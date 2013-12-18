Bimeks, Darty'yi satın aldı

Avrupa’nın önemli teknoloji marketlerinden İngiltere merkezli Darty’nin bir süredir konuşulan ülkemizdeki faaliyetlerine son vereceği yönündeki iddialar bugün resmiyet kazandı.Son dönemde yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Bimeks’in Kamuoyunu Aydınlatma Platformu aracılığıyla yaptığı duyuruda Darty’nin 28 mağazasının devralınacağı açıklandı.

Darty’nin ülkemizdeki faaliyetlerini yöneten Kesa Turkey ile ön anlaşma yapıldığını ve tarafların ilerleyen günlerde devir anlaşmasını imzalayacaklarını açıklayan Bimeks, anlaşma bedelinin mağazaların maddi duran varlıklarının defter değeri esas alınarak belirleneceğini ve devir anlaşmasıyla kesinleşeceğini açıkladı.

Bimeks ile Kesa Turkey arasında devir anlaşmasının imzalanmasından sonra ise Rekabet Kurumu’nun satın alıma onay vermesiyle süreç tamamlanacak.

Bugüne kadar ismi TeknoSA ve EnPlus ile anılan Darty, 14 şehirde bulunan 28 mağazası ile toplam 33 bin metrekare alanda faaliyet gösteriyor.

Hatırlanacağı gibi Bimeks, yakın zamanda da başka bir teknoloji perakendecisi ElectroWorld’ün Türkiye operasyonunu satın almıştı.

http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=326742