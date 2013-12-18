Bimeks, Darty'yi satın aldı

Avrupa’nın önemli teknoloji marketlerinden İngiltere merkezli Darty’nin bir süredir konuşulan ülkemizdeki faaliyetlerine son vereceği yönündeki iddialar bugün resmiyet kazandı.Son dönemde yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Bimeks’in Kamuoyunu Aydınlatma Platformu aracılığıyla yaptığı duyuruda Darty’nin 28 mağazasının devralınacağı açıklandı.
Darty’nin ülkemizdeki faaliyetlerini yöneten Kesa Turkey ile ön anlaşma yapıldığını ve tarafların ilerleyen günlerde devir anlaşmasını imzalayacaklarını açıklayan Bimeks, anlaşma bedelinin mağazaların maddi duran varlıklarının defter değeri esas alınarak belirleneceğini ve devir anlaşmasıyla kesinleşeceğini açıkladı.
Bimeks ile Kesa Turkey arasında devir anlaşmasının imzalanmasından sonra ise Rekabet Kurumu’nun satın alıma onay vermesiyle süreç tamamlanacak.
Bugüne kadar ismi TeknoSA ve EnPlus ile anılan Darty, 14 şehirde bulunan 28 mağazası ile toplam 33 bin metrekare alanda faaliyet gösteriyor.
Hatırlanacağı gibi Bimeks, yakın zamanda da başka bir teknoloji perakendecisi ElectroWorld’ün Türkiye operasyonunu satın almıştı.
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=326742 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
adamlar gelir gelmez genel müdürlüklerine el kaide bombalı saldırı yaptı
o saldırıda binaya 500 mt mesafedeki ofiste toplantıdaydık deprem oldu zannetmiştik
O olay olalı nerden baksanız 8 seneyi geçmiştir.Gidecek olsalar o olaydan sonra giderlerdi.
Gelir gelmez gitmemelerinin sebebi neydi?
Bomba patladıktan sonra da gidebilirdi.
Bunlar saçmalık kardeşim. Hsbc nin gitmesinin tek etmeni tr'nin ekonomik istikrarının olmaması üretimin sadece inşaat sektöründe olmasından.
Beton üretim değildir maalesef. Öyle böyle ülkece kazığa oturacağız.
2007 den bu yana her sene uçak yapıyoruz, araba üretiyoruz güya. Dilimizde tüy bitti. Olmayacak bu ülke insanı kısa vadede refahı seviyor. Ülkede acayip şekilde zam var. Bunun farkında bile olmak yeter. Nedeni ise tl nin değer kaybetmesi.
Hsbc istikrarsız ekonomi nereye gidiyor belli değil üretimin 0 olduğu bir ülkede durup niye oyalansın? Üstelik devlet demiyorum devlet ve hükümet farklıdır, hükümet eliyle banka batırılmaya çalışılıyorken ülkede neden dursun?
Bu tehdit işte. Yoksa yıllar önce olmuş bombalı saldırıyla yani 10-15 yıllık olayla alakası yok.
Ülke tekele boğulacak. Elektrikten suya her tüketim ürünü sağlayıcısı rekabet ortamında olmalı. Aksi halde daha fazla zam daha az alım gücü devam edecek ülkede.
Piyasalar çok kabarık tek bir hamlede patlayacak gibi.
13 yıl sonra mı jeton düştü?
Türkiye disbritör servis destekli ürün satsalar daha güvenli olur..
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
6621 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, teknosa