agir. Kuru basvuru bile 500 tl :)
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