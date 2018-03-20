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Bimeks, internet sitesini kiraya verdi

Bir süredir maddi açıdan darboğaz içerisinde olan Bimeks, son çare olarak kira geliri elde etmek için internet adresini kiraya verdiğini KAP'a bildirdi. Artık alışverişlerden Bimeks sorumlu olmayacak.
1 yıl
5,9b
1
20
Web Siteleri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Bimeks, internet sitesini kiraya verdi
 

Türkiye’nin sayılı teknoloji ürünleri perakende şirketlerinden biri olan Bimeks’te son zamanlarda işler hiç de iyi gitmiyor. Bir süredir mali darboğaz içerisinde olan şirketin mağazaları bir bir kapanıyor. Bu darboğazdan kurtulmanın yollarını arayan Bimeks, çareyi internet sitesini kiraya vermekte bulmuş gibi görünüyor.

Bimeks, sahibi olduğu ve bir süredir inaktif durumda olan www.bimeks.com.tr adresini kiraya verdiğini KAP’a bildirdi. Yapılan açıklamada, internet sitesi üzerinden yapılan alışverişlerden bundan böyle Bimeks’in sorumlu olmayacağı bildirildi.

Artık muhatap Bimeks değil

Yapılan görüşmeler sonucunda Bimeks’in internet sitesi CB Dijital Yatırım ve Ticaret Ltd. Şti tarafından kiralandı. Yani bundan sonra bu siteden yapılan alışverişlerin muhatabı Bimeks değil, bu şirket olacak.

İşte Bimeks tarafından KAP’a yapılan yazılı açıklama;

Şirketimizin sahibi olduğu ve bir süredir inaktif durumda olan www.bimeks.com.tr web sitesini kiralamak için, CB Dijital Yatırım ve Ticaret Ltd. Şti tarafından şirketimize yapılan teklif ve görüşmeler sonucunda, anılan firma ile bir “Marka Lisans Kiralama ve Web Sitesi Kullandırma Sözleşmesi” imzalanmıştır.  Böylelikle Bimeks olarak, web sitesi üzerinden bir kiralama geliri elde edilmesi hedeflenmektedir.

Anlaşmaya göre, web sitesinden alışveriş yapacak olan müşteriler doğrudan ve sadece, kiracı olarak web sitesini işleten CB Dijital Yatırım ve Ticaret Ltd.Şti şirketi ile muhatap olacaklardır.

Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş.’nin, web sitesi üzerinden yapılan alışverişlerle ve ürün tedarikleriyle ilgili herhangi bir hak ve yükümlülüğü olmayacaktır.


https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669110 Yorum Yaz
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ezimuse 1 yıl en beğenilen
Kapat mağazaları internet sitesine yüklen operasyon maliyetlerini düşür. İlla batmaları lazım işgüzarlar yüzünden :D
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QuexSeeL 1 yıl
Siteyi kiralayan cb dijital kimdir? neden bimeks in sitesinin ismini kullanmak istesin?
Yanıtla +14
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vbalikci 1 yıl
Ohal yüzünden mi iflas vermiyorlar neden hala duruyorlar anlamadım.
1 Yanıt Yanıtla +8
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TheOnu 1 yıl
Bimeksin internet sitesine ne zaman girsem kendi kendime 'vay arkadaş bu adamlar bu ürünleri bu fiyata nasıl satıyor' derdim. Demek ki son zamanlarda benim gibi düşünen insan sayısı artmış. Az önce baktım fiyatlar halen tavan. Açıkçası ben şu an neden bu durumda olduklarını değil de; nasıl bugüne kadar ayakta kaldıklarını merak ediyorum.
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obsesoz 1 yıl
Bi Led TV yi bile lojistikle 20 günde gönderirsen böyle olur.
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Paetzold 1 yıl
Iş siteyi kiralamaya geldi
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zolzauza 1 yıl
Cortingen şıtrayze yani...
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aycibin 1 yıl
iade/değişim ve hediye çeki kullanım süreçleri berbat üstelik de pahalıydı.beter olsun
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CoreXXX 1 yıl
amazon gelince tr ye bu tarz haberleri çok göreceğiz. yazık ama yapacak bişey yok. özellikle vatan gibi berbat müşteri hizmetleri olan firmalar için amazon kötü olur
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brshr 1 yıl
Borçlardan kurtulma hamlesidir. Başka da bir şey değildir.
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Barni Moloztaş 1 yıl
En son gittiğimde mağazada ürün yoktu (2017 başları)
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ImRoyal 1 yıl
Toparlanana kadar sadece internet üzerinden satış yapın. Bimeks adıyla size herkes mal verecektir. belli bir müşteri memnuniyeti sistemi oluşmuştur. Satış sonrası hizmette de deneyimleri var.Bütün fiziksel mağazaları kapatsalar kurtulurlar. Ama Türkiye de bir kriz öncesi hava var sanki. Rüzgar esmiyor. Yakında çok büyük bir kriz çıkacağından endişe ediyorum.
1 Yanıt Yanıtla +4
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devrimdoga 1 yıl ImRoyal
Sözlerinize ek, zaten krizde olduğumuzu belirtmek istiyorum. 1. derece firmada çalıştığımdan dolayı (yani ürün+kdv alan firmalar) piyasada likit Türk Lirasının azaldığını ve bundan dolayı dolar kurunu aşağı çektiklerini belirtmeliyim. Böyle olmasaydı şu an 5 liraları görecek ve arttığını izleyecektik.
1 Yanıt Yanıtla +1
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alemburda34 1 yıl
Yapmaları gerekenler:
> Sitenin arayüzünü işlevsel yapsınlar
> Kampanyalara Ağırlık Versinler
> İnternet üzerinden alışveriş kredisi vermeliler.
> Mağaza uygulaması yüklenmesine teşvik etmek için mobile özel fiyat / indirim yapmalılar.(n11.com mantığı)
Ayrıca pazaryeride bir sonraki hamle olabilir.
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