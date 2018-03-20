Bimeks, internet sitesini kiraya verdi

Türkiye’nin sayılı teknoloji ürünleri perakende şirketlerinden biri olan Bimeks’te son zamanlarda işler hiç de iyi gitmiyor. Bir süredir mali darboğaz içerisinde olan şirketin mağazaları bir bir kapanıyor. Bu darboğazdan kurtulmanın yollarını arayan Bimeks, çareyi internet sitesini kiraya vermekte bulmuş gibi görünüyor.

Bimeks, sahibi olduğu ve bir süredir inaktif durumda olan www.bimeks.com.tr adresini kiraya verdiğini KAP’a bildirdi. Yapılan açıklamada, internet sitesi üzerinden yapılan alışverişlerden bundan böyle Bimeks’in sorumlu olmayacağı bildirildi.

Artık muhatap Bimeks değil

Yapılan görüşmeler sonucunda Bimeks’in internet sitesi CB Dijital Yatırım ve Ticaret Ltd. Şti tarafından kiralandı. Yani bundan sonra bu siteden yapılan alışverişlerin muhatabı Bimeks değil, bu şirket olacak.

İşte Bimeks tarafından KAP’a yapılan yazılı açıklama;

“Şirketimizin sahibi olduğu ve bir süredir inaktif durumda olan www.bimeks.com.tr web sitesini kiralamak için, CB Dijital Yatırım ve Ticaret Ltd. Şti tarafından şirketimize yapılan teklif ve görüşmeler sonucunda, anılan firma ile bir “Marka Lisans Kiralama ve Web Sitesi Kullandırma Sözleşmesi” imzalanmıştır. Böylelikle Bimeks olarak, web sitesi üzerinden bir kiralama geliri elde edilmesi hedeflenmektedir.

Anlaşmaya göre, web sitesinden alışveriş yapacak olan müşteriler doğrudan ve sadece, kiracı olarak web sitesini işleten CB Dijital Yatırım ve Ticaret Ltd.Şti şirketi ile muhatap olacaklardır.

Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş.’nin, web sitesi üzerinden yapılan alışverişlerle ve ürün tedarikleriyle ilgili herhangi bir hak ve yükümlülüğü olmayacaktır.”

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669110